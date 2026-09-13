Política

Reforma electoral: el Gobierno activa el debate, admite que no tiene los votos y apuesta a conseguirlos

El Senado habilitará el tratamiento en comisión del proyecto este martes. El oficialismo detectó que los aliados utilizan la eliminación de las PASO como “herramienta de negociación” electoral. La orden de Karina Milei y el diálogo con el PRO, la UCR y los gobernadores

La mesa política durante una de las últimas reuniones en Casa Rosada
La mesa política durante una de las últimas reuniones en Casa Rosada
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Con la reelección del presidente Javier Milei como principal objetivo, el Gobierno impulsará esta semana el tratamiento de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, pese a que admiten que aún no cuentan con los votos necesarios para su aprobación. Con los números en contra, el oficialismo se muestra optimista y confía en que resolverá la encrucijada con los aliados.

“No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, confesó a Infobae un integrante de la mesa política que impulsó el debate del ambicioso proyecto que contempla la eliminación de las elecciones PASO, una herramienta clave para que el peronismo pueda ordenar su interna. “Tenemos que dar la discusión. Si nos basamos en los apoyos previos, no deberíamos intentar tratar nada entonces. Después de la reunión de la comisión vamos a tener un panorama más claro”, coincidió un funcionario.

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En Casa Rosada detectaron que los gobernadores y partidos aliados utilizan la reforma para acelerar las discusiones electorales de cara al próximo año y fuerzan al Poder Ejecutivo al diálogo en la materia. “Terminó siendo una herramienta de negociación por parte de los aliados para anticipar el cierre de alianzas electorales y, naturalmente, los oficialismos tenemos menos incentivos para cerrar en años no electorales”, explicó una fuente ante este medio.

Asimismo, en Balcarce 50 aseguran que el PRO y los gobernadores del Norte se muestran más reticentes a dar el brazo a torcer respecto de la eliminación o eventual suspensión de las primarias. Sin embargo, ante ese escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó a los alfiles violetas a impartir una orden clara: quien no acompañe la reforma, no será tenido en cuenta para futuras conversaciones rumbo a 2027.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a su equipo
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a su equipo

“Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”, reafirmó ante este medio un funcionario del entorno de la menor de los Milei. No es la primera vez que alguien del entorno de la funcionaria plantea que las negociaciones electorales estarán supeditadas al apoyo a la eliminación de las PASO.

En los últimos días, el diputado Cristian Ritondo, que en representación del PRO dialoga con La Libertad Avanza para cerrar alianzas de cara a 2027, dejó abierta la posibilidad de “discutir alternativas”, debido a que el espacio que fundó y lidera formalmente Mauricio Macri no terminó de procesar el debate.

Se trata de uno de los principales proyectos de la administración libertaria para lo que resta del año, que contempla además el tratamiento de Ficha Limpia y supone un debate en torno al financiamiento de los partidos políticos. Luego de la advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que planteó que los cambios en el sistema de votación deberán avisarse con anticipación si quieren aplicarse a los próximos comicios, la mesa política intenta acelerar las conversaciones.

A cargo del diálogo con los mandatarios provinciales está el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tiene habilitados los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem. Lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran tratar la reforma”, sostuvo un alfil libertario.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (NA)

Patricia Bullrich habilitará este martes la discusión en la Cámara Alta, donde la bancada libertaria percibe un panorama complejo y plantea que las conversaciones deberán encararse directamente desde el Ejecutivo. “Todo depende 100% de los acuerdos que haga o deje de hacer la Rosada. A nosotros, como bloque, nos excede”, sostuvo un legislador libertario. “No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar la herramienta, pero el martes vamos a tener un mejor diagnóstico”, coincidió otro senador.

El Ejecutivo tiene dos meses para intentar transformar la falta de votos en capacidad de negociación. Con la reforma ya en trámite en el Senado, Karina Milei y los principales operadores libertarios deberán buscar que el debate electoral sirva también para ordenar el mapa de alianzas que La Libertad Avanza pretende construir de cara a 2027.

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