Radiografía del CONICET en tiempos de Milei: recorte de fondos, reducción de becarios y menos investigaciones

El CONICET sufrió un ajuste durante la gestión de Milei

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Como con el presupuesto universitario, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) también vino sufriendo un ajuste en lo que va de la gestión de Javier Milei. De agosto de 2023 al mismo mes de este año, hubo un recorte de personal, de investigadores y becarios, y las partidas para el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina sufrieron un fuerte ajuste, considerando la inflación. Esto implicó que la producción científica del país se viera comprometida.

Así surge de un relevamiento hecho por Infobae del presupuesto del organismo, del personal, la cantidad de becarios y los proyectos de investigación aprobados en los últimos años, con datos del propio sitio del CONICET, del INDEC y de Presupuesto Abierto.

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Sus investigadores trabajan distribuidos a lo largo del país -desde la Antártida hasta la Puna y desde la Cordillera de los Andes hasta el Mar Argentino- en sus 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario, y más de 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones.

Según los datos de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico, los distintos tipos de proyectos de investigación vigentes se redujeron en tres años un 85%. Pasaron de 3.179 en diciembre de 2022, a 480 a finales de 2025, según los datos publicados en la web del CONICET.

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De esas 480 investigaciones, el 84,6% fueron Proyectos de Investigación Plurianual; el 10,4%, proyectos de investigación en temas estratégicos territoriales en red; y el 5%, proyectos de cooperación internacional.

Reducción de personal

Desde agosto de 2023 a agosto de este año, la planta de personal se redujo un 11%, en 3.064 personas. Hace tres años, sumaban 27.961 entre investigadores, personal de apoyo, administrativos y becarios. Los últimos números de INDEC revelan que a agosto de 2026, pasaron a ser 24.897.

Los últimos datos publicados por el CONICET corresponden a 2025. pero contienen un desglose de cómo se distribuyó la reducción del personal. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el ajuste implicó 2.072 personas menos (pasaron de 27.709 a 25.637), un 7% en dos años.

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Los investigadores pasaron de 12.176 a 11.887, lo que implicó una baja de 289 personas (-2%). El personal de apoyo disminuyó de 3.036 a 2.779, con 257 personas menos (-8%). En tanto, el personal administrativo sufrió el mayor recorte: pasó de 1.592 a 1.333, una disminución de 259 personas (-16%).

En cuanto a los becarios del CONICET, pasaron de 10.905 en total en diciembre de 2023, a 9.638 en diciembre pasado, es decir, 1.267 menos (-12%), según el sitio del organismo.

Hay tres tipos de becas: las doctorales que duran 5 años como máximo (se ampliaron a 6 en la pandemia) y están destinadas a graduados universitarios que desean realizar un doctorado en carreras acreditadas por la CONEAU; las de de finalización de doctorado, que se extienden por dos años (diseñadas específicamente para quienes ya iniciaron su doctorado con financiamiento de otra institución, como una universidad, y demuestran que pueden defender su tesis en el periodo de esta beca; y las posdoctorales, de 3 años, dirigidas a candidatos que ya tienen su título doctoral aprobado o defendido y buscan perfeccionar su formación científica.

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Brenda Doti, investigadora del CONICET trabaja con un ejemplar de crustáceo en el laboratorio principal del buque de investigación Falkor (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

“Se está formando menos personal de investigación, dado que las becas doctorales de CONICET pasaron de 1.300 a 1.000 y las posdoctorales de 800 a 500; las convocatorias para ingresar a la Carrera del Investigador Científico bajó su cupo de 800 vacantes a 400, y pasó de ser anual a bianual”, advirtió Jorge Aliaga, físico, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del CONICET.

El Presupuesto

El presupuesto del organismo de investigación científica tuvo una caída del 70% desde diciembre de 2023 a este año, al pasar de $2,1 billones - ajustados por inflación a junio pasado -a $635.000 millones, según el último presupuesto vigente. Solo en 2026 con relación al de 2025, ajustado por inflación, la caída fue del 33% interanual.

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Según el Grupo EPC (Economía Política Ciencia), el CONICET perderá en 2027 un 9,3% en relación a este año. Su masa salarial caerá 9,1%, mientras que el número de becas se reducirá de 9.609 en 2026, a 9.138 el año próximo, de acuerdo a este “grupo de investigadores, analistas y consultores con experiencia en gestión de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación”, como se definen en su sitio web.

“El personal de ciencia y técnica de Argentina tiene serios problemas para desarrollar sus tareas. Los salarios han perdido aproximadamente el 40% si se compara con noviembre de 2023 y han desaparecido las convocatorias para financiar proyectos de investigación que realizaba la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En estas condiciones cuesta cubrir los gastos de vida personal y las tareas de investigación se ven seriamente limitadas al no poder comprar insumos, equipos, libros”, advirtió Aliaga.

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Sin embargo, esto no se refleja de manera inmediata en una menor producción de trabajos científicos por la propia dinámica de la actividad. Los trabajos científicos demoran varios años en realizarse por lo que hay un retraso de un año o dos entre que termina una investigación y se publica. Así, los publicados en 2024 y 2025 son investigaciones que comenzaron mayormente antes del 2023.

Del análisis de los datos oficiales, se ve una suba en la cantidad de publicaciones durante la pandemia, pero según todos los consultados, corresponden a investigaciones de campo realizadas con anterioridad. Ante la imposibilidad de salir de sus casas, los investigadores se dedicaron a volcar los resultados en distintos papers en ese período de cuarentena.

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“Además, dada la colaboración internacional propia de la actividad, el personal de investigación utiliza la posibilidad de recibir invitaciones y realizar tareas en entidades científicas del exterior como forma de paliar la escasez de recursos locales”, advirtió Aliaga.

La vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Valeria Levi, coincide con el diagnóstico de Aliaga. “Los científicos cobran un 40% menos que en 2023; se suspendieron las vías de financiamiento; hay menos investigadores; no hay renovación de equipamiento. Todavía el impacto no se ve hoy por el tiempo que tardan las investigaciones en llevarse a cabo. Pero si se deja de invertir en recursos humanos y equipamiento, perdés un tiempo valioso y vamos marcha atrás. Vamos a quedar cada vez más aislados de la comunidad científica internacional”, advirtió ante Infobae esta licenciada en Química y doctora en Química Biológica de la UBA.

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Áreas de investigación

La actividad del CONICET se desarrolla en cuatro grandes áreas: Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Exactas y Naturales; y Ciencias Sociales y Humanidades.

La disciplina que concentró la mayor cantidad de investigaciones en 2024 (último año disponible) es Biología, 11%, un patrón que se viene repitiendo desde 2013.

Le siguió ese año Sociología, Comunicación Social y Demografía, con un 6,5%, una disciplina que se ubicó en segundo lugar también en 2022 y 2023, seguida muy de cerca, con 6,4%, por trabajos referidos a las Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera; y con un 6%, Ciencias Médicas. El área de la Salud también ocupó los primeros lugares entre 2013 y 2021.

En tanto, las Ciencias Agrarias concentraron en 2024 el 5,6% de los trabajos, una disciplina que empezó a crecer desde 2018 como tema de investigación. Por su parte, otro 5,2% de los proyectos se refirieron en 2024 al área Historia y Geografía, el 5,2%, con una ligera baja continuada desde 2020.

Proyectos por provincia

En 2022, en las 24 provincias se llevaron adelante proyectos de investigación, alcanzando 3.179 trabajos. A finales del 2025, 4 provincias no publicaron ninguno y las que lo hicieron, redujeron significativamente el número, con un total a nivel país de apenas 480.

Entre las que no publicaron ningún proyecto en 2025 están Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y Formosa.

Lideraron Buenos Aires con 135 proyectos; Ciudad de Buenos Aires, con 127; Córdoba, con 64; y Santa Fe, con 48. Tres años atrás, el ranking era el mismo, pero la producción científica era mucho mayor: 923 proyectos, 845, 419 y 293, respectivamente.

Visualizaciones: Daniela Czibener

Chequeo de datos: Desiré Santander