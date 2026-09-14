Política

"Son nuestras y nos las arrebataron": el video que compartió el Gobierno para reafirmar el reclamo por Malvinas

La pieza oficial combina pasajes de la reciente cadena nacional del presidente Javier Milei, escenas del triunfo de Argentina ante Inglaterra en el último Mundial de fútbol y frases de Donald Trump, en un montaje que vincula diplomacia, geopolítica y símbolos deportivos

El video difundido desde el gobierno para reforzar su posición en torno de la causa Malvinas
Guardar

El Gobierno difundió este domingo por la noche un video que combina fragmentos del discurso presidencial por cadena nacional, declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump y escenas del triunfo de la selección argentina de fútbol ante Inglaterra en el Mundial 2026. La pieza audiovisual, distribuida por el cineasta Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, a través de redes sociales, apunta a reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas mediante un montaje que entrelaza política internacional, diplomacia y símbolos deportivos.

El video se estructura en torno a fragmentos del discurso que Milei brindó por cadena nacional, en el que sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y remarcó que “no hay discusión al respecto”. En otro tramo, el mandatario argentino profundizó el planteo al afirmar: “Porque este reclamo es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron”.

PUBLICIDAD

El material también incorpora un análisis expuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto del Reino Unido. “Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución”, señaló. Y agregó: “Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

Así, uno de los segmentos más relevantes del video corresponde a intervenciones recientes del presidente estadounidense sobre la disputa territorial. Ante la consulta de un periodista acerca de si Estados Unidos está revisando su posición sobre las islas, Trump respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

PUBLICIDAD

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
El video recupera la frase de Javier Milei en cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”

El material incluye además otro pasaje en el que Trump hizo referencia a la distancia geográfica del archipiélago y a la situación económica del Reino Unido: “Es un largo camino. Es un gran viaje. Es lejos. Tu país no está bien”, le dijo a una periodista británica. Trump también mencionó la dependencia de ese país del petróleo proveniente del estrecho de Ormuz y remarcó que ese país “no estuvo” para ayudarlo en la guerra contra Irán. El video incluyó una frase del presidente norteamericano que tuvo mucho eco recientemente: “Estoy seguro de que me llamarán para ese potencial desastre, pero, si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”.

Un reporte periodístico sobre el futuro del Reino Unido

El video también integra un fragmento de un informe periodístico que cuestiona la continuidad institucional del Reino Unido. “¿Es el fin de Reino Unido? Este lunes (por mañana), líderes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reúnen para avanzar en un plan para independizarse del Reino Unido”. El relato agrega que se trata de “una bomba mundial” y que se observa “un desmoronamiento total” en la estructura política británica.

Esta referencia se inserta en el video como complemento del argumento oficial sobre el supuesto declive estructural del Reino Unido, en línea con los señalamientos previos del propio Milei sobre las crisis migratoria, demográfica y económica que atraviesa ese país.

El cierre del material recupera los goles argentinos ante Inglaterra y referencias a Diego Maradona (EFE/Al Drago/Pool)
El cierre del material recupera los goles argentinos ante Inglaterra y referencias a Diego Maradona (EFE/Al Drago/Pool)

El cierre con música y los goles a Inglaterra

El material concluye con imágenes de los goles convertidos por la selección argentina de fútbol frente a Inglaterra durante la Copa del Mundo 2026, acompañadas por la canción popularizada por los hinchas durante ese torneo. La letra que musicaliza el cierre del video incluye las frases “quiero volver a robarle un gol al ladrón” y “a robarle un gol al ladrón como el Diego y el Narigón”, en referencia a los históricos tantos convertidos por Diego Maradona en el Mundial de México 1986 y al entonces DT Carlos Bilardo.

El tema continúa con el verso “que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación”.

La difusión del video se produce en el marco del avance diplomático y legislativo que el Gobierno impulsa desde comienzos de septiembre, que incluyó el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la apertura de procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas sin autorización argentina.

Temas Relacionados

Islas MalvinasJavier MileiDonald TrumpSoberaníaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reforma electoral: el Gobierno activa el debate, admite que no tiene los votos y apuesta a conseguirlos

El Senado habilitará el tratamiento en comisión del proyecto este martes. El oficialismo detectó que los aliados utilizan la eliminación de las PASO como “herramienta de negociación” electoral. La orden de Karina Milei y el diálogo con el PRO, la UCR y los gobernadores

Reforma electoral: el Gobierno activa el debate, admite que no tiene los votos y apuesta a conseguirlos

Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo

El cotitular Cristian Jerónimo dijo desde Roma que la tensión social aumentará si la Casa Rosada no habilita una mesa, en medio de la caída del empleo, las deudas en los hogares y los haberes previsionales congelados

Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo

Para Carlos Presti, los dichos de Trump sobre un posible conflicto en Malvinas son “en busca de una solución pacífica”

El ministro de Defensa se refirió a los dichos del mandatario estadounidense, quien señaló que sería un “desastre potencial” si se agrava la disputa entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago. Además, ratificó que la construcción de la Base Naval Integran en Ushuaia comenzará en enero de 2027

Para Carlos Presti, los dichos de Trump sobre un posible conflicto en Malvinas son “en busca de una solución pacífica”

Renunció Santiago Muzio, director de la Casa Argentina en París

Fuentes oficiales confirmaron la salida del abogado designado en 2024 por el gobierno de Javier Milei, tras meses de cuestionamientos por decisiones internas y contactos con sectores ultraderechistas. Quién será su reemplazante

Renunció Santiago Muzio, director de la Casa Argentina en París

Jaime Durán Barba advirtió por la caída de las inversiones extranjeras en Argentina y pidió un liderazgo “que convoque a un diálogo amplio”

El consultor planteó que la inteligencia artificial y la robótica recortarán puestos administrativos e industriales, y pidió acuerdos entre sindicatos, empresas y partidos para evitar conflictos sociales

Jaime Durán Barba advirtió por la caída de las inversiones extranjeras en Argentina y pidió un liderazgo “que convoque a un diálogo amplio”

DEPORTES

Boca Juniors acelera por una de las figuras del torneo argentino: los millones que ofertó a horas del cierre del mercado de pases

Boca Juniors acelera por una de las figuras del torneo argentino: los millones que ofertó a horas del cierre del mercado de pases

Siguen los avances para que la Fórmula 1 vuelva a CABA: funcionarios viajaron al Gran Premio de España

El golazo a lo Messi de Gianluca Prestianni con el que selló la remontada del Benfica

Debutó en la UFC de manera imprevista y noqueó a su rival en 36 segundos: la impactante escena

Argentina sumó dos medallas de oro, una de plata y tres bronces en el día 1 de los Juegos Suramericanos

TELESHOW

Vero Lozano contó qué lleva Johnny Depp en sus valijas y la amistad con Corcho Rodríguez: “Yo les digo ‘chicos, cásense’”

Vero Lozano contó qué lleva Johnny Depp en sus valijas y la amistad con Corcho Rodríguez: “Yo les digo ‘chicos, cásense’”

Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar su local de empanadas: “Cuesta un montón salir adelante”

Costa fue dada de alta tras permanecer internada durante ocho días: “En casita, feliz y agradecida”

Toto Kirzner explicó por qué eligió no usar el apellido artístico de Adrián Suar: “No me siento cómodo”

El particular gesto de Diego Leuco a Sofi Martínez que fue furor en redes: “¿Se olvidó que estaba en vivo?"

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Luis Abinader abre espacio de cuidado para 250 niños en San Cristóbal

El presidente Luis Abinader abre espacio de cuidado para 250 niños en San Cristóbal

La advertencia de Estados Unidos sobre la narcopolítica y el reto de blindar las elecciones de Guatemala en 2027

¿Qué significa la alerta anaranjada municipal activada en la Ciudad de Guatemala?

¿Qué explicaron CUPET y el Ministerio sobre el humo visto en la Base de Supertanqueros de Matanzas?

Vehículo se enganchó en cables de internet del aeropuerto de San José y causó retrasos en decenas de vuelos