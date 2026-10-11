Política

Milei viaja a Washington para profundizar su alianza estratégica con Trump y ratificar su condena al antisemitismo

El Presidente se encontrará con el secretario de Energía de EE.UU, participará de un acto de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y será premiado en la Gala de la Herencia Hispana

Donald Trump y Javier Milei durante su encuentro oficial en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)
Donald Trump y Javier Milei durante su encuentro oficial en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)
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(Washington, Estados Unidos) Javier Milei viaja a Washington para profundizar su alianza estratégica con Estados Unidos y ratificar su posición política contra la ola global de antisemitismo que se multiplicó tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel.

Milei es aliado estratégico de Donald Trump en la Casa Blanca, y este vínculo conceptual y geopolítico ya tiene diferentes estadios que reflejan las pujas en el tablero internacional.

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Ya no se trata sólo de sintonía ideológica: Argentina se alinea con Estados Unidos en Medio Oriente, en la protección de los minerales críticos contra la voracidad de China y en la ampliación de las cadenas de suministros, que están bajo tensión permanente por Irán.

Chris Wright es el secretario de Energía de la administración republicana. Amigo personal de Trump, en la actual coyuntura tiene un papel clave en la política doméstica y en las consecuencias económicas mundiales que causa la suba del precio del petróleo y sus derivados.

Trump puede perder las elecciones de medio término por el precio de la nafta y el diesel, y Wright trabaja 24/7 al lado del Presidente de Estados Unidos para encontrar una salida al laberinto que en su momento terminó con el gobierno de Jimmy Carter.

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Sin embargo, y pese a su agenda cotidiana desbordada, Wright aceptó participar del evento que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El jueves próximo, a pocos metros de la Casa Blanca, la élite económica americana se reunirá para escuchar al presidente Milei, que además recibirá el premio “Campeón Mundial de la Libre Empresa”.

El secretario Wright hará un discurso de apertura en la Cámara de Comercio, y a continuación Milei defenderá su plan de ajuste.

La disertación presidencial lleva como título: “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Los socios de la Cámara de Comercio y sus invitados especiales que participarán del evento tienen mucho interés en escuchar la presentación del jefe de Estado.

Asumen que es apoyado sin dudar por la administración Trump, pero a sus escritorios llegan los datos actuales de la economía argentina. Aumentó el desempleo, cayó la inversión, cierran las empresas, bajó el consumo y el riesgo país oscila todos los días.

La complejidad que exhiben los indicadores no afectan el respaldo de la Casa Blanca al plan de ajuste de Milei. Sin embargo, en DC aún se acuerdan del respaldo de Trump al plan de ajuste de Mauricio Macri, su fracaso y la llegada del peronismo al poder.

Milei-DC
Javier Milei dialoga con Donald Trump durante su visita oficial a la Casa Blanca. Al lado de Trump, frente a Karina Milei y Luis Caputo, se encuentra Chris Wright, (Washington, Estados Unidos)

Tras participar en la Cámara de Comercio, Milei se moverá hasta la embajada de Argentina en Dupont Circle, adonde habrá un acto multilateral para repudiar los ataques antisemitas que se replican a nivel global tras la ofensiva terrorista de Hamas contra Israel.

El acto de repudió está organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que preside Marcelo Mindlin, y se aguarda la presencia del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo.

Están invitados todos los embajadores de America Latina frente a la Casa Blanca. El Gobierno ya sabe que los representantes de Brasil y México no estarán presentes.

Javier Milei y Marcelo Mindlin durante un acto oficial en el Palacio Libertdad, (Buenos Aires, Argentina)
Javier Milei y Marcelo Mindlin durante un acto oficial en el Palacio Libertdad, (Buenos Aires, Argentina)

Si no hay cambios de último momento, Milei llegará el 14 de octubre a Washington. Está confirmado que viajará junto al canciller Pablo Quirno, y aún no se sabe si Karina Milei -secretaria General de la Presidencia- será de la partida.

Luis Caputo viaja a Bangkok para las reuniones anuales del FMI, y no estará presente en la disertación de Milei en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí se encontrará con Kristalina Georgieva, que tiene diálogo fluido con el ministro de Economía.

El presidente Javier Milei y el diputado Eduardo Bolsonaro: es probable que se encuentren en Washington durante la gira presidencial
El presidente Javier Milei y el diputado Eduardo Bolsonaro: es probable que se encuentren en Washington durante la gira presidencial

El 14 de octubre a la noche, Milei será reconocido por su “Liderazgo e Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”, durante un evento que se realizará en el auditorio Andrew W. Mellon.

En esa cita exclusiva, organizado por la Gala de la Herencia Hispana, Milei se encontraría con Eduardo Bolsonaro -hermano de Flávio-, que también fue invitado a la celebración.

El presidente apuesta al triunfo de Bolsonaro ante Lula da Silva, y el probable encuentro con Eduardo Bolsonaro serviría para ratificar su respaldo político al candidato liberal.

El 15 de octubre, Milei regresará a Buenos Aires.

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