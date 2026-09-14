El jugado ping pong entre Diego Leuco y Sofi Martínez: “Muchas veces la extraño”

Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron en La Peña de Morfi un cruce de preguntas sobre su relación y su separación definitiva en 2024 (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

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Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron un ida y vuelta de preguntas y respuestas sobre su pasado sentimental durante la conducción compartida de La Peña de Morfi (Telefe). La expareja, que se separó de manera definitiva en 2024 tras casi ocho años de historia, se sometió a un cuestionario cruzado mediado por Sebastián Wainraich, quien propuso el desafío como parte de la dinámica del ciclo.

“Gana el que mejor pregunta y el público también va a votar”, advirtió Wainraich antes de dar inicio al segmento, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más virales de la emisión. La primera consigna apuntó a la duración total del vínculo entre ambos periodistas. “Fueron dos etapas, primero un año y después dos y medio”, explicó Leuco, mientras que Martínez precisó el recorrido completo de la relación: “Entre que empezamos y todo fueron ocho años”.

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El cruce de preguntas avanzó hacia terrenos más personales cuando Leuco quiso saber sobre el comportamiento de su expareja en redes sociales tras la separación. “¿Cuánto tiempo más seguiste viendo mis redes después de que nos separamos?”, consultó el conductor. Martínez respondió sin rodeos: “El día que nos separamos te silencié y hasta el día de hoy no aparecés en mis redes. Era mejor silenciarte que eliminarte”. La respuesta generó incomodidad en Leuco, quien reconoció que le dolía seguir bloqueado en las cuentas de la periodista.

Sofi Martínez explicó que su historia con Diego Leuco tuvo dos etapas y que entre el inicio y el final de la relación pasaron ocho años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre qué extrañaba de la relación, el conductor eligió hablar de una diferencia cotidiana entre ambos. “Los dos tenemos energía y laburamos mucho, pero yo de lunes a viernes y ella tiene la misma energía los fines de semana. Tiene 40 actividades los fines de semana y ahora lo extraño”, explicó. Leuco también admitió que, tras la ruptura, intentó en varias ocasiones comunicarse con Martínez sin concretarlo. “Millones de veces le escribí mensajes y después los borré. Yo soy de escribir largo”, confesó, a lo que ella respondió entre risas: “Escribe largo, pero tiene talento”.

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Uno de los tramos con mayor repercusión llegó cuando le preguntaron a Leuco si todavía extrañaba a su expareja en el plano sentimental. Ante la consulta directa, el conductor se mostró dubitativo en un primer momento. “Por sí o por no no puedo responder, porque estaría mintiendo”, intentó esquivar, hasta que Martínez lo invitó a responder con sinceridad. “Muchas veces, sí. Más veces sí que no”, terminó por reconocer Leuco, en una definición que generó sonrisas cómplices entre ambos y repercusión inmediata en redes sociales.

El repaso también incluyó objetos y recuerdos materiales de la relación. Consultado sobre qué pertenencias de Martínez habían quedado en su poder, Leuco recordó una anécdota particular vinculada a un envío de yerba mate. “Nos mandaron 40 kilos de yerba que a ella le gusta y nunca le avisé que había llegado. También le quedó alguna remera de ella”, relató, y aclaró entre risas que nunca utilizó esa prenda en compañía de otra persona.

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Diego Leuco dijo que extraña de Sofi Martínez su energía para los fines de semana y admitió que muchas veces escribió mensajes que después borró

La periodista deportiva, por su parte, explicó que había optado por una alternativa intermedia respecto a las fotografías que compartía con Leuco. “El iPhone tiene una herramienta útil con los recuerdos y un día tomé la decisión de que no me muestre tu cara, pero no las eliminé”, detalló la periodista.

El momento de mayor emotividad llegó cuando se consultó por el gesto más romántico vivido durante la relación. Leuco recordó una situación ocurrida incluso después de una de las separaciones previas de la pareja. “Vos jugabas una final de fútbol muy importante, estabas en primera, y yo la fui a ver en secreto”, relató, en referencia a un partido que Martínez disputó con su equipo tiempo después de haberse distanciado.

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Finalmente, ambos coincidieron en la respuesta sobre qué día de la relación eliminarían si pudieran. “No hubo días tristes en nuestra relación, pero eliminaría el día que nos separamos”, cerró Leuco, en una definición que resumió el clima de nostalgia y complicidad que marcó todo el segmento transmitido por Telefe.