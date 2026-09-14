"Son nuestras y nos las arrebataron": el video que compartió el Gobierno para reafirmar el reclamo por Malvinas

El video difundido desde el gobierno para reforzar su posición en torno de la causa Malvinas

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El Gobierno difundió este domingo por la noche un video que combina fragmentos del discurso presidencial por cadena nacional, declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump y escenas del triunfo de la selección argentina de fútbol ante Inglaterra en el Mundial 2026. La pieza audiovisual, distribuida por el cineasta Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, a través de redes sociales, apunta a reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas mediante un montaje que entrelaza política internacional, diplomacia y símbolos deportivos.

El video se estructura en torno a fragmentos del discurso que Milei brindó por cadena nacional, en el que sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y remarcó que “no hay discusión al respecto”. En otro tramo, el mandatario argentino profundizó el planteo al afirmar: “Porque este reclamo es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron”.

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El material también incorpora un análisis expuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto del Reino Unido. “Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución”, señaló. Y agregó: “Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

Así, uno de los segmentos más relevantes del video corresponde a intervenciones recientes del presidente estadounidense sobre la disputa territorial. Ante la consulta de un periodista acerca de si Estados Unidos está revisando su posición sobre las islas, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

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El video recupera la frase de Javier Milei en cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”

El material incluye además otro pasaje en el que Trump hizo referencia a la distancia geográfica del archipiélago y a la situación económica del Reino Unido: “Es un largo camino. Es un gran viaje. Es lejos. Tu país no está bien”, le dijo a una periodista británica. Trump también mencionó la dependencia de ese país del petróleo proveniente del estrecho de Ormuz y remarcó que ese país “no estuvo” para ayudarlo en la guerra contra Irán. El video incluyó una frase del presidente norteamericano que tuvo mucho eco recientemente: “Estoy seguro de que me llamarán para ese potencial desastre, pero, si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”.

Un reporte periodístico sobre el futuro del Reino Unido

El video también integra un fragmento de un informe periodístico que cuestiona la continuidad institucional del Reino Unido. “¿Es el fin de Reino Unido? Este lunes (por mañana), líderes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reúnen para avanzar en un plan para independizarse del Reino Unido”. El relato agrega que se trata de “una bomba mundial” y que se observa “un desmoronamiento total” en la estructura política británica.

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Esta referencia se inserta en el video como complemento del argumento oficial sobre el supuesto declive estructural del Reino Unido, en línea con los señalamientos previos del propio Milei sobre las crisis migratoria, demográfica y económica que atraviesa ese país.

El cierre del material recupera los goles argentinos ante Inglaterra y referencias a Diego Maradona (EFE/Al Drago/Pool)

El cierre con música y los goles a Inglaterra

El material concluye con imágenes de los goles convertidos por la selección argentina de fútbol frente a Inglaterra durante la Copa del Mundo 2026, acompañadas por la canción popularizada por los hinchas durante ese torneo. La letra que musicaliza el cierre del video incluye las frases “quiero volver a robarle un gol al ladrón” y “a robarle un gol al ladrón como el Diego y el Narigón”, en referencia a los históricos tantos convertidos por Diego Maradona en el Mundial de México 1986 y al entonces DT Carlos Bilardo.

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El tema continúa con el verso “que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación”.

La difusión del video se produce en el marco del avance diplomático y legislativo que el Gobierno impulsa desde comienzos de septiembre, que incluyó el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la apertura de procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas sin autorización argentina.

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