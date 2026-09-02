La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina celebró sus 20 años con un reconocimiento de la Legislatura porteña, ante jueces y legisladores

Representantes de la comunidad judía, magistrados y funcionarios del Gobierno porteño asistieron al acto por los 20 años de la entidad

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La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) celebró sus 20 años de trayectoria con un acto de reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, realizada ante 200 personas entre legisladores, jueces, abogados y representantes de la comunidad judía, contó con la entrega de un diploma institucional y una serie de intervenciones que repasaron el rol de la entidad en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos en el ámbito jurídico argentino.

La legisladora Aldana Crucita, quien impulsó el reconocimiento, dio inicio al evento. A continuación, tomó la palabra Fran Quintana, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), antes de que se procediera a la entrega del diploma a la asociación.

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El presidente de AAJRA, Hernán Najenson, subrayó durante su discurso la importancia de la lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación. Por su parte, el Dr. Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, se refirió a la educación y la prevención en materia de antisemitismo, además de al rol que ocupa la Justicia en esa tarea.

El cierre del acto estuvo a cargo de Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y directora del Centro de Formación Judicial; Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF); Mónica Sucari, secretaria de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y Fabiana Mindlin, del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

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Qué es la AAJRA

Fundada en 2006, la entidad que agrupa a abogados judíos de todo el país fue distinguida en un acto que reunió a magistrados del Tribunal Superior de Justicia

AAJRA es una asociación civil fundada en 2006 que reúne a más de 500 abogados y abogadas judíos que ejercen en toda la República Argentina. La entidad se define como apartidaria y abierta a la diversidad de opiniones e ideologías, y se estructura a partir del respeto y la promoción de los valores del pueblo judío, el Estado de derecho y la preservación de la democracia y los derechos humanos.

Entre sus objetivos institucionales, la asociación menciona la capacitación jurídica desde una perspectiva inclusiva, el fortalecimiento del sentido de pertenencia entre los abogados judíos, la ampliación de vínculos con el sistema judicial argentino y la integración de redes profesionales a nivel local e internacional. También incluye entre sus ejes la defensa jurídica activa contra la discriminación, el antisemitismo y el antisionismo, además del impulso de lazos estratégicos dentro y fuera del país.

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La historia de la entidad se remonta a 2005, cuando un grupo de abogados judíos comenzó a desarrollar actividades iniciales que dieron origen, un año después, a la formalización de la asociación civil ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese mismo 2006, AAJRA se adhirió a la DAIA y se incorporó a la International Association of Jewish Lawyers and Jurists (IJL), organización internacional que agrupa a juristas judíos con el objetivo de la defensa legal del pueblo judío e Israel.

En 2007, Marcos Grabivker asumió como vicepresidente de la IJL, lo cual fortaleció el vínculo entre la asociación argentina y la comunidad jurídica global. Ese año se organizó también el Encuentro Latinoamericano de Abogados Judíos, que convocó a juristas de la región para debatir sobre justicia, democracia y antisemitismo.

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El Dr. Mariano Borinsky se refirió a la educación y la prevención en materia de antisemitismo, además de al rol que ocupa la Justicia en esa tarea

Tras un período de menor actividad, la entidad se relanzó en 2019 con una nueva estructura organizativa. Un año después, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), a instancias de una iniciativa impulsada por AAJRA. En ese mismo período, el CPACF adoptó también esa definición, mientras la asociación coordinaba una marcha en la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el antisemitismo y en apoyo a los secuestrados israelíes.

El trabajo institucional se profundizó en los años siguientes. En 2022 se organizó un viaje a Israel en el marco del programa Taglit Derechos Humanos, destinado a abogados jóvenes interesados en el sistema legal israelí. Un año más tarde, Najenson asumió un rol en el Board of Governors de la IJL, y la entidad comenzó a trabajar en la conformación de la Red Latinoamericana de Abogados Judíos. En 2023 también se desarrolló, junto a la Universidad de Ben Gurión y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), una charla sobre antisemitismo en la Facultad de Derecho de la UBA, y se aprobó un proyecto de investigación sobre la contribución del judaísmo a los derechos humanos universales, dirigido por Agustín Ulanovsky.

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Ya en 2026, la asociación participó de la Primera Conferencia Internacional de la IHRA realizada en Buenos Aires, y la DAIA la distinguió por su compromiso con el liderazgo femenino en el marco del desayuno conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer.

La jornada de reconocimiento en la Legislatura porteña tuvo continuidad por la noche con un encuentro en el restaurante Maro, sobre la Costanera Rafael Obligado, donde la asociación compartió un brindis por sus dos décadas de actividad.

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