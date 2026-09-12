Política

La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no viajar a Londres en plena tensión por las Islas Malvinas

Días antes de enviar al Congreso el proyecto con el que busca reforzar el reclamo de soberanía sobre el territorio usurpado, el Presidente optó por postergar su visita a Reino Unido

El mandatario argentino no visitará la capital inglesa (EFE/ John Reyes Mejia)
El mandatario argentino no visitará la capital inglesa (EFE/ John Reyes Mejia)
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Cuando el presidente Javier Milei barajó meses atrás la posibilidad de viajar a Londres para participar de un evento empresarial en busca de inversiones, la relación entre la Argentina e Inglaterra estaba en un buen momento, sin mayores tensiones más allá de las que históricamente hubo entre ambas naciones por las Islas Malvinas que, en ese entonces, no estaba en la agenda prioritaria de la Casa Rosada.

Fue en julio pasado que trascendió esa noticia y las versiones hablaban desde un posible encuentro con Nigel Farage, líder de la derecha en ese país, hasta un saludo con Mick Jagger, a quien el mandatario idolatra desde que era niño.

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Lo cierto es que la administración libertaria estaba planeando la visita que hubiera tenido un fuerte impacto simbólico por el antecedente de la guerra en el Atlántico Sur y que solamente tiene como antecedente la de Carlos Menem en 1998.

Hasta ese entonces, las autoridades argentinas sostenían una estrategia de continuar reclamando por la soberanía de las Malvinas ante la ONU y manteniendo un diálogo abierto con el Reino Unido.

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Acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña - Menem
Visita oficial de Menem a Londres en 1998

Por ese motivo, desde julio la Cámara de Comercio Argentino Británica (BritCham) comenzó a trabajar en la organización de un evento lo suficientemente importante como para que ameritaba la presencia del jefe de Estado.

La fecha tentativa para el viaje era en octubre, cuando se realizará un encuentro minero que se lleva adelante todos los años en Londres y reúne a funcionarios e importantes referentes del sector empresarial.

Sin confirmación por parte de la Casa Rosada, la BritCharm decidió armar para esta ocasión una suerte de “Argentina Week”, como a la que Milei fue en Nueva York y a la que asistirá en París, con la idea de que finalmente estuviera también allí.

Sin embargo, todo cambió repentinamente cuando el Gobierno, aprovechando también las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, decidió cambiar su postura respecto del reclamo por Malvinas.

El Presidente realizó una cadena nacional que generó mucha expectativa en la previa y en la que anunció un paquete de medidas para aumentar el presupuesto en defensa y endurecer las sanciones contra las empresas que explotan recursos naturales en el archipiélago.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
Milei anunció en cadena nacional un paquete de medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas

Desde entonces, casi todas las comunicaciones oficiales estuvieron vinculadas a las denuncias que el Estado argentino presentó contra esas compañías, así como también contra sus ejecutivos y directivos.

Esto motivó la reacción del Reino Unido y principalmente de su primer ministro, Andy Burnham, quien advirtió en la Cámara de los Comunes que será “implacable” en la defensa del supuesto derecho de los isleños a ser británicos.

En este escenario tan complejo, Milei volvió a analizar con su círculo íntimo el viaje a Londres que tenía previsto para tan solo dentro de unas semanas: “Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó a Infobae una fuente del Gabinete.

Por su parte, la BritCham ya tiene casi definido que la Argentina Week no se haga y que el formato vuelva a ser el de la London Metal Exchange (LME), con invitados puramente vinculados al mundo de la minería.

Según pudo saber este medio, entre los confirmados están los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes hasta el viernes sí mantenían este evento en sus respectivas agendas.

Elecciones jujuy: votó el gobernador Carlos Sadir
Sadir, gobernador de Jujuy, no canceló aún el viaje

Por el lado de la Casa Rosada, el único que ya había aceptado la invitación, y al menos por el momento no se bajó, es el secretario de Minería, Luis Lucero. “No creo que vaya a venir nadie más”, reconocían desde la organización.

Mientras tanto, en Buenos Aires, este lunes el Presidente enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a partir del cual se agravarán las penas contra las compañías que están desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, incluido el territorio de Malvinas.

Asimismo, la Oficina del Presidente comunicó que se creará el Sistema de Articulación de la Política Exterior, con el objetivo de implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar los intereses del país.

“Asimismo, permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, se informó.

El lunes, antes de enviar el proyecto de ley, Milei recibirá en la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para hablar de esa iniciativa y del Presupuesto 2027, que también está vinculado, ya que establece aumentos en las partidas para defensa.

Al terminar, la secretaria general, Karina Milei, en su rol de titular del partido, cenará con todos los diputados y senadores en el nuevo local que el espacio tiene en el barrio porteño de San Telmo, el cual se inauguró hace algunas semanas.

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