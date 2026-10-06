El video que compartió Javier Milei por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Fragmento de una entrevista televisiva en la que el presidente aborda la figura de Lionel Messi, quien este martes dejará de jugar con la casaca albiceleste.

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El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir a Lionel Messi, que este martes jugará su último partido con la camiseta de la selección argentina. En una publicación en su cuenta personal, el mandatario acompañó con un video en el que destacó el rol del capitán argentino.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el jefe de Estado a poco del inicio del último duelo que tendrá el 10 argentino con la casaca albiceleste.

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El mensaje publicado por Javier Milei para despedir a Lionel Messi

El anuncio del retiro había llegado el 31 de agosto, cuando Messi publicó una carta en la que explicó que la decisión fue tomada el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”, escribió el rosarino en ese texto.

Este martes, en la previa del amistoso contra Benín en el Estadio Monumental de Núñez, el propio Messi alimentó la expectativa con un video difundido en su cuenta de Instagram. “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, escribió el capitán para acompañar las imágenes. El encuentro, programado para las 20, será el número 208 de su trayectoria con el seleccionado mayor.

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Javier Milei despidió a Lionel Messi en sus redes sociales y destacó el rol del capitán argentino (REUTERS/Rodrigo Valle)

Con 207 partidos disputados antes del amistoso de esta noche —que elevará la cifra a 208—, Messi acumuló 125 goles y 68 asistencias con la camiseta albiceleste. De esos tantos, 111 fueron convertidos con la zurda, 25 de penal, 12 de derecha, 12 de tiro libre y 2 de cabeza. Los cuatro títulos que conquistó con Argentina fueron el Mundial Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

En las Eliminatorias Sudamericanas, sus 36 goles lo consolidaron como el máximo anotador histórico de la clasificación de la Conmebol, en 72 partidos —récord que comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado. Por Copa América, disputó 39 encuentros a lo largo de siete ediciones, entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de partidos de cualquier jugador en la historia del certamen.

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Los cuatro títulos de Lionel Messi con Argentina abarcaron el Mundial Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima 2022 (REUTERS/Claudia Greco)

Su recorrido en Copas del Mundo abarcó seis ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. En ese trayecto sumó 34 partidos, 23 victorias y 21 goles, y quedó como el futbolista con más encuentros y más triunfos en la historia del torneo. También fue el único que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial: en Brasil 2014 y en Qatar 2022. Alcanzó tres finales como capitán —una marca que lo ubica por encima de Pelé, Diego Armando Maradona y Lothar Matthäus en ese registro— y se consagró campeón en 2022. Terminó subcampeón en 2014 y en 2026, edición en la que, con 39 años, se convirtió en el argentino de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, con ocho goles y cuatro asistencias durante la campaña.

El partido de este martes en el Monumental cerrará una historia que comenzó formalmente el 17 de agosto de 2005, cuando Messi ingresó como sustituto ante Hungría en Budapest y recibió la expulsión a los 40 segundos de haber entrado al campo. Ese episodio quedó en los márgenes de una trayectoria que acumuló cuatro títulos, récords en tres competencias distintas y 125 goles a lo largo de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

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