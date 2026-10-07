Así despidió el arco político a Messi tras su último partido con la Selección: “Llevaste nuestro país a lo más alto”

Dirigentes políticos de distintos sectores compartieron sus mensajes en la red social X tras el último partido de Lionel Messi con la selección Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Guardar

Lionel Messi disputó este martes en el Monumental su último partido con la selección argentina tras 21 años de formar parte del equipo nacional. En este contexto, el arco político se sumó a los mensajes de despedida al ídolo a través de sus redes sociales.

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente Javier Milei, quien compartió un video de despedida al Diez. Las imágenes estuvieron acompañadas de palabras de agradecimiento. “Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, expresó.

PUBLICIDAD

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hizo lo propio y señaló: “Hay algo que Messi logró, que va mucho más allá del fútbol. Durante años, millones de argentinos nos sentimos representados no solo por esa camiseta que él llevó como nadie, sino también por él. Por su forma de luchar, de levantarse, de insistir cuando parecía que no se podía. Messi es resiliencia. Es esfuerzo, humildad y buenos valores. Es el ejemplo de millones de chicos que crecieron mirándolo y soñando con ser como él”.

El mensaje que le dedicó Patricia Bullrich a Lionel Messi

Y agregó: “Es nuestra emoción cuando vemos sus lágrimas. Es nuestra alegría cuando él fue feliz y nos hizo felices a todos. Es ese nudo en la garganta cada vez que vemos un video de él jugando con la Selección o nos cruzamos la camiseta de Argentina con su nombre en cualquier rincón del mundo. Es el ídolo de 47 millones de argentinos y de millones más. Es el mejor del mundo. Y para nosotros, también es parte de nuestra historia”.

PUBLICIDAD

Y finalizó: “Gracias por tantas alegrías, Capitán. Por hacer que durante tantos años la Selección volviera a ser ese lugar donde todos los argentinos nos encontramos. Te vamos a extrañar eternamente”.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró: “Es el tipo más querible del mundo”.

Luis Petri, el diputado por la provincia de Mendoza, escribió: “Gracias por tanto, Leo. Te pedíamos una copa y nos devolviste la alegría de un país entero. Te pedíamos goles y nos enseñaste a levantarnos después de cada final perdida, a insistir cuando lo más fácil era irse. Dejaste el corazón por la celeste y blanca, en las buenas y, sobre todo, en las malas. Nos hiciste campeones de América y del mundo. Y, más que eso, llevaste a nuestro país a lo más alto y nos inflaste el pecho de orgullo con logros que, sin merecerlo, gritamos como propios en cada uno de tus goles”.

PUBLICIDAD

Las palabras de Petri al ídolo

Y terminó agradeciendo: “Gracias, Capitán, por la humildad del más grande, por no olvidarte nunca de dónde venías y por mostrarles a nuestros hijos que el talento sin esfuerzo no alcanza. ¡La eternidad es tuya!”.

Por su parte, el diputado del PRO Cristian Ritondo afirmó: “Se termina una era. Gracias, Leo, por hacernos felices tantas veces y por demostrar que con esfuerzo, humildad y amor por la camiseta se puede llegar a lo más alto. Lo que nos diste no se va a olvidar nunca. Gracias por todo, capitán”.

Así despidió Cristian Ritondo a Lionel Messi de la Selección

Desde la vereda de enfrente, La Cámpora expresó en mayúsculas: “Orgullosamente argentino” y finalizó su mensaje con un “gracias por llevar la celeste y blanca a lo más alto”.

PUBLICIDAD

La Cámpora también envió un homensaje a Messi

El dirigente Leopoldo Moreau envió unas palabras y escribió: “Hoy homenajeamos a un gran jugador de fútbol pero también a un ser humano de valores. Messi y la Scaloneta ayudaron a sostener la autoestima de los argentinos. Felicitaciones a la UBA por su gesto y a la AFA por la iniciativa que nos da esta alegría”. Cecilia Moreau, en tanto, manfiestó: “La ternura no se entrega. Messi será eterno”

La diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo: “Un capitán que unió a todo un pueblo. Messi nos hizo abrazarnos, emocionarnos y festejar juntos. Nos regaló alegrías que van a quedar para siempre en la memoria de nuestro pueblo. Gracias, Leo, por llevar nuestra camiseta a lo más alto y por unir a millones de argentinos detrás de un mismo sueño”.

PUBLICIDAD

Las palabras de Leopoldo Moreau al capitán de la selección argentina

Algunos gobernadores hicieron lo propio y se sumaron a los mensajes de despedida. Uno de ellos fue Raúl Jalil, gobernador de la provincia de Catamarca, quien expresó: “Se cierra una de las historias más lindas de nuestra Selección y solo queda decirte gracias, Leo. Gracias por tu fútbol, por el amor con el que defendiste siempre la camiseta argentina y por ser el ejemplo de tantos chicos que crecieron viéndote. Nos hiciste felices, nos uniste y llevaste nuestra bandera a lo más alto del mundo. Desde Catamarca, gracias por tantas alegrías y por los recuerdos que van a acompañar a generaciones. Al mejor de todos los tiempos.

Alfredo Cornejo, mientras tanto, escribió: “Qué privilegio ser contemporáneos de vos. Gracias eternas, capitán”.