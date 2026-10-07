El Gobierno le baja el tono a los contrapuntos con Bullrich y ensaya una lectura positiva: “Nos sirve”

Patricia Bullrich saluda al descender de un vehículo en la Casa Rosada antes de asistir a una reunión de gabinete

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“Los liberales no somos manada”. La frase es la utilizada por el presidente Javier Milei y levantada por los propios para intentar justificar los pasos de la senadora Patricia Bullrich cada vez que expone algún contrapunto con el Poder Ejecutivo. Por distintos motivos, el Gobierno minimiza las diferencias y ensaya una lectura positiva de los movimientos de la legisladora, que no oculta sus discrepancias.

Lo cierto es que, según el relevamiento de la encuestadora Management & Fit, Bullrich es la dirigente con imagen positiva más alta de todo el arco político, con el 33%, y aventaja incluso al propio Milei, que se ubica segundo con el 31,2%. En Casa Rosada siguen de cerca los números e intentan capitalizar la proyección de cara al objetivo electoral trazado para 2027.

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“Me gusta lo que hace. La putean los republicanos y un poco los nuestros que no lo entienden. A nosotros nos sirve”, planteó un integrante de la mesa política que descarta la chance de que la senadora rompa con La Libertad Avanza.

La afirmación pareciera relativizar el malestar que supo generar, en particular en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tanto la confrontación pública que desató la ex ministra durante la gestión de Manuel Adorni como sus determinaciones contrarias a la Casa Rosada en el Congreso.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

Desde el Senado aseguran que la legisladora suele señalar lo que considera un error y que, al fijar posición, termina también acotando el margen de acción de la oposición. Su línea argumental parece haber sido adoptada por la fuerza en varios despachos de Balcarce 50.

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“Patricia va a terminar adentro del espacio, pero mientras tanto, con sus diferencias, contiene a la franja del medio. Hoy por hoy representa un perfil de moderación y diálogo. A nosotros nos sirve”, argumentó un funcionario ante este medio.

Luego de que Bullrich hiciera públicos sus deseos de competir en 2031 y no le cerrara las puertas al 2027, la administración libertaria evita confrontarla y relativiza sus dichos. “Entiendo que Patricia Bullrich sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección en 2027″, expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de que la jefa del bloque violeta en el Senado sostuviera que trabajará para la continuidad del “proyecto”.

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Incluso, desde el karinismo la consideran como “una aliada” necesaria y sostienen que debido a su peso específico como política, es la propia Bullrich la que no se siente parte del Gobierno. “Es lógico. Fue candidata a presidenta y ganó una interna con todo el aparato en contra. Es un animal político de los necesarios”, argumentaron ante este medio.

Karina Milei cenó con Patricia BUllrich y los senadores de LLA

La relación de Bullrich con Milei fue dispar desde los inicios. En plena campaña de 2023, se mostraron fuertemente opositores, pero luego la exPRO llamó a respaldar al libertario en el balotaje contra Sergio Massa y recibió el ofrecimiento para conducir el Ministerio de Seguridad. En las elecciones de medio término de 2025, Bullrich fue electa senadora y desde entonces se desempeña como jefa de bloque de La Libertad Avanza.

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En los últimos meses, fue la primera en pedir celeridad para que el impacto de la recuperación económica llegue a la sociedad y se mostró en contra de algunas determinaciones legislativas. Entre ellas, cuestionó la estrategia oficial sobre la Ley de Tierras, el ajuste en discapacidad contenido en el Presupuesto 2027, el rechazo al artículo sobre licencias contemplado en la reforma laboral y la instrucción de Javier y Karina Milei de retirar el pliego de la candidata a jueza federal María Verónica Michelli.

Sin embargo, los libertarios deciden pasar por alto las discrepancias y debaten internamente el rol que podría adoptar la senadora en las listas del año próximo. Pese a que varios coinciden en que podría ser la compañera de fórmula del libertario, un dirigente bullrichista vaticina que estaría completamente limitada por Karina Milei. Bullrich evita decir que cargo le gustaría ocupar, lo único que garantiza es que hará “todo que esté a su alcance” para el que peronismo no vuelva al poder.

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