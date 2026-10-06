Política

Javier Milei rivaliza con Pedro Sánchez y se mostrará con dos de sus oponentes directos antes de las elecciones en España

El presidente argentino se reunirá en las próximas semanas con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal, sin agenda oficial con la corona ni con el gobierno español antes de los comicios convocados por el mandatario para noviembre

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Milei se saluda con Santiago Abascal en Madrid (Foto: REUTERS/Ana Beltran)
Milei se saluda con Santiago Abascal en Madrid (Foto: REUTERS/Ana Beltran)

El presidente argentino Javier Milei comunicó ayer en una reunión de Gabinete que viajará a España en las próximas semanas. La agenda que prevé mantener allí mezclará actividades ligadas a la posibilidad de inversiones, a sus habituales disertaciones económicas y apoyos a dirigentes de la oposición española.

Estas últimas actividades no se producirán en cualquier contexto. El presidente español Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre tras el fracaso de la votación de los dos decretos-ley sobre vivienda y una sumatoria de episodios políticos que han contribuido a un desgaste de su administración.

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Milei expresó en múltiples oportunidades su oposición a la gestión de Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), un espacio situado ideológicamente en la centroizquierda.

La comunicación oficial del viaje del Presidente se realizó horas después del anuncio de Sánchez, aunque desde la Casa Rosada aseguraron que la visita estaba planificada con anterioridad. La confirmación de voceros oficiales es que partirá el 19 de octubre rumbo a España y el 21 participará en Madrid de “una serie de actividades”.

En la comunicación presidencial no se informó el cronograma de actividades, pero Infobae pudo confirmar que hay cuatro puntos centrales.

Una de ellas será la asistencia a la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austriaca, la cual es organizada por la Facultad de Política Económica, en cooperación con el Máster en Economía de la Escuela Austriaca, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck. Una de las organizaciones que también promueven el evento es la Fundación Jesús Huerta de Soto, una entidad creada para difundir la obra académica del economista homónimo para promover la Escuela Austriaca de Economía y defender la libertad individual y el anarcocapitalismo.

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19/05/2024 El líder de VOX, Santiago Abascal (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei (d), durante el acto 'Viva 24' de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press
19/05/2024 El líder de VOX, Santiago Abascal (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei (d), durante el acto 'Viva 24' de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España). A. Pérez Meca - Europa Press

No está confirmado si se prevé una disertación de su parte, pero Milei ya habló ante distintas instituciones universitarias y académicas españolas en los últimos años como la Fundación Universitaria San Pablo y el Instituto Juan de Mariana.

Se trata de su séptimo viaje a ese país y está confirmado que no habrá reuniones oficiales ni con el Rey Felipe VI ni con el presidente español Pedro Sánchez. Esto no impedirá que Milei mantenga reuniones de inevitable condimento político.

Según pudo saber Infobae, el mandatario argentino se verá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente del partido político de derecha Vox y diputado en las Cortes Generales, Santiago Abascal.

No es la primera vez que se encuentra con ambos. Milei se ha visto con Díaz Ayuso en Madrid y la recibió a comienzos de año en su despacho de la Casa Rosada. La máxima autoridad de la Comunidad de Madrid forma parte de las filas del Partido Popular (PP) y desde el anuncio de Sánchez comenzó una campaña para esparcir sospechas sobre las “trampas” que podrían haber con el voto por correo, instando al electorado a acercarse a las urnas presenciales.

El PP fue uno de los partícipes de la alianza con Vox y otros partidos como UPN y Junts que rechazó las medidas de vivienda de Sánchez. El partido de derecha conservadora que preside Abascal es con el que más se identifica Milei en términos ideológicos. El mandatario libertario ha disertado en diferentes oportunidades en foros organizados por el diputado y se declara a favor de que una alianza de derecha sea la que se imponga en las próximas elecciones de noviembre.

08/01/2026 - Isabel Díaz Ayuso junto a Javier Milei y Pablo Quirno en el despacho presidencial. (Presidencia)
08/01/2026 - Isabel Díaz Ayuso junto a Javier Milei y Pablo Quirno en el despacho presidencial. (Presidencia)

Apoyo a quien considero mejor para el lugar de destino. El alineamiento es por afinidad ideológica y no por conveniencia política”, declaró el Presidente en diálogo con este medio, quien dijo no tener opinión sobre cómo pueden salir los resultados de los comicios.

En conferencia de prensa realizada esta mañana en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se pronunció en el mismo sentido que Milei y no emitió opinión sobre cómo puede resultar la votación del mes próximo. Consultado por Infobae sobre la afinidad de Milei con Vox, señaló: “Siempre va a haber un apoyo hacia todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad. Milei tiene preferencias en favor de todos los candidatos que crean en las ideas de la libertad, en la libertad individual, en la propiedad privada, en la economía de mercado... y no sería ni Sánchez ni Lula [da Silva, de Brasil]”.

Aunque el panorama se encuentra particularmente volátil en el país europeo producto del debate sobre la política de vivienda, las encuestas que se conocen en ese país dan un panorama favorable para que se configure una mayoría de centroderecha del PP y Vox que pueda superar la cantidad de escaños que permita colocar a un presidente de ese signo.

En España, el presidente del Gobierno no es elegido directamente en las urnas por los ciudadanos, sino de forma indirecta por los 350 diputados del Congreso. El candidato debe obtener en una primera votación la mayoría absoluta de la Cámara, 176 como mínimo. Si esto no sucede, a las 48 horas se produce una segunda votación en la que gana la opción con más votos.

En la Casa Rosada se vieron envalentonados luego de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y ven un panorama completamente optimista de cara al balotaje de las próximas semanas. “Siempre en toda la historia de Brasil el que ganó en primera vuelta después gana en segunda. Hay un fenómeno de voto útil muy fuerte en Brasil”, analizó ante este medio un funcionario de la Casa Rosada que sigue muy de cerca esos comicios. Esperan que ese escenario pueda producirse para el caso español.

Milei empresarios Madrid
(Presidencia)

Como la cuarta actividad de su paso por Madrid está una reunión con empresarios que se está terminando de armar. El año pasado hubo un encuentro en la Embajada Argentina en Madrid en la que participaron Héctor Grisi Checa (consejero delegado del Grupo Banco Santander); Fernando Abril-Martorell (CEO de Urbaser); Demetrio Carceller Arce (presidente de Damm y de Disa Corporación); Moisés El Mann Arazi y André El Mann Arazi (cofundadores de Grupo E); Alberto Torrado (presidente del Consejo de Administración de Alsea); Leandro Sigman (presidente del Grupo Insud Pharma); Ismael Clemente (CEO de Merlin Properties); Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza (CEO de Latam BBVA); y Pedro Larrea Paguga (director general de Naturgy). Un encuentro similar se hizo en mayo del 2024 cuando también visitó la capital española.

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