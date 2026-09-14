Mirtha Legrand fue dada de alta tras su cuadro de bronquitis: “Continuará con la recuperación en su casa”

Mirtha Legrand recibió el alta médica tras casi una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis

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Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo 13 de septiembre, luego de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La conductora, de 99 años, se retiró del centro de salud por el sector de estacionamiento y regresó a su casa de la avenida del Libertador, donde continuará su recuperación en compañía de familiares y amigos.

La confirmación oficial llegó a través de un parte médico de la institución de salud que difundió La Mesaza, la cuenta de redes sociales del programa de TV la diva. El documento, firmado por el director médico Enrique Echagüe, precisó los detalles del alta y agradeció el acompañamiento recibido durante los días de internación. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, indicó el comunicado.

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El comunicado del sanatorio Mater Dei fue difundido por la cuenta de Instagram de La Mesaza y llevó la firma del director médico Enrique Echagüe

El parte médico incluyó, además, un mensaje de gratitud hacia quienes acompañaron a la conductora durante su estadía en la clínica. “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”, agregó el documento fechado el 13 de septiembre de 2026 y difundido desde las oficinas del sanatorio ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Horas más tarde, la propia cuenta oficial de la conductora en Instagram sumó un segundo comunicado, esta vez firmado directamente por la familia Legrand-Tinayre. El texto ampliaba el agradecimiento hacia la institución que atendió a la diva durante su internación. “La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio Mater Dei, así como a todo su cuerpo médico y personal administrativo. El servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk”, señalaba el mensaje. El comunicado remarcó, además, la atención recibida durante los días de tratamiento: “Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, cerraba el texto, firmado por la “Familia Legrand - Tinayre”.

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La familia Legrand-Tinayre agradeció al Sanatorio Mater Dei, al cuerpo médico, al personal administrativo, al servicio de enfermeras y al doctor Guillermo Semeniuk

La internación de Legrand se había iniciado el lunes 7 de septiembre, luego de que la conductora se ausentara de sus compromisos televisivos durante el fin de semana anterior. En un primer momento, su entorno familiar había señalado que atravesaba un cuadro de gripe, aunque el diagnóstico médico terminó por precisar un problema respiratorio de tipo bronquial que derivó en su internación en una habitación común del sanatorio.

Durante los días previos al alta, distintos allegados a la producción de sus programas habían llevado tranquilidad sobre la evolución de la diva. La periodista Mercedes Ninci había señalado el jueves, en el ciclo conducido por Moria Casán, que Legrand se encontraba “espléndida” según le habían confirmado los propios profesionales que la asistían. “Ella está muy bien. Estuvo acompañada por sus enfermeras particulares. El médico la vio bárbara. Cumplió cinco días de antibiótico y su salida es inminente”, había declarado la panelista en La mañana con Moria (Eltrece).

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El sábado, un nuevo parte médico oficial había confirmado que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. Ese mismo comunicado remarcó que Legrand se mantenía “muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y que agradecía “las muestras de cariño” recibidas durante la semana de internación.

Juana Viale abrió el ciclo de la diva hablando de su ausencia del programa y cómo se encuentra (La noche de Mirtha/ Eltrece)

La recuperación de la diva motivó que su nieta, Juana Viale, asumiera nuevamente la conducción de La Noche de Mirtha durante el fin de semana. Desde la cabecera de la mesa, la conductora había llevado tranquilidad al público sobre el estado de salud de su abuela. “Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, había expresado Juana al inicio de la emisión del sábado, antes de dedicarle unas palabras frente a cámara: “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”.

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La animadora también había descrito con humor la rutina que La Chiqui mantenía dentro del sanatorio durante los días de internación. “Despreocúpense que está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas... Bah, está haciendo lío en la clínica la abuela”, había bromeado la conductora, en referencia al carácter activo que la diva mantuvo incluso durante su estadía médica.

La noticia del alta se conoce a pocos meses de una fecha especial para la conductora, que el 23 de febrero próximo cumplirá 100 años. Con el regreso a su domicilio, Legrand deberá continuar el proceso de recuperación indicado por los especialistas del Mater Dei, antes de retomar de manera plena sus actividades habituales frente a las cámaras.

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