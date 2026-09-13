Política

Milei viaja a las Naciones Unidas y no se descarta una reunión con Trump para tratar el reclamo sobre las Islas Malvinas

El presidente de EEUU ya exhibió la voluntad de involucrarse en la disputa diplomática que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido, y su agenda en la ONU coincide con la presencia de Milei en New York

Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei
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(Desde Washington, Estados Unidos) La Cancillería trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para definir una reunión formal entre Javier Milei y Donald Trump destinado a tratar -principalmente- la disputa territorial sobre las Islas Malvinas.

El martes 22 de septiembre, Milei y Trump se encontrarán en el coctel protocolar que ya convocó la administración republicana para todos los mandatarios que ese día estarán en Manhattan por las sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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Pero la intención de Balcarce 50 es coordinar una reunión formal para que Milei describa los derechos históricos de Argentina sobre las Islas Malvinas y escuche la posición de Trump al respecto.

Trump considera a Milei su principal aliado estratégico en América Latina y desplegará todas las acciones necesarias desde la Casa Blanca para consolidar la agenda doméstica del presidente argentino.

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Sin embargo, el líder republicano debe bascular sus relaciones geopolíticas con Londres, y no protagonizará una mediación de Estados Unidos entre Argentina y el Reino Unido, si ello afecta sus propias intenciones con Andy Burnham, el premier británico.

Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido
Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido

Durante la última cumbre de la OTAN, el Reino Unido se comprometió a destinar un cinco por ciento de su PIB para defensa y seguridad en 2035.

Trump no cree que Londres cumpla con su promesa, y Burnham admitió que tiene un gap financiero que dilatará su compromiso ante la OTAN.

Entonces, el presidente de Estados Unidos pareciera que presiona a Burnham con la Causa Malvinas para lograr que cumpla con sus compromisos de defensa y seguridad.

En este contexto, Trump hizo dos declaraciones periodísticas que conmocionaron a los círculos de poder en Reino Unido.

Trump dijo en la Casa Blanca y en Irlanda:

“Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas. ¿Puedo cambiar de posición? Sí, puedo hacerlo".

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”.

Donald Trump brindó una conferencia de prensa junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en la que habló sobre las Islas Malvinas y se mostró dispuesto a intervenir para evitar una escalada

Milei está dispuesto a pedir la mediación de Trump, aunque haya poco espacio geopolítico para que ese gesto se transforme en realidad. Trump sólo será mediador, si Burnham acepta sentarse a negociar con la Argentina.

Y es poco probable que el premier británico avale una mesa de diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Sería decapitado en el Parlamento, y los conservadores regresarían sin escalas al 10 de Downing Street.

Trump no tuvo éxito en la guerra que libra Ucrania contra Rusia, en el conflicto que enfrenta a Israel con Hamas, y en las negociaciones que avaló con Irán para abrir Ormuz y desmantelar el proyecto nuclear chiíta.

Desde esta perspectiva internacional, y a pocas semanas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, puede ser muy costoso para Trump anunciar una mediación que sea rechazada por Reino Unido.

Javier Milei y Donald Trump durante su última reunión formal en la ONU, (New York, Estados Unidos)
Javier Milei y Donald Trump durante su última reunión formal en la ONU, (New York, Estados Unidos)

Washington siempre fue un aliado histórico de Londres, y un cambio de posición a favor de la Argentina no debería tener como único objetivo lograr la mediación de Trump.

Con el respaldo de la administración republicana, acorde a lo explicado a Infobae en DC, hay tres iniciativas que podrían forzar a Londres a aceptar una eventual mesa de negociación:

-Estados Unidos podría archivar su posición permanente de abstención en todos los foros multilaterales que traten la Causa Malvinas.

-La aplicación de aranceles diferenciados para ciertos productos británicos que se exportan a Estados Unidos como sanción económica por negarse a negociar con Argentina

-La prohibición de operar en Estados Unidos de las empresas que participan en la explotación petrolera de las Islas Malvinas.

Si hay encuentro formal entre Milei y Trump, ocurriría entre el 21 y 22 de septiembre.

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