Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi enamorados que despertaron rumores de casamiento

La China Suárez publicó fotos con Mauro Icardi y reavivó los rumores de casamiento en redes sociales

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La China Suárez volvió a mostrarse junto a Mauro Icardi en sus redes sociales este domingo 13 de septiembre, luego de una semana en la que había compartido contenido solo con sus hijos o en soledad. La secuencia de imágenes, que incluyó un primer plano de su mano con anillo y un collage musicalizado con una canción de bodas, reavivó las especulaciones sobre un posible casamiento entre la actriz y el futbolista.

La ausencia de Icardi en las publicaciones de la China durante los días previos había llamado la atención de sus seguidores, dado que ambos suelen compartir buena parte de su vida cotidiana en redes de manera conjunta. Ese silencio se cortó cuando la actriz subió una primera foto en la que posaba con una jarra de limonada casera, acompañada de la leyenda “Homemadeeeeee”. Minutos después, publicó una segunda imagen con un mayor zoom sobre su mano, donde quedaba a la vista el anillo que ya había generado rumores de compromiso en ocasiones anteriores.

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Un anillo en la mano de la China Suárez volvió a impulsar las versiones de compromiso con Mauro Icardi

La secuencia incluyó una toma ampliada de la joya

A esas fotografías le siguió una postal más íntima junto al futbolista, en la que la China aparece abrazada a Icardi por detrás, con un beso en la mejilla y la mano apoyada sobre el pecho de él, dejando nuevamente expuesto el anillo. En la imagen, compartida en blanco y negro, la actriz etiquetó la cuenta de Icardi, quien lució una gorra oscura con las siglas “CSP” y un buzo verde tejido.

El detalle que terminó de alimentar las versiones sobre una boda fue la elección musical del posteo posterior. La China armó un collage con distintas variantes de la misma foto junto a Icardi y utilizó de fondo “Ordinary”, de Alex Warren, pero en su versión especial para casamientos, un dato que sus seguidores no tardaron en advertir y viralizar en distintas plataformas.

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La actriz compartió una imagen junto a Mauro Icardi y expuso otra vez el anillo que generó especulaciones

La postal también mostró a la pareja compartiendo un domingo tranquilo, con la presencia de una amiga en común, Agui Bragarnik. Ella integra la familia de Christian Bragarnik, uno de los propietarios del club español Elche, entidad que semanas atrás había sido mencionada como uno de los posibles destinos futbolísticos de Icardi, aunque las negociaciones no prosperaron en ese momento.

Pese a la repercusión generada por las imágenes, Icardi optó por no republicar el contenido en sus propias redes sociales. El futbolista mantiene un perfil bajo desde su último cruce público, cuando apuntó contra Benjamín Vicuña y lo calificó de mal padre. Esa cautela también se vincula con la negociación en curso sobre su futuro deportivo, un proceso en el que buscaría evitar exposiciones adicionales que puedan condicionar una eventual continuidad en algún club europeo.

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La China Suárez usó la versión para casamientos de “Ordinary”, de Alex Warren, y sumó señales sobre una posible boda

El estado civil de Icardi continúa siendo un elemento central en el marco de estos rumores. El futbolista permanece formalmente casado con Wanda Nara, mientras el proceso de divorcio avanza en la Justicia de Italia. En julio de 2026, el tribunal había rechazado los pedidos de manutención presentados por la mediática, aunque todavía restan definiciones sobre la división de bienes reclamada por Icardi y las obligaciones parentales de ambos.

En el plano periodístico, el ciclo DDM (América TV) retomó información previa sobre el futuro profesional del delantero. El periodista Guido Záffora señaló que, según trascendió, Icardi contaría con ofertas de clubes de Grecia e Italia, en línea con lo que ya había anticipado el periodista Ventura semanas atrás. Sin embargo, Martín Candalaft aportó un matiz sobre la relevancia de esas propuestas: “Los dos equipos de Grecia que lo quieren son de medio pelo para abajo, están muy por debajo del Galatasaray”, comparó, en referencia al último club en el que jugó el ex delantero del PSG y Galatasaray.

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