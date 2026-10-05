Política

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

En el consolidado de las cinco sedes habilitadas en el país, el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con 3.738 votos frente a los 1.718 del senador Flávio Bolsonaro, aunque en Mendoza el resultado fue el inverso

Flávio Bolsonaro en una cabina de votación a la izquierda y Luiz Inácio Lula da Silva con sombrero frente a otra cabina a la derecha
Los brasileños radicados en Argentina votaron exclusivamente para presidente y vicepresidente, y sus sufragios se incorporaron al total nacional al cierre de la jornada electoral
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Los brasileños residentes en Argentina votaron mayoritariamente a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil celebradas este domingo 4 de octubre, aunque con resultados disímiles según la ciudad.

En el consolidado general de las cinco sedes habilitadas en el país, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso con 3.738 votos, frente a los 1.718 del senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

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De los 13.004 electores habilitados en todo el territorio argentino, concurrieron a votar 5.927, lo que representa una participación del 45,58%. La abstención alcanzó el 54,42%, con 7.077 ciudadanos que no emitieron su voto. Del total de sufragios emitidos, 5.788 fueron válidos (97,65%), mientras que 81 correspondieron a votos en blanco (1,37%) y 58 resultaron nulos (0,98%).

La sede de Buenos Aires fue, con diferencia, la más relevante del escrutinio. Con 11.748 electores habilitados y 15 mesas totalizadas al 100%, registró la mayor afluencia: 5.435 votantes, equivalentes al 46,26% del padrón local. La abstención fue del 53,74%, con 6.313 ciudadanos que no se presentaron.

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En cuanto a los resultados, Lula da Silva se impuso de manera contundente con 3.507 votos, el 66,06% de los sufragios válidos. Bolsonaro quedó en un distante segundo lugar con 1.449 votos (27,29%). Lo siguieron Renan Santos (Missão - 14) con 130 votos (2,45%) y Escritor Augusto Cury (Avante - 70) con 118 votos (2,22%). El resto de los candidatos no superó el 1,5% en esta sede.

Lula da Silva obtuvo el 66% de los votos válidos en Buenos Aires, la sede con mayor padrón y la única con 15 mesas habilitadas
Lula da Silva obtuvo el 66% de los votos válidos en Buenos Aires, la sede con mayor padrón y la única con 15 mesas habilitadas

La sede de Córdoba totalizó sus 2 mesas al 100%. De los 918 electores habilitados, sufragaron 376, un 40,96% de participación, mientras que 542 se abstuvieron. Se registraron 367 votos válidos, 5 en blanco y 4 nulos.

Lula da Silva obtuvo allí 182 votos (49,59%) y Bolsonaro alcanzó 159 (43,32%). La diferencia entre ambos fue de apenas 23 votos. En tercer lugar apareció Ronaldo Caiado (PSD - 55) con 7 votos (1,91%), seguido por Zema (Novo - 30) con 5 (1,36%) y cuatro candidatos empatados con 4 y 2 votos respectivamente: Escritor Augusto Cury, Renan Santos, Samara (UP - 80) y Clariana Barao (DC - 27).

El escenario fue distinto en Mendoza. Con 1 mesa totalizada al 100%, de los 235 electores habilitados votaron 116 (49,36%), y 119 se abstuvieron. De los 112 votos válidos —más 2 en blanco y 2 nulos—, Bolsonaro se impuso con 55 votos (49,11%) contra 49 de Lula (43,75%). Renan Santos obtuvo 4 votos (3,57%) y Escritor Augusto Cury sumó 2 (1,79%). Los demás candidatos no lograron ningún sufragio en esta sede.

Más de 7.000 ciudadanos brasileños habilitados en Argentina no concurrieron a votar el domingo
Más de 7.000 ciudadanos brasileños habilitados en Argentina no concurrieron a votar el domingo

Las sedes de Puerto Iguazú y Paso de los Libres no registraron resultados al momento de la captura de datos. En el primer caso, el padrón era de 62 electores habilitados con 1 mesa pendiente de totalizar (0,00%). En el segundo, había 41 electores y también 1 mesa sin computar. En ambas sedes, los votos emitidos y la abstención figuran en cero, por lo que sus cifras no se incorporaron al consolidado total.

Los brasileños residentes en el exterior —entre ellos los radicados en Argentina— votan exclusivamente para presidente y vicepresidente, y sus sufragios se incorporan al total nacional una vez concluida la jornada electoral en todo el país. Brasil envió 1.400 urnas electrónicas a 134 países para los comicios presidenciales, con centros de votación habilitados en 186 ciudades del mundo. En total, 918.876 brasileños residentes en el exterior tenían edad para votar.

En el plano local, la jornada no estuvo exenta de incidentes. Un hombre fue detenido frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en Cerrito al 1300, en el barrio de Retiro, mientras se desarrollaba la votación. El acusado habría intervenido durante un operativo policial contra vendedores ambulantes y quedó detenido por atentado y resistencia a la autoridad.

En Córdoba, la diferencia entre Lula da Silva y Bolsonaro fue de apenas 23 votos, con una participación del 40,96% del padrón local
En Córdoba, la diferencia entre Lula da Silva y Bolsonaro fue de apenas 23 votos, con una participación del 40,96% del padrón local

En el plano nacional, el resultado fue inverso al de Argentina. Con el 99,73% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,09% de los sufragios, frente al 45,09% de Lula da Silva. Sin embargo, ninguno de los dos superó el 50% de los votos válidos requerido para consagrarse en primera vuelta, por lo que ambos disputarán un balotaje el próximo 25 de octubre.

El resultado sorprendió a las encuestadoras: una medición de Quaest publicada el sábado previo a los comicios mostraba a Lula con el 46% de los votos válidos y a Bolsonaro con el 45%, en un virtual empate técnico. La primera vuelta del domingo invirtió esa tendencia.

En paralelo, Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro y candidato a la reelección como gobernador de San Pablo, se impuso en primera vuelta sobre Fernando Haddad, del PT, con el 62,85% de los votos válidos frente al 36,22% del aspirante progresista, con el 90% de las urnas contabilizadas.

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