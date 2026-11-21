Gildo Insfrán, gobernador de Formosa

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La Legislatura de Formosa aprobó la incorporación de Grisel Mabel Insfrán, sobrina del gobernador Gildo Insfrán, al Superior Tribunal de Justicia, la máxima autoridad judicial en la provincia. El tratamiento fue sobre tablas, en una sesión en la que el oficialismo consiguió 22 votos afirmativos frente a siete negativos de la oposición. El vínculo familiar de la nueva magistrada con el mandatario concentraron los cuestionamientos de los bloques opositores.

La designación completa la composición de cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que preside Claudia María Fernández y también integran Ariel Coll, Guillermo Alucin y Marcos Quinteros. La abogada llega al máximo órgano judicial después de desempeñarse desde 2019 como secretaria Legal y Técnica de la gobernación.

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Su recorrido dentro de la estructura institucional formoseña incluye otro antecedente que adquirió relevancia en medio de la controversia: el año pasado participó como convencional constituyente de la reforma de la Carta Magna provincial. Ese proceso modificó las reglas de reelección del gobernador y estableció una cláusula transitoria que abrió una nueva discusión sobre la posibilidad de que Insfrán compita en 2027.

La oposición cuestionó tanto el procedimiento utilizado para aprobar el pliego como la relación de parentesco entre la funcionaria y el gobernador. La diputada radical Agostina Villagi apuntó contra la rapidez del tratamiento y reclamó garantías de autonomía para el Poder Judicial.

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“La verdad que en Formosa la realidad supera a la ficción, nunca creí que podían llevar al Poder Judicial de la provincia todavía más abajo, designando a una persona que tiene lazos de consanguinidad con el gobernador”, expresó.

La legisladora también cuestionó que el nombramiento se resolviera sin un debate previo. “Fue sobre tablas, y a las apuradas, queriendo justificar lo injustificable. El STJ debe estar integrado por gente que muestre cabalmente ser independiente de las presiones de la política”, sostuvo.

Villagi aclaró que sus objeciones no estaban dirigidas a la preparación profesional de la nueva integrante del tribunal. “No la juzgo como profesional, seguramente estará bien formada, pero no puedo dejar de decir que todo en Formosa queda en familia”, agregó.

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La diputada provincial de Formosa Gabriela Neme criticó la designación de la sobrina de Gildo Insfrán en el máximo tribunal de Justicia

En la misma línea se manifestó Gabriela Neme, otra de las referentes opositoras, quien vinculó la decisión con la situación judicial que atraviesa el gobernador. “Gildo se blinda, se le viene la noche. Sí, su sobrina. En el máximo tribunal de la provincia que él gobierna. Gildo, después de treinta años en el poder, ¿tanto miedo te da una Justicia independiente?”, escribió en sus redes sociales.

El senador nacional Francisco Paoltroni también rechazó la designación y la calificó como un “atropello institucional”. “Legislatura de Formosa acaba de designar sobre tablas a Grisel Insfrán, sobrina del gobernador ilegítimo, como integrante del Superior Tribunal de Justicia. Después Mayans se llena la boca hablando de institucionalidad”, publicó.

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El nombramiento se produjo mientras avanza la controversia por las condiciones que tendrá Insfrán para buscar otro mandato. El mandatario gobierna Formosa desde 1995 y la Corte Suprema interviene en una causa iniciada por la Confederación Frente Amplio Formoseño contra la cláusula constitucional que habilitó su candidatura para el período 2023-2027.

En diciembre de 2024, el máximo tribunal nacional declaró su competencia originaria para resolver el planteo. Posteriormente, la provincia reformó su Constitución y eliminó la posibilidad de reelecciones indefinidas. Sin embargo, incorporó una disposición transitoria que considera el período actual como el primero bajo las nuevas reglas y que, por lo tanto, permitiría una postulación adicional entre 2027 y 2031.

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Esa cláusula también quedó bajo cuestionamiento judicial. La oposición impugnó su validez y la Corte Suprema deberá resolver si el gobernador podrá presentarse nuevamente en los próximos comicios.