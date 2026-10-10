La estrategia en las provincias y la amenaza de Bullrich: qué piensa el Gobierno de cara a las elecciones del 2027

Karina Milei y Martín Menem, autoridades máximas de La Libertad Avanza (Luis ROBAYO / AFP)

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Desde hace algunos meses, por orden de Karina Milei, los máximos representantes de La Libertad Avanza vienen manteniendo reuniones con los diferentes sectores aliados para comenzar a planificar la estrategia electoral de cara al 2027, mientras algunos funcionarios del Poder Ejecutivo trabajan en paralelo para intentar trasladar esas negociaciones al Congreso, donde el oficialismo busca aprobar distintos proyectos que considera claves, antes de que finalice el período parlamentario.

A los habituales encuentros que se llevan adelante con los emisarios del PRO en la Casa Rosada se sumaron recientemente conversaciones, formales e informales, con casi todos los gobernadores, aunque todavía sin definiciones en ninguno de los dos casos.

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Las autoridades del partido tienen claro el camino que van a transitar en los próximos meses, pero no quieren apurar innecesariamente ningún acuerdo porque consideran que, lejos de favorecer a Balcarce 50 en sus objetivos, podría complicarlos.

Este es un tema que generó bastante discusión incluso en la mesa política, en la que, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, planteó la necesidad de acelerar un pacto electoral con las provincias para tener mayor gobernabilidad.

La mesa política se volverá a reunir el martes en Casa Rosada

“¿Qué sería cerrar un acuerdo? ¿Sacarse una foto y decir que vamos a ir juntos? Y si a mitad de camino de acá a los comicios nosotros trastabillamos, cosa que no creo que pase, ¿no crees que van a ser los primeros en soltarnos la mano?”, advirtió a Infobae una de las personas que está detrás de la estrategia.

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En este sentido, cerca de la secretaria general de la Presidencia entienden que anunciar demasiado temprano una alianza en determinado distrito “tampoco te garantiza que te vayan a acompañar en el Congreso”.

“Supongamos que decidimos ir separados y competirles en las elecciones, ¿por eso van a votar junto con el kirchnerismo? Los que quedan mal son ellos”, plantean.

No obstante, en el búnker libertario anticipan que “se van a hacer todos los acuerdos que se tengan que hacer”, aunque el formato será diferente teniendo en cuenta la realidad de cada provincia.

Así, mientras en algunos lugares donde gobierna la oposición dura directamente se enfrentarán contra el oficialismo local, en donde haya mejor sintonía, como Tucumán, habrá una “rivalidad sana” con campañas no agresivas y en otros sitios se firmará una alianza formal.

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Santilli con Jaldo, Sáenz y Jalil en Casa Rosada el 23 de junio

Hasta el momento, las únicas tres provincias en las que ya está decidido que habrá un frente común son Mendoza, Entre Ríos y Chaco, a las cuales se sumarán aquellas que se muestren más abiertas a consensuar una lista con la Casa Rosada.

En el primero de esos distritos ya hubo un conflicto, porque Alfredo Cornejo, que no puede reelegir, quiere a uno de sus funcionarios como sucesor, pero Luis Petri ya anticipó sus intenciones de pelear por el cargo.

En la cúpula de LLA, sin embargo, confían en que las diferencias “se van a saldar y van a terminar llegando a un consenso”, porque ”es cierto que mide bien” el actual diputado y ex ministro de Defensa, “pero no tiene equipo”.

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Donde haya acuerdo, en tanto, no significará que el candidato necesariamente será libertario, aunque la boleta sí sea violeta. En el entorno de Karina Milei reconocen que no cuentan con “dirigentes muy fuertes en la mayor parte del país, salvo en contadas excepciones, como en Tierra del Fuego o Córdoba”.

En este contexto, en la cúpula del oficialismo insisten con el concepto de “pintar el mapa con las ideas violetas”, es decir, que haya un compromiso por parte de quienes encabecen las boletas, independientemente del espacio al que pertenezcan, de que van a aplicar en sus territorios las mismas medidas que el Poder Ejecutivo implementa a nivel nacional.

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Milei con gobernadores en Francia

“No podemos ir al lado de alguien que después de asumir suba los impuestos. Además, así estamos construyendo política a largo plazo, porque el sucesor del presidente Javier Milei en el 2031 casi indefectiblemente va a salir de alguno de los gobernadores”, opinó uno de los referentes del partido.

Por otra parte, también entrará en la consideración de la Casa Rosada al momento de analizar sus acuerdos la forma en la que cada mandatario local se comportó en el último tiempo con respecto a las votaciones en el Congreso.

“Primero establezcamos las reglas de juego, definamos si vamos a tener PASO o no y que nos den la posibilidad de tener un Presupuesto. Cuando eso ya esté cumplido, nos sentaremos a hablar del resto”, marcan en Balcarce 50.

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Aunque es uno de los objetivos primarios, en la cúpula libertaria aseguran que la eliminación de las elecciones primarias “no es algo que realmente les quite el sueño”, porque están confiados en que “es una herramienta que ni siquiera al peronismo le sirve en este momento”.

“¿Quién quiere realmente tener una interna? Los gobernadores pueden tenerlas tranquilamente en sus provincias, pero para Presidente primero tenés que tener un candidato y no hay muchos con potencial en ninguna de todas las otras fuerzas. El PRO es uno de los que insiste con sostenerlas, ¿para qué? ¿Van a presentarse con Hernán Lacunza? No pasan ni el piso para ir a las generales“, critican.

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Reunión del Gobierno con el PRO

En esta línea, en el sector del Gobierno vinculado a la secretaria general continúan minimizando la posibilidad de que la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, vaya a disputarle el cargo a Milei en el 2027.

“A ver, las ambiciones de presentarse ella siempre las tuvo, porque es una dirigente de mucha trayectoria y te diría que, incluso por una cuestión de edad, si hay una chance es ahora, pero la realidad es que no mide”, subrayan.

Al respecto, se confían con que el Presidente “tiene un piso muy sólido del 30 por ciento“ y, en el peor de los casos, si se mantienen las PASO y la ex ministra de Seguridad busca competir, tendrá que buscarse un sello: “La lapicera la tiene Karina y si pide una interna nosotros somos los que decidimos si se la damos o no”.

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Por su parte, la senadora se reunió el viernes con Milei en la Quinta de Olivos para bajar la tensión, luego de algunas declaraciones en las que nuevamente se diferenció del resto de la cúpula libertaria.

Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

“Estuvieron hablando y se pusieron todos los temas sobre la mesa. Estuvieron más de dos horas y media charlando sobre cuáles son los motores que se tienen que prender en la economía, cómo va a andar la actividad y los temas que ella ve que son necesario corregir”, reveló una persona cercana a Bullrich.

En el encuentro, la legisladora le presentó su propuesta para hacer una reforma del sistema previsional, pero el Presidente, si bien vio la iniciativa, le aclaró que es un asunto que se tiene que analizar en profundidad antes de avanzar.

“Sí le dijo que estaba de acuerdo con muchas otras de las cosas, así que fue una buena charla, muy sincera por parte de los dos lados”, agregó a este medio la fuente consultada.

En las más altas esferas de La Libertad Avanzan evitan confrontar con la senadora y no van a salir a responder a sus cuestionamientos públicos. Aseguran que “es positivo que se queje de lo que no está de acuerdo, ayuda a mejorar”.