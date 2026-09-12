Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un “desastre potencial”

El presidente de los Estados Unidos afirmó que podría resolver la disputa por las Islas Malvinas si le pidieran intervenir. Foto: REUTERS

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, advirtió este sábado que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un “desastre potencial”, aunque manifestó que confía en poder “resolverlo” si le pidieran intervenir.

Tras reunirse en Dublín con Micheál Martin, primer ministro irlandés, el mandatario estadounidense hizo declaraciones ante la prensa donde afirmó que le parecen “muy interesantes” las Malvinas y remarcó que actualmente Argentina y el Reino Unido son “dos países” que están “enfadados” entre sí.

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Trump también dijo que recordaba que los británicos “entraron y se apoderaron de ellas (por las islas)”, pero que no sabía si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, expresó el presidente estadounidense, de acuerdo a la agencia EFE.

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Las declaraciones de Trump se producen días después de que el Gobierno argentino relanzara su agenda sobre la cuestión Malvinas. El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas que incluyó la reglamentación de sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área sin autorización argentina, el refuerzo del presupuesto de Defensa y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

El tema Malvinas volvió al centro de la escena con el nuevo impulso del Gobierno argentino

El Ejecutivo formalizó parte de esas decisiones mediante el DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026. Este último designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece penalidades para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso del país. Los organismos estatales deberán comunicar a esa cartera los posibles incumplimientos en un plazo de cinco días hábiles.

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La iniciativa oficial contempla, además, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones a empresas y proveedores vinculados con esas operaciones y crear un Consejo de Seguridad Nacional. En los días posteriores al anuncio, Milei afirmó que se habían abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.

El Gobierno sumó esta semana otra medida a ese esquema: por medio del Decreto 983/2026 creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior. El área deberá coordinar las acciones de los organismos estatales que puedan incidir en la política exterior y en el reclamo por las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Gobierno creó un área clave en Cancillería para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

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Cada organismo alcanzado deberá designar un enlace institucional para canalizar la información hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La norma faculta a la cartera a emitir advertencias y recomendaciones cuando considere que una gestión puede afectar los lineamientos oficiales o negociaciones diplomáticas en curso. Además, el Ejecutivo evalúa incluir la pesca entre las actividades alcanzadas por la futura ley, de acuerdo con Malvinas: el Gobierno anunció la creación de una nueva área en Cancillería para resguardar el reclamo de soberanía.

Trump cuestionó al Reino Unido por el suministro de petróleo y su posición frente a Irán

En la misma entrevista, Trump reprochó al Reino Unido no haber aportado apoyo militar en la guerra con Irán. El presidente estadounidense sostuvo que Londres depende en gran medida del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz y afirmó que esa situación volvía más llamativa, a su entender, la ausencia de respaldo británico.

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También dijo que había pedido ayuda a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y al entonces líder británico, Keir Starmer, para el envío de buques, pero que recibió como respuesta que no había embarcaciones disponibles. Consultado sobre si se había sentido afectado por esa decisión, definió el episodio como “un proceso de aprendizaje”.

“Si el Reino Unido abre el mar del Norte, vuestros precios se desplomarán. En cuanto abran el gran mar del Norte, y aún no lo han hecho, siendo uno de los yacimientos más valiosos del mundo,los precios van a bajar muchísimo”, dijo el mandatario estadounidense en Dublín tras reunirse con la presidenta irlandesa,Catherine Connolly.

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