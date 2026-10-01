Política

Patricia Bullrich habló del armado electoral de LLA: “Lo importante es que este proyecto avance, no sé en qué lugar me va a encontrar”

La senadora habló en rueda de prensa antes de exponer ante empresarios en el Coloquio de IDEA. En ese marco, señaló que los cambios tienen que verse “más rápido” en la sociedad para que “la economía familiar sea más amable”

Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito
Patricia Bullrich envió un mensaje filoso a la interna del gobierno con una canción de Lali Espósito (Red social X)
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La máxima representación de La Libertad Avanza que se hizo presente en el Coloquio de IDEA fue la senadora Patricia Bullrich, quien concentró toda la atención de los empresarios y los medios de comunicación que están en Mar del Plata.

En la previa a su exposición, la jefa del bloque de LLA en el Senado, que llegó acompañada del diputado nacional del bloque de LLA Martín Maztkin -bullrichista de La Pampa - brindó una conferencia de prensa en la que volvió a dejar un manto de duda respecto de su interés, o no, de competir en el 2027.

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En las últimas semanas Bullrich viene mostrando diferencias con el Ejecutivo nacional. En ese contexto, ante la consulta de si se estaba distanciando del mileismo, la experimentada política señaló que “habría que mirarlo de otro ángulo”. Y volvió a diferenciarse: “Planteo preocupaciones de los argentinos en este momento, de las empresas, trabajadores, estudiantes, pymes”, señaló.

Lo que vino después es una vez más una Bullrich diciendo que sí y que no. “Trato de generar una confianza en los ciudadanos, en especial en aquellos que acompañan el cambio. No es una contradicción sino en relación con lo que necesita la sociedad de parte de alguien que quiere representar a una parte de esa sociedad. Ojalá que sea todos los argentinos”.

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La frase fue la primera que marcó esa diferenciación. La segunda tuvo que ver con el impacto de los cambios y la velocidad. Mientras que el presidente Javier Milei promete que si es reelecto se vendrán los mejores 4 años, Bullrich señaló “la necesidad que los 3 años de gobierno se verifiquen en cada familia y eso significa velocidad y que los cambios vayan mostrando horizontes a todas las empresas. Todas las reformas que se hicieron tienen que lleguen al día a día del ciudadano y eso se pueda reflejar en una economía familiar más amable”.

Bullrich parece haber comenzado a transitar un camino en donde el modelo perdió el sujeto. Desde hace tiempo que no habla de la reelección de Javier Milei sino de la continuidad del modelo. Y hoy se volvió a pronunciar en la misma línea.

Consultada si tenía intención de ser candidata en 2027, señaló que “lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás. Cuando vino Alberto fue muy negativo”.

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“Los proyectos republicanos y democráticos les costó reelegir. En realidad no reeligieron nunca, pasó con Alfonsín, De La Rua y Macri; por eso es importante que este proyecto pueda avanzar, no sé en qué lugar me va a encontrar”, agregó la senadora.

Respecto a su rol en 2027 dijo no saberlo. “tengo 6 años como senador” pero reiteró el modelo sin sujeto. “Lo importante son las ideas, el proyecto, que tiene que sumarle una mayor velocidad. ¿Cómo se va a ordenar la oferta electoral? aún estamos viendo".

La ex ministra de seguridad también se refirió al crecimiento dispar de los sectores económicos. Frente a esto dijo que la industria argentina “es potente” y que se tiene que “complementar” con las economías emergente. “No podemos tener la industria, el comercio, la construcción caída y el petróleo minera muy elevados. Tenemos que compatibilizar los sectores”.

En ese esquema adelantó que dentro de 15 días se organizarán reuniones entre compañías que están dentro del Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI) con otras empresas “para que sean proveedores locales, para que podemos asimilarlas a la misma condición, esto es fundamental para que la industria y la construcción despegue”.

En ese esquema, Bullrich señaló que hay que “por lo menos” igualar los costos locales con los de los países de la región. “Hay que bajar impuestos. El gobierno nacional bajó una barbaridad de impuestos medidos contra el PBI, faltan, faltan las retenciones, el impuesto al cheque, muchos. Ahora, esto también tienen que hacerlo las provincias y los municipios. De nada sirve que uno baje y otros no”.

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