Política

Milei busca ordenar la agenda legislativa y acelerar la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y Malvinas

El Presidente mantiene una agenda de alta intensidad. Reunión de Gabinete, encuentro con diputados y senadores y una agenda internacional marcada por Malvinas. La visita a Bahía Blanca

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada
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Desde hace varias semanas, el presidente Javier Milei tomó la decisión de involucrarse de manera directa en la dinámica legislativa cuando se trata de proyectos clave para el Gobierno. Con la presentación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el envío del Presupuesto 2027 y la habilitación del debate de la reforma electoral, el mandatario convocó a la tropa completa para ordenar la estrategia y definir los próximos pasos de la gestión.

Este lunes, a las 10, el libertario encabezará una reunión de Gabinete, que en las últimas dos semanas funcionó como ámbito para ordenar el cronograma en torno a las iniciativas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Luego recibirá a diputados y senadores, a las 15 en Casa Rosada, para alinear la hoja de ruta del Congreso, que esta semana tendrá una intensa actividad.

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Los legisladores esperan que el mandatario, que estará escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, exponga sobre la situación económica y brinde detalles del programa libertario. Al término, los diputados se darán cita para un nuevo intercambio en el local partidario que La Libertad Avanza bonaerense tiene en el barrio porteño de San Telmo.

Asimismo, el Poder Ejecutivo enviará durante la jornada a la Cámara de Diputados el proyecto por Malvinas cuyo articulado contempla el endurecimiento de sanciones a distintas actividades, entre las que en los últimos días se resolvió incluir a la pesca -pese a la existencia de la Ley Federal de Pesca- además de la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Luego de un extenso debate, el oficialismo resolvió postergar el envío de funcionarios para cuando el proyecto se trate en comisiones.

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Una bandera argentina en un mástil junto a una plataforma de hormigón sobre un terreno con nieve y barro, con montañas nevadas al fondo
El predio de la Base Naval Integrada de Ushuaia presenta avances en la construcción de su plataforma junto a la bandera argentina y la cordillera.

La iniciativa de sanciones y la decisión de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego se enmarcan en las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre el tema, luego de calificar de “desastre potencial” un eventual conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por las islas y de presentarse como posible mediador. La discusión también se produce en medio del impulso de líderes de partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en favor de la independencia de sus territorios.

“Es un tema de ellos”, expresó una fuente oficial al respecto, que evitó inmiscuirse en un tema complejo. En los últimos días, el mandatario resolvió suspender su viaje a Londres, programado para mediados de octubre, a raíz de la tensión generada en los últimos días a raíz de la tensión generada por los recientes dichos de Trump, quien admitió que está dispuesto a “revisar” la histórica posición neutral de Estados Unidos.

Sin embargo, el cineasta presidencial, Santiago Oria, a cargo de la comunicación digital del partido y uno de los dirigentes más replicados por el mandatario, se mostró menos cauto al respecto. “El curso de los acontecimientos está empujando hacia un punto de inflexión”, celebró a través de su cuenta de X.

Con motivo del viaje de Milei a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, previsto para el 22 de septiembre, en Balcarce 50 no descartan una reunión con el mandatario republicano para tratar el reclamo sobre las islas. Además, anticipan que durante el discurso que brindará ante la ONU hará mención al tema.

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

En la agenda de la semana, la administración libertaria tiene una parada importante este martes. Por un lado, enviará el Presupuesto 2027 a Diputados, que será presentado por el equipo económico. Al igual que en ediciones anteriores, el acto no contará con la presencia del mandatario ni del ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien el detalle se mantiene en reserva, los objetivos son consolidar el superávit fiscal y sostener la prioridad de las partidas destinadas a la acción social.

Por el otro, la Cámara de Senadores tratará por primera vez la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata de una iniciativa clave que condiciona los acuerdos electorales de La Libertad Avanza con los gobernadores y espacios aliados rumbo a las elecciones 2027. Pese a que el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos para avanzar con la iniciativa, los alfiles libertarios se muestran optimistas de cara a las próximas semanas.

“No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, admitió a Infobae un integrante de la mesa política que busca eliminar las PASO antes de diciembre para complicar el escenario del peronismo.

Con el cronograma definido, la mesa política se reunirá a las 13, como cada martes después de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Al cierre de esta nota, no estaba prevista la asistencia de otros funcionarios. De la última edición participaron también los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) para avanzar con la redacción de la iniciativa por Malvinas. Ambos se reunieron luego con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, para avanzar en la construcción de la base en Ushuaia.

El Canciller Pablo Quirno y el Ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvieron un encuentro con el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella
El Canciller Pablo Quirno y el Ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvieron un encuentro con el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

El intercambio del reducido círculo se dará luego de que la oposición lograra reunir en el Congreso el número suficiente para emplazar a las comisiones a discutir una batería de proyectos para hacer frente las deudas de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Sobre el cierre de la semana, el mandatario tiene prevista una nueva visita a Bahía Blanca, con la intención de conocer los avances del proyecto de Mega bajo el RIGI. Lo hará escoltado por la menor de los Milei y su ministro coordinador. Sus últimas visitas a la localidad fueron con motivo de catástrofes climáticas para evaluar la situación de la zona tras las fuertes lluvias.

El intendente bahiense, el peronista Federico Susbielles, mantiene un vínculo institucional con la Casa Rosada, pero cuestionó en el último tiempo la determinación del oficialismo de modificar el régimen de Zonas Frías y reclamó por la situación vinculada al peaje en la ruta 3.

Con la reelección de Javier Milei como principal objetivo, el oficialismo también busca imponerse en la provincia de Buenos Aires. Para eso, aún sin los cronogramas electorales definidos, los libertarios proyectan la candidatura de Diego Santilli para disputarle la gobernación a Axel Kicillof.

Ante la anticipación del calendario electoral, la Casa Rosada trabaja para intentar sancionar la mayor cantidad de proyectos posibles antes de que el Congreso quede condicionado por la lógica electoral de 2027. En ese contexto, el mandatario busca ordenar sus prioridades y consolidar una estrategia que trascienda lo legislativo, pero que le permita cerrar los acuerdos políticos necesarios para llegar fortalecido a los comicios presidenciales del año próximo.

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