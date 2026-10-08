El Gobierno ratificó a un hombre de Patricia Bullrich en el Registro Nacional de Armas

Patricia Bullrich y Pablo Héctor Walter, en una foto informal

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Patricia Bullrich retiene parte de su cuota de poder en el Poder Ejecutivo, pese a los desacuerdos internos con la estrategia política de los hermanos Milei. Tras su desembarco en el Senado el año pasado, la ex ministra de Seguridad nacional obtuvo hoy la ratificación Pablo Héctor Walter, uno de sus amigos y hombres de confianza, en la conducción del Registro Nacional de las Armas (RENAR).

El presidente Javier Milei formalizó a Walter como subdirector ejecutivo del organismo, que lidera otro bullrichista, Juan Pablo Allan. Así salió publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del Decreto 1156/2026, firmado el 7 de octubre. La designación con rango de subsecretaría, que tiene vigencia desde el 20 de agosto de 2026, aporta indicios sobre el reparto de los “ravioles” del Estado en la coalición libertaria.

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Pablo Walter ya ocupaba el rol de subjefatura en el RENAR bajo su anterior denominación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Pero su nombramiento era de carácter transitorio. Incluso, desde el año pasado se especulaba que podría quedar al frente de la entidad en reemplazo de Allan, el actual director, quien resultó electo en 2025 como concejal en La Plata y desde hace meses combina las dos actividades en la gestión pública.

El “Negro” Walter es un histórico dirigente del PRO de Tucumán. Fue ex secretario nacional del PRO, y ex senador por la provincia norteña. El año pasado, Mauricio Macri lo dejó fuera finalmente del partido amarillo, al ratificar su alineamiento con la jefatura de Bullrich.

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En medio de ese proceso electoral, Walter tenía expectativas de obtener una candidatura en la Cámara de Diputados, deseo que finalmente quedó trunco y que aceptó “con resignación la imposibilidad de aportar mi experiencia, al no concretarse el pedido” de la entonces ministra, expresó en un posteo en redes sociales.

Patricia Bullrich, Pablo Walter, Diego Valenzuela y otros referentes que integran el espacio de la senadora nacional

Con el nombramiento, la ex ministra de Seguridad mantiene así influencia sobre el organismo encargado de registrar, regular y fiscalizar las armas de fuego, explosivos, chalecos antibalas y materiales controlados en el país. La cartera esté formalmente a cargo de Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich y que adquirió relativa autonomía de la ex candidata presidencial.

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La ratificación llega en momentos en los que la Casa Rosada viene teniendo contrapuntos con Patricia Bullrich, que no oculta sus opiniones disonantes sobre el rumbo del Gobierno y las expresa a viva voz. Sin embargo, según reconstruyó Infobae, fuentes de la mesa política sostienen que esas intervenciones no anticipan una ruptura con La Libertad Avanza y que, en el Senado, también pueden limitar el margen de maniobra de la oposición.

El Gobierno sigue de cerca la proyección electoral de la ex ministra. Un relevamiento de Management & FIT le atribuyó a Bullrich una imagen positiva del 33%, por encima del 31,2% que registra Milei. En la administración libertaria consideran que ese nivel de conocimiento y adhesión puede resultar útil para el objetivo electoral de 2027, mientras la legisladora conserva un perfil propio dentro de la coalición.

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En los últimos meses, Bullrich reclamó que la recuperación económica tenga efectos más rápidos en la sociedad y tomó distancia de varias decisiones legislativas del oficialismo. Cuestionó la estrategia sobre la Ley de Tierras, el ajuste en discapacidad previsto en el Presupuesto 2027 y la exclusión del artículo sobre licencias de la reforma laboral. También objetó la decisión de Javier y Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli, propuesta para ocupar un juzgado federal.

Después de que Bullrich expresara su intención de competir en 2031 y dejara abierta la posibilidad de una postulación en 2027, el oficialismo decidió evitar cualquier tipo de confrontación. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que entiende que la senadora respalda la reelección de Milei el año que viene. En ese contexto, sectores cercanos a Karina Milei también la definen y consideran como una aliada necesaria.

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