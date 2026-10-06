Política

El video que compartió Javier Milei por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

El presidente publicó un tuit en sus redes sociales y envió un mensaje por el retiro del astro argentino con la camiseta albiceleste

Fragmento de una entrevista televisiva en la que el presidente aborda la figura de Lionel Messi, quien este martes dejará de jugar con la casaca albiceleste.
Guardar

El presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir a Lionel Messi, que este martes jugará su último partido con la camiseta de la selección argentina. En una publicación en su cuenta personal, el mandatario acompañó con un video en el que destacó el rol del capitán argentino.

Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el jefe de Estado a poco del inicio del último duelo que tendrá el 10 argentino con la casaca albiceleste.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por Javier Milei, que incluye un mensaje escrito y la miniatura de un video
El mensaje publicado por Javier Milei para despedir a Lionel Messi

El anuncio del retiro había llegado el 31 de agosto, cuando Messi publicó una carta en la que explicó que la decisión fue tomada el 21 de julio, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo”, escribió el rosarino en ese texto.

Este martes, en la previa del amistoso contra Benín en el Estadio Monumental de Núñez, el propio Messi alimentó la expectativa con un video difundido en su cuenta de Instagram. “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”, escribió el capitán para acompañar las imágenes. El encuentro, programado para las 20, será el número 208 de su trayectoria con el seleccionado mayor.

PUBLICIDAD

Javier Milei despidió a Lionel Messi en sus redes sociales y destacó el rol del capitán argentino (REUTERS/Rodrigo Valle)
Javier Milei despidió a Lionel Messi en sus redes sociales y destacó el rol del capitán argentino (REUTERS/Rodrigo Valle)

Con 207 partidos disputados antes del amistoso de esta noche —que elevará la cifra a 208—, Messi acumuló 125 goles y 68 asistencias con la camiseta albiceleste. De esos tantos, 111 fueron convertidos con la zurda, 25 de penal, 12 de derecha, 12 de tiro libre y 2 de cabeza. Los cuatro títulos que conquistó con Argentina fueron el Mundial Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

En las Eliminatorias Sudamericanas, sus 36 goles lo consolidaron como el máximo anotador histórico de la clasificación de la Conmebol, en 72 partidos —récord que comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado. Por Copa América, disputó 39 encuentros a lo largo de siete ediciones, entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de partidos de cualquier jugador en la historia del certamen.

Los cuatro títulos de Lionel Messi con Argentina abarcaron el Mundial Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima 2022 (REUTERS/Claudia Greco)
Los cuatro títulos de Lionel Messi con Argentina abarcaron el Mundial Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima 2022 (REUTERS/Claudia Greco)

Su recorrido en Copas del Mundo abarcó seis ediciones: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. En ese trayecto sumó 34 partidos, 23 victorias y 21 goles, y quedó como el futbolista con más encuentros y más triunfos en la historia del torneo. También fue el único que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial: en Brasil 2014 y en Qatar 2022. Alcanzó tres finales como capitán —una marca que lo ubica por encima de Pelé, Diego Armando Maradona y Lothar Matthäus en ese registro— y se consagró campeón en 2022. Terminó subcampeón en 2014 y en 2026, edición en la que, con 39 años, se convirtió en el argentino de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, con ocho goles y cuatro asistencias durante la campaña.

El partido de este martes en el Monumental cerrará una historia que comenzó formalmente el 17 de agosto de 2005, cuando Messi ingresó como sustituto ante Hungría en Budapest y recibió la expulsión a los 40 segundos de haber entrado al campo. Ese episodio quedó en los márgenes de una trayectoria que acumuló cuatro títulos, récords en tres competencias distintas y 125 goles a lo largo de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaRetiroEstadio MonumentalLionel Scaloniúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar

Más de una decena de especialistas y representantes de organizaciones civiles expusieron en un plenario de comisiones. Advirtieron sobre las atribuciones que concentrará el Consejo de Seguridad Nacional y la discrecionalidad que tendrá el Poder Ejecutivo

Diputados retomó el debate sobre Malvinas: la oposición pide tratar algunos puntos por separado para apoyar

Inauguraron la séptima planta productora de carbonato de litio en Argentina, en el límite de Salta y Catamarca

La minera surcoreana Posco puso en funcionamiento el proyecto Sal de Oro II, que tiene capacidad para producir 23 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Karina Milei, Diego Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl estuvieron presentes

Inauguraron la séptima planta productora de carbonato de litio en Argentina, en el límite de Salta y Catamarca

Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

La PIA acusó a Ricardo Oreste Garione de haber incrementado injustificadamente su patrimonio durante la gestión de Cristina Kirchner. El requerimiento también alcanza a familiares, exparejas y un exsocio señalados como supuestos testaferros

Pidieron llevar a juicio a un exfuncionario de Vialidad por presunto enriquecimiento ilícito de más de $3.189 millones

El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia

Rogelio Frigerio envió un proyecto para modificar el Código Procesal Laboral para reducir la litigiosidad y generar mayor previsibilidad para trabajores y empresas

El gobierno de Entre Ríos avanza con una reforma laboral para terminar con la industria del juicio en la provincia

Senado: el oficialismo busca dictaminar el Tratado de Patentes con el cambio a favor de laboratorios locales

La Cámara alta lo aprobó en 1998 -no pierde vigencia-, pero Diputados hizo reserva de un capítulo en agosto y lo devolvió, en segunda revisión. Libertarios deslizan que respetarán lo actuado allí. Plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria el miércoles 14

Senado: el oficialismo busca dictaminar el Tratado de Patentes con el cambio a favor de laboratorios locales

DEPORTES

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

El momento en el que Messi rompió en llanto arriba del micro que trasladó a la selección argentina al Monumental

Jugó con Messi en sus dos primeros partidos con la Selección y fue a la despedida como espectador: “Me lo llevo para toda la vida”

A la espera de Lionel Messi, Dibu Martínez y el resto de los arqueros de la selección argentina realizan la entrada en calor

Locura por Lionel Messi: la caravana espontánea que se armó junto al micro de la Selección rumbo al Monumental

TELESHOW

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

Habló Francisco Liotta Hernández, el rugbier al que apuntan como tercero en discordia ente Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Pampita recordó su paso por Rebelde Way con un video vintage

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Anna Bensi, la joven cubana que recibió una sanción de limitación de libertad

Quién es Anna Bensi, la joven cubana que recibió una sanción de limitación de libertad

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

El defensor Víctor Vandenbroucke se aparta de la selección de Honduras tras el duelo ante Jamaica

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

Otro menor en Honduras falleció víctima del dengue confirman autoridades