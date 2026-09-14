El homenaje de 70-20-Hoy, el programa de a Chiche Gelblung a cuatro días de su muerte: “La televisión es la vida”

El ciclo arrancó con la co conductora Mercedes "Mecha" Cordero dedicándole unas palabras en un especial en homenaje al periodista

Guardar

A una semana de su última aparición al frente de un programa, 70-20-Hoy (El Nueve) homenajeó a Samuel “Chiche” Gelblung, quien murió el miércoles 9 de septiembre a los 82 años. Con entrevistas, coberturas y algunos de sus momentos más recordados en televisión, el ciclo repasó la trayectoria del periodista.

Mercedes Cordero, quien trabajó con Gelblung durante siete años, condujo la edición especial. La emisión comenzó con una foto en blanco y negro del conductor y las fechas “1944-2026”. “Es muy difícil empezar este programa sin vos, Chiche”, afirmó. También describió el impacto de la noticia en el equipo: “Quedamos descolocados. Aún lo estamos”.

PUBLICIDAD

“Es muy difícil empezar este programa sin vos, Chiche”, expresó Mercedes Ribero, coconductora del ciclo que estuvo al frente del especial de 70-20-Hoy

La periodista presentó luego un archivo en el que Gelblung explicaba por qué había vuelto a trabajar tras recibir su última alta médica hace un mes, antes de la noticia de su muerte. “Un hombre que recibía el alta médica y enseguida, a las pocas horas, estaba en un estudio de radio o de televisión”, señaló. La periodista retomó además la expresión que circuló tras su muerte, que había fallecido “en su ley”, para describir su vínculo con el oficio: “Esa necesidad de comunicar, de tener un micrófono delante, de respirar y transpirar periodismo hasta el último momento”.

En aquel archivo, Gelblung definió con una frase la razón de su vuelta: “Me sentía en deuda”. Explicaba que quería corresponder al afecto que había recibido durante los días en que atravesó un cuadro de salud complejo. El conductor aclaró en aquel momento que su estado no había empeorado respecto de los días anteriores, aunque reconoció que la situación era complicada. También aseguró que había asumido la posibilidad de una amputación: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía”.

PUBLICIDAD

La entrevista de Chiche Gelblung a Ernesto Sábato

“¿Soy un tipo gritón? Sí, soy gritón. ¿Exigente? Soy exigente. No soy un perfeccionista”, sostuvo. Su método de trabajo, explicó, se apoyaba en la curiosidad. “Yo traslado la curiosidad a la gente, mi curiosidad también”, dijo. También vinculó la edad con los proyectos pendientes y afirmó: “Yo creo que uno tiene la edad de sus proyectos”.

La muerte fue otro de los temas de esa conversación. Gelblung reconoció que era inevitable, pero aseguró que no ocupaba un lugar central en su vida: “Mi vida es más de proyecto que de memoria. Yo nunca pienso en la muerte. No la tengo como proyecto personal”.

PUBLICIDAD

El especial recuperó además una charla con Jorge Lanata. Ante la pregunta “¿Qué es la televisión?”, Gelblung respondió con una frase reveladora sobre quién él era: “La televisión es la vida”. También relató una anécdota de sus primeros pasos como conductor. Roberto Galán, invitado a su primer programa, lo llamó al terminar el primer bloque para darle un consejo sobre las luces y el poder que otorgan las cámaras. “Cuando se prenden las lucecitas, vos sos Dios”, recordó que le dijo Galán. La advertencia tenía una segunda parte: “Pero cuando se apagan las luces y vos seguís creyendo que sos Dios, sos boleta”. Gelblung tomó esa frase como una enseñanza sobre los límites del lugar que ocupa un conductor mientras está al aire.

Chiche Gelblung tras ser dado de alta de una de sus últimas internaciones: “Me sentía en deuda”

El homenaje incluyó el recuerdo de una entrevista con el escritor Ernesto Sábato, a quien Gelblung consultó por Juan Domingo Perón. “¿A usted Perón le gustaba? ¿No le gustaba?”, preguntó. Otro archivo mostró un intercambio con Cristina Fernández de Kirchner. Gelblung le preguntó a la exmandataria si estaba enamorada y recibió una respuesta negativa. Ante la insistencia, la expresidenta respondió con humor: “Lo primero que tenemos que hacer es sacarle el miedo al tipo”. Los fragmentos reflejaron una marca de sus entrevistas: preguntas directas, respuestas cortas y repreguntas destinadas a ampliar el diálogo.

PUBLICIDAD

La emisión recorrió distintos registros de su trabajo, desde las conversaciones en estudio hasta las coberturas en zonas de conflicto. Entre los materiales emitidos apareció un informe desde Ucrania durante la guerra con Rusia. Cordero recordó también las secuencias que Gelblung protagonizó en los estudios de Canal Nueve. Uno de los archivos correspondió a un desnudo en el año 2000 de Graciela Alfano junto a Matías Alé. La actriz también fue entrevistada por el ciclo para recordar las entrevistas que le concedió a Chiche.

La expresidenta Cristina Fernández entrevistada por Chiche Gelblung en Crónica TV

La familia tuvo su espacio en el especial. “La familia es lo que te da el sostén”, definió el periodista. En una charla con Facundo Pedrini, habló de su esposa Cristina Seone como la persona que lo acompañó en los momentos favorables y en los más difíciles. “Es la compañera de las malas y las buenas. Se adaptó a todo. Es la compañera de una vida”, resumió.

PUBLICIDAD

Allí le preguntaron a Gelblung cómo le gustaría que lo recordaran dentro de 20, 30 o 40 años. Chiche respondió que esperaba ser identificado por tres rasgos: “Que fue un tipo curioso. Fue además honesto y profesional”. El conductor afirmó que había enfrentado presiones a lo largo de su carrera. “Es muy difícil, porque la gente te quiere comprar, la gente te quiere influenciar”, sostuvo. “A mí no me pudieron hacer eso”, aseguró.