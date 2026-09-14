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Iliana Calabró habló del complejo estado de salud de su novio Luis Alberto De Stefano tras dos meses internado

La actriz compartió en Infama que su pareja dejó atrás la etapa más crítica después de una neumonía severa. Su palabra

Iliana Calabró informó que Luis Alberto De Stefano sigue delicado, aunque ya superó la etapa más crítica de su internación por un cuadro respiratorio grave (Video: Infama, América TV)
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Iliana Calabró brindó detalles sobre el estado de salud de su pareja, Luis Alberto De Stefano, a casi dos meses de su internación en terapia intensiva por un cuadro respiratorio grave. La actriz explicó que el empresario, quien padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) desde hace años, atravesó un momento crítico que incluyó una neumonía y que ahora se encuentra en pleno proceso de rehabilitación.

“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación, hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, explicó la actriz este domingo en diálogo con Infama (América TV). Calabró detalló que, si bien el cuadro de De Stefano se mantiene estable, la etapa actual demanda un proceso lento y progresivo. “Ahora hay que recuperarse de a poco”, agregó.

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La actriz precisó el origen de la complicación que derivó en la internación de su pareja. “Él tuvo una neumonía que se sumó a unos cuadros previos y le agarró refuerte”, relató, en referencia a la enfermedad pulmonar de base que padece el empresario desde hace años. Calabró vinculó ese cuadro con el hábito tabáquico que De Stefano mantuvo durante mucho tiempo. “Costaba mucho que dejase de fumar”, señaló la actriz, quien remarcó las dificultades que atraviesan quienes tienen antecedentes de consumo de tabaco frente a una descompensación de este tipo.

El festejo de cumpleaños de Iliana Calabró
Luis Alberto De Stefano permanece en rehabilitación tras casi dos meses de internación en terapia intensiva por una neumonía asociada a su EPOC

Consultada sobre el estado anímico de su pareja durante la recuperación, la actriz describió la impaciencia que atraviesa el empresario en esta etapa. “Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura”, expresó. La actriz agregó una reflexión sobre el impacto que este tipo de cuadros generan en los pacientes con antecedentes de tabaquismo: “Si uno pudiera filmar todo lo que tiene que atravesar un fumador, cuando le pasa una cosa así, es terrible”.

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Al ser consultada sobre si su pareja tomó conciencia de la gravedad de lo vivido, la animadora fue cautelosa en su respuesta. “Espero que sí. Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó”, relató la actriz, quien atribuyó esa falta de registro a un mecanismo de defensa propio del organismo. “El cerebro debe tener como ese instinto de supervivencia que te hace como olvidar determinados momentos críticos”, explicó.

El cuadro de salud de De Stefano se había complicado a comienzos de agosto, cuando trascendió su internación en terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. En aquel momento, el periodista Pepe Ochoa había advertido sobre la gravedad de la situación. “Está internado en terapia intensiva y muy grave. Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo. Se encuentra intubado”, había señalado el comunicador, en referencia al momento más crítico del cuadro respiratorio.

La internación de Luis Alberto De Stefano trascendió a comienzos de agosto en el Sanatorio Los Arcos de Palermo, donde estuvo intubado y en terapia intensiva

En aquellos días, Calabró había mantenido un tono de cautela optimista sobre la evolución de su pareja. “Gracias a todos por preocuparse. Él es muy fuerte, ya salió de varias, así que esta no va a ser la excepción”, había expresado entonces en diálogo con Puro Show (Eltrece). Semanas más tarde, durante una gira teatral por Salta, la actriz había profundizado sobre la gravedad del episodio. “Estuvo a un paso de pasar al otro lado”, admitió en esa oportunidad, en declaraciones al programa Desenchufadas.

De Stefano, empresario del rubro de la marmolería con local en el barrio de Chacarita, mantiene una relación con Calabró desde 2023, cuando ambos fueron presentados por contactos en común. La pareja decidió convivir apenas dos meses después de conocerse, en el departamento de la actriz ubicado en Palermo. El empresario ya había protagonizado otro episodio de riesgo en enero de 2025, cuando fue embestido por una ambulancia en el barrio de Caballito, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones de gravedad.

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