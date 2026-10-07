Política

Senado: cruce de Patricia Bullrich con una fiscal que intervino en el caso del policía Chocobar

“Me deja grandes dudas su actuación”, señaló la porteña en la comisión de Acuerdos. Adelantó su voto negativo en caso de una definición en el recinto. Susana Marta Pernas, propuesta a un nuevo nombramiento en los tribunales orales de menores consideró “injusto” el planteo tras 50 años de carrera

Reunión de la Comisión de Acuerdos el 7 de Octubre del 2026, en el Salón Azul del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.-
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Prensa Senado)
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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este miércoles un fuerte cruce con la candidata a fiscal general ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal Susana Marta Pernas, quien intervino en el caso del policía Luis Chocobar y solicitó penas mayores para el agente de seguridad. “Me deja grandes dudas su actuación”, señaló la porteña, mientras que la funcionaria judicial consideró “injusto” el planteo tras 50 años de carrera.

El intercambio se produjo este mediodía, durante una reunión de la comisión de Acuerdos, que no tuvo quorum y, por ende, no pudo avanzar con la firma de dictámenes. De hecho, ni siquiera se avanzó con el reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), quien murió la semana pasada y comandaba el cuerpo legislativo encargado de analizar las propuestas judiciales. Esta situación no pasó desapercibida y generó malestar en algunos despachos de la Cámara alta.

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“Voy a votar en contra del nuevo nombramiento de la fiscal Susana Pernas. Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y, cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”, ratificó esta tarde Bullrich en la red social X.

A pesar de un pliego enviado desde el propio Poder Ejecutivo, la presidenta de la bancada oficialista en la Cámara alta advirtió: “Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia. Por eso, aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”. Y sentenció: “Del lado de la gente, siempre”.

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Patricia Bullrich cuestiona enérgicamente a la fiscal Susana Pernas sobre el rol de la policía en la lucha contra la delincuencia. Bullrich argumenta que acusar a los policías por su accionar desprotege a la sociedad.

Cómo fue el cruce

Bullrich pidió “entender cómo piensa un fiscal en relación a un policía que estaba paseando y ve un turista que recibe nueve puñaladas” y que, a pesar de la pena -1 año- contra el agente de seguridad, “le manchan su carrera”.

“¿A quién defiende? ¿A las víctimas? ¿Entiende el rol de la policía? ¿Quién va a defender a la sociedad si una fiscal va a la Corte e insiste en un aumento de la pena?“, preguntó la legisladora.

Por su parte, Pernas buscó ser prudente por un expediente aún en trámite, aclaró que no tiene “ningún problema con ninguna fuerza de seguridad” y que, durante su intervención, ratificó que el caso nunca fue considerado -según su visión- de “gatillo fácil”, pero que sí fue corroborado un “exceso”, lo cual fue validado por el tribunal interviniente.

La doctrina tiene que cambiar o la Policía nunca va a tener respaldo”, arremetió Bullrich. Y le consultó: “¿Chocobar actuó como policía o delincuente?“. ”Yo no puedo decir que actuara como delincuente porque sería un homicidio por gatillo fácil y en ningún momento lo consideré“, replicó Pernas.

Luis Chocobar juicio
El policía bonaerense Luis Chocobar (Paula Ribas)

Además, la fiscal reiteró la imposibilidad de ”eludir" la cuestión del “exceso” en el accionar del efectivo de seguridad y advirtió: “Parecería que se quiere juzgar una posición por un caso concreto. Me parece una total injusticia”.

Injusticia sufrió Chocobar”, lanzó la senadora, y observó: “La Cámara bajó la pena y usted la subió. Fue injustamente condenado por haber salvado la vida de una persona”. “Él no lo salvó”, manifestó -sin dudar- la fiscal.

En agosto pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el ex policía enfrente un nuevo juicio oral, al confirmar lo dispuesto por la Cámara Nacional de Casación Penal.

La decisión rechaza el recurso presentado por su abogado, Luis Jorge Cevasco, quien cuestionaba la constitucionalidad de volver a juzgar a su defendido. No obstante, el TSJ sostuvo que no se vulnera el principio que impide ser juzgado dos veces por la misma causa, dado que Chocobar no fue absuelto, sino condenado en primera instancia.

El expediente se originó tras los sucesos del 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, cuando Juan Pablo Kukoc y otro menor de edad -J.M.P.R.- intentaron robarle la cámara de fotos al turista estadounidense Frank Wolek, quien se resistió al robo, fue apuñalado y quedó malherido. Luego, el policía Chocobar salió a perseguir a los atacantes y, en ese contexto, disparó y mató al menor que había participado de los hechos.

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