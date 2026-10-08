Política

Descarriló un tren con 600 toneladas de carbón en Santa Cruz y el gobernador denunció un posible sabotaje

La formación pertenece a la empresa YCRT- Claudio Vidal alertó por la gravedad del hecho y señaló evidencias de una posible acción deliberada. “No podemos descartar nada”, advirtió

Tres vagones de carga rojos con franjas blancas volcados sobre la tierra a un costado de las vías del tren
Varios vagones de un tren de carga permanecen descarrilados y volcados sobre la tierra junto a la vía.
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Un tren de YCRT que trasladaba 600 toneladas de carbón hacia Punta Loyola sufrió un accidente cuando la locomotora y tres vagones descarrilaron derramando la producción transportada. El accidente ocurrió en un sector del ramal que, según el gobernador Claudio Vidal, había sido revisado pocos días antes y ahora deberá ser analizado mediante un peritaje independiente.

La formación circulaba desde Río Turbio con una locomotora y 37 vagones cuando se produjo la apertura de la vía, el vuelco de la máquina y el descarrilamiento de tres coches. Los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos, informó el gobierno provincial.

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La principal incógnita está centrada en las causas del incidente. Vidal sostuvo que deben examinarse una eventual falla de infraestructura, las condiciones climáticas y la posibilidad de una intervención deliberada, sin descartar hipótesis antes de contar con una evaluación técnica.

“Una formación que transportaba cerca de 600 toneladas de carbón descarriló después de que, según el propio conductor, la vía se abriera en un tramo que había sido revisado pocos días atrás”, expresó el gobernador en declaraciones difundidas por la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios de Santa Cruz.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en la apertura del período 2025 de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, solicitó una investigación independiente para determinar si el descarrilamiento del tren de YCRT obedeció a un sabotaje.

El episodio se registró a la altura del kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, que conecta la localidad minera con Punta Loyola. La empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio avanzaba en la recuperación de su capacidad de transporte ferroviario para cumplir compromisos comerciales vinculados con la producción de carbón.

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La compañía buscará que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte realice un peritaje en el lugar. Pablo Gordillo, interventor de YCRT, explicó que ya hubo contactos con el organismo a través de Trenes Argentinos para que se investigue el estado del tendido ferroviario.

Gordillo afirmó que el incidente llamó la atención porque el sector había sido inspeccionado recientemente. “Habíamos hecho un repaso de la vía hacía cuatro o cinco días y estaba todo normal, estaba todo bien. Por eso nos llama la atención lo que ocurrió”, dijo a LU14 Radio Provincia, según La Opinión Austral.

Un vagón de tren volcado de costado sobre un terreno de hierba y tierra, bajo un cielo despejado con nubes
Un vagón de tren yace volcado sobre un terraplén en una zona rural tras sufrir un descarrilamiento.

La pieza encontrada en la zona del descarrilamiento

Personal de la empresa halló en el área una pieza de material ferroviario antiguo que, de acuerdo con la hipótesis inicial de las autoridades, pudo haber provocado que las ruedas se salieran de los rieles. La presencia de ese elemento alimentó las sospechas sobre una posible maniobra intencional.

“Es algo que no puede estar nunca arriba de la locomotora ni tampoco sobre la vía”, sostuvo Gordillo sobre el objeto encontrado, citado por LM Neuquén. El interventor añadió: “Alguien ingresó ese elemento”.

Una pieza de metal oxidado con un gran orificio ovalado yace sobre la hierba junto al calzado de una persona
Una pieza metálica oxidada permanece sobre un suelo y motivó la sospecha de las autoridades.

También se detectaron marcas visibles en el tendido ferroviario en el punto donde la locomotora habría impactado antes del vuelco. La empresa considera que esos rastros deberán ser examinados para establecer si guardan relación con la causa del descarrilamiento.

YCRT prevé presentar una denuncia penal ante la Justicia Federal mediante su área de Asuntos Jurídicos. La investigación deberá determinar si la pieza hallada fue colocada sobre la traza, cómo llegó al lugar y si tuvo incidencia directa en la apertura de la vía.

Vidal evitó presentar la hipótesis de sabotaje como una certeza y pidió que el caso sea esclarecido con criterios técnicos. “Ninguna hipótesis puede descartarse hasta que exista un peritaje serio e independiente”, afirmó.

El gobernador remarcó que el accidente puso en riesgo a los trabajadores y ocurrió en un momento en que la empresa intentaba reactivar el traslado del mineral. “Con la seguridad de los trabajadores no se juega, y con el futuro productivo de Santa Cruz tampoco”, sostuvo.

Una locomotora y vagones de un tren de carga volcados sobre un campo de hierba junto a una colina bajo un cielo despejado
El tren de carga trasladaba 600 toneladas de carbón

La locomotora transportaba carbón destinado a Punta Loyola, desde donde la producción puede continuar su circuito comercial. La formación llevaba una carga distribuida en alrededor de 37 vagones, de acuerdo con los datos difundidos tras el accidente.

La reactivación ferroviaria y los contratos demorados

El descarrilamiento afectó uno de los objetivos operativos de YCRT: aumentar la frecuencia de los envíos de carbón para cumplir acuerdos de venta. La empresa proyectaba realizar una corrida ferroviaria aproximadamente cada dos días, informó La Opinión Austral.

Gordillo reconoció que el incidente provocará demoras en esos compromisos. “Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, señaló el interventor.

Entre los acuerdos comerciales mencionados por la conducción de la compañía figura un contrato para comercializar 200.000 toneladas de carbón. Antes de restablecer las operaciones, YCRT deberá conocer el alcance de los daños en la locomotora y verificar que el ramal pueda funcionar sin riesgos.

El gobernador vinculó la necesidad de una investigación con la etapa de recuperación productiva de la empresa estatal. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó Vidal.

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