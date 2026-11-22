Karina Milei y el gobernador Juan Pablo Valdés

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En medio de las negociaciones contrarreloj por la eliminación de las PASO y de una interna oficialista que multiplica sus frentes, en distintos sectores de La Libertad Avanza empezó a circular un diagnóstico hasta hace poco impensado. La secretaria general de la Presidencia, que durante buena parte del Gobierno delegó una porción sustancial del armado político, empezó a ganar autonomía, amplió sus interlocutores y tomó mayor confianza para intervenir personalmente en las decisiones.

El cambio coincide con una creciente exposición pública, pero también con la pérdida de algunas de las figuras más cercanas de su entorno y con una proliferación de disputas internas que ya no se limitan al enfrentamiento original entre los Menem y Santiago Caputo.

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Hay quienes apuntan en el propio oficialismo que los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem dejaron de ser imprescindibles para Karina Milei. Aunque la interpretación no es unánime. En el círculo de Karina algunos rechazan de plano que exista una decisión de desplazar a los riojanos y sostienen que se trata, en realidad, de un proceso de potenciación de su equipo de trabajo. “Lo que hace Karina es ampliar el espacio y su equipo. No es en detrimento de Martín y de Lule, que tienen un rol importante en la estrategia política en general”, aseguró una fuente de su máxima confianza.

La misma voz reconoció que la funcionaria incrementó su participación en las conversaciones políticas, pero advirtió que eso no implica necesariamente que haya dejado de delegar. “En todo caso, delega más en el Colo”, explicó, en referencia a Diego Santilli, cuyo desembarco en la mesa política de la Casa Rosada contribuyó a robustecer el equipo de negociación del oficialismo.

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Durante buena parte de la gestión, los Menem funcionaron como los principales intérpretes de la voluntad política de la hermana presidencial, especialmente en la construcción territorial de La Libertad Avanza y en las negociaciones con legisladores y gobernadores. Pero en los últimos meses Karina empezó a involucrarse más directamente.

Las opiniones sobre sus capacidades políticas también siguen divididas. Mientras algunos de sus colaboradores reivindican su creciente conocimiento de la dinámica del poder y su capacidad para tomar decisiones, otros entre el Gobierno y aliados insisten en que todavía carece de experiencia para manejar por sí sola las complejidades de la negociación política. Lo cierto es que, en paralelo, Karina incorporó nuevos interlocutores.

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En su entorno destacan especialmente el papel de Santilli, a quien describen como un dirigente con años de experiencia, conocimiento de los gobernadores y una trayectoria de gestión que complementa la tarea de los armadores libertarios. “El Colo tiene años de política, es un gestor reconocido por los gobernadores y tiene un paso por el PRO. Lo que hizo fue robustecer el equipo político”, deslizaron cerca de la secretaria general. También sumó a Fabián Fernández como secretario de Comunicación, aunque su rol es más técnico del que ostentaba Manuel Adorni, luego devenido jefe de Gabinete y con aspiraciones de dirigencia política en la Ciudad.

De hecho, en Balcarce 50 aseguran que las conversaciones de Karina con Mauricio Macri -a solas, por primera vez- y distintos gobernadores no comenzaron ahora, sino que forman parte de una dinámica que lleva al menos cinco meses. La diferencia, en todo caso, radica en el grado de involucramiento de la funcionaria y en la necesidad de acelerar las decisiones ante las urgencias legislativas. Principalmente, la reforma política.

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El presidente Javier Milei y su hermana Karina

También sus dificultades para coordinarse. “Ahora hay más internas, todos se tiran contra todos. Antes estaba la interna madre y ahora están los Menem, Santilli, Patricia y de todas las tribus se tiran. Eso es peor”, describió una fuente del entorno de Karina. Como ejemplo, mencionó el cruce de acusaciones que se produjo después de que al oficialismo le faltaran tres votos para alcanzar el quórum para la sesión sobre la soberanía de Malvinas, donde el sector de Santiago Caputo responsabilizó a los Menem por el traspié. La fragmentación de las disputas amenaza con terminar por complicar las negociaciones parlamentarias.

Las pérdidas en su entorno y el nuevo círculo de confianza

El proceso de mayor autonomía de Karina también coincide con una reconfiguración de su entorno más cercano, donde algunas de las figuras que habían desempeñado un papel importante en su vida política dejaron de acompañarla con la misma intensidad. En particular, distintas fuentes mencionan el impacto de la salida de Manuel Adorni de su círculo cotidiano y el menor protagonismo de Javier Lanari, dos de sus colaboradores principales hasta que el primero salió eyectado por corrupción. “Jugaban un papel importante, se quedó un poco sin gente de confianza. Eran los más cercanos”, describieron en el oficialismo.

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La situación de Adorni habría sido especialmente sensible para la Secretaria General. Aunque el exvocero presidencial había construido una carrera propia dentro del Gobierno, su relación con Karina trascendía ampliamente el vínculo institucional y había devenido personal. En su entorno admiten que los acontecimientos que lo alejaron de su círculo cotidiano la afectaron. “La golpearon mucho, sobre todo el caso de Manuel. Ella lo dijo internamente”, reconoció una fuente cercana a la funcionaria. Y recordó que las escasas intervenciones de la Secretaria en redes sociales fueron para protegerlo.

A esa pérdida se sumó la de Belén Agudiez, una de las integrantes históricas de su círculo íntimo. La funcionaria había llegado a la órbita de Karina durante la campaña presidencial, después de conocerla a través del entorno de Ramiro Marra, y terminó convertida en su secretaria privada y en una de las personas de mayor confianza para las cuestiones cotidianas. En septiembre presentó su renuncia a la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia, en medio del escándalo por las presuntas filtraciones y los problemas de seguridad en la Quinta de Olivos, que también derivaron en la salida del entonces responsable de la residencia, Osvaldo Javier Sosa, vinculado familiarmente con Agudiez.

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En la Casa Rosada, sin embargo, rechazan que la salida haya respondido a una pérdida de confianza de Karina o a sospechas sobre su conducta sino a que después de la reorganización de la administración de Olivos, el puesto que ocupaba había perdido buena parte de sus funciones. “Karina nunca dudó de su transparencia”, aseguraron. También negaron que Javier Milei hubiera puesto un manto de sospecha sobre la exfuncionaria, que continuó vinculada al Estado en el Correo Argentino.

El episodio, de todas maneras, dejó consecuencias en el círculo más cercano de los hermanos presidenciales. En octubre, durante un discurso en su visita a Francia, el Presidente estuvo al borde del llanto al agradecerles a sus “seres queridos” por soportar los efectos colaterales de su decisión de dedicarse a la política. Aunque no mencionó expresamente a Karina, la referencia fue interpretada en el oficialismo como una alusión, entre otros integrantes de su entorno íntimo, a su hermana, post discusión por la gestión de Olivos.

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Karina Milei saluda a Jorge Macri

Frente a esas bajas, Karina conserva a otros integrantes de su círculo de confianza, algunos de los cuales la acompañan desde los comienzos del Gobierno, como la diputada porteña Pilar Ramírez y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Ramírez, que se vinculó con los hermanos Milei a fines de 2021 a través de su marido, Darío Wasserman, se convirtió en una de las dirigentes más cercanas y en su principal referente política en la Ciudad. Cifelli llegó al universo libertario a través de contactos de Ramírez y de la diputada Romina Diez, y desde entonces mantiene una relación frecuente con Karina, que lo consulta sobre cuestiones vinculadas con su área y otras actividades institucionales.

En los últimos meses, la funcionaria comenzó a rodearse de colaboradores con perfiles distintos, algunos más orientados a la gestión y otros a la construcción política y la comunicación.

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Más exposición pública y una estrategia de comunicación propia

En paralelo a esos movimientos, Karina Milei comenzó a modificar deliberadamente su perfil público. Después de casi tres años de ejercer el poder principalmente desde detrás de escena, en los últimos dos meses multiplicó sus apariciones, empezó a pronunciar discursos y a participar de actividades que antes podían transcurrir sin difusión.

En octubre viajó a la Puna junto a Santilli para participar de la inauguración de una planta de litio, en una actividad con los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. También asumió un papel visible en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, participó de encuentros institucionales y se mostró en contacto con los fieles.

En noviembre sumó recorridas por ferias de emprendedores, actividades vinculadas con la producción y visitas a establecimientos privados, entre ellos la fábrica de El Club de la Milanesa. Algunas de esas apariciones llamaron la atención porque la Secretaria General se mostró sin la compañía de los Menem. Para quienes creen que está ganando independencia, son señales de una voluntad de construir una imagen propia. En su entorno, en cambio, sostienen que responden a la decisión de darle mayor visibilidad a su tarea de gestión.

El cambio también se plasmó en el manejo de sus redes sociales. El 12 de noviembre, Karina reemplazó la fotografía institucional de su cuenta personal de X por un retrato sonriente y anunció la modificación con el hashtag #NuevaFotoDePerfil. Estrenó una cuenta institucional en X y perfiles en Instagram y Facebook para difundir sus actividades.

La estrategia, según explicaron en su círculo, responde a la necesidad de “ordenar su comunicación” y separar la difusión cotidiana de su gestión de las intervenciones políticas que decida realizar desde su perfil personal. Los preocupa generar “novedad”. La apuesta consiste en construir una presencia pública más sostenida, pero sin abandonar por completo el hermetismo que caracterizó a la funcionaria.

La nueva exposición alimenta las especulaciones sobre el futuro electoral de Karina, una eventual candidatura en 2027 e incluso sobre la posibilidad de que Milei comparta la fórmula presidencial con su hermana. Por ahora en Balcarce 50 niegan la alternativa “Milei-Milei”, y en la la disputa por la vicepresidencia siguen mencionados Sandra Pettovello, Martín Menem y el senador Agustín Monteverde.

El papel que la Secretaria General desempeña en la conducción del oficialismo resulta difícil de compatibilizar con una candidatura, argumentaron. “Son roles distintos. Si tiene un rol de armadora y jefa del espacio, ponerla en el lugar de candidata no es lo buscado”, sostuvo.