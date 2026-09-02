Sociedad

La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina celebró sus 20 años con un reconocimiento de la Legislatura porteña, ante jueces y legisladores

La AAJRA, integrada por más de 500 profesionales en todo el país, recibió un diploma institucional en un encuentro que convocó a 200 asistentes, entre magistrados, representantes de la comunidad judía y funcionarios del Gobierno de la Ciudad

La Asiciacion de Abogados Judíos de la Republica Argentina (AAJRA) conmemoró sus 20 años con un acto en la Legislatura porteña
Representantes de la comunidad judía, magistrados y funcionarios del Gobierno porteño asistieron al acto por los 20 años de la entidad
Guardar

La Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) celebró sus 20 años de trayectoria con un acto de reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, realizada ante 200 personas entre legisladores, jueces, abogados y representantes de la comunidad judía, contó con la entrega de un diploma institucional y una serie de intervenciones que repasaron el rol de la entidad en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos en el ámbito jurídico argentino.

La legisladora Aldana Crucita, quien impulsó el reconocimiento, dio inicio al evento. A continuación, tomó la palabra Fran Quintana, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), antes de que se procediera a la entrega del diploma a la asociación.

PUBLICIDAD

El presidente de AAJRA, Hernán Najenson, subrayó durante su discurso la importancia de la lucha contra el antisemitismo y toda forma de discriminación. Por su parte, el Dr. Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, se refirió a la educación y la prevención en materia de antisemitismo, además de al rol que ocupa la Justicia en esa tarea.

El cierre del acto estuvo a cargo de Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y directora del Centro de Formación Judicial; Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF); Mónica Sucari, secretaria de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y Fabiana Mindlin, del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Qué es la AAJRA

La Asiciacion de Abogados Judíos de la Republica Argentina (AAJRA) conmemoró sus 20 años con un acto en la Legislatura porteña
Fundada en 2006, la entidad que agrupa a abogados judíos de todo el país fue distinguida en un acto que reunió a magistrados del Tribunal Superior de Justicia

AAJRA es una asociación civil fundada en 2006 que reúne a más de 500 abogados y abogadas judíos que ejercen en toda la República Argentina. La entidad se define como apartidaria y abierta a la diversidad de opiniones e ideologías, y se estructura a partir del respeto y la promoción de los valores del pueblo judío, el Estado de derecho y la preservación de la democracia y los derechos humanos.

Entre sus objetivos institucionales, la asociación menciona la capacitación jurídica desde una perspectiva inclusiva, el fortalecimiento del sentido de pertenencia entre los abogados judíos, la ampliación de vínculos con el sistema judicial argentino y la integración de redes profesionales a nivel local e internacional. También incluye entre sus ejes la defensa jurídica activa contra la discriminación, el antisemitismo y el antisionismo, además del impulso de lazos estratégicos dentro y fuera del país.

La Asiciacion de Abogados Judíos de la Republica Argentina (AAJRA) conmemoró sus 20 años con un acto en la Legislatura porteña

La historia de la entidad se remonta a 2005, cuando un grupo de abogados judíos comenzó a desarrollar actividades iniciales que dieron origen, un año después, a la formalización de la asociación civil ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese mismo 2006, AAJRA se adhirió a la DAIA y se incorporó a la International Association of Jewish Lawyers and Jurists (IJL), organización internacional que agrupa a juristas judíos con el objetivo de la defensa legal del pueblo judío e Israel.

En 2007, Marcos Grabivker asumió como vicepresidente de la IJL, lo cual fortaleció el vínculo entre la asociación argentina y la comunidad jurídica global. Ese año se organizó también el Encuentro Latinoamericano de Abogados Judíos, que convocó a juristas de la región para debatir sobre justicia, democracia y antisemitismo.

La Asiciacion de Abogados Judíos de la Republica Argentina (AAJRA) conmemoró sus 20 años con un acto en la Legislatura porteña
El Dr. Mariano Borinsky se refirió a la educación y la prevención en materia de antisemitismo, además de al rol que ocupa la Justicia en esa tarea

Tras un período de menor actividad, la entidad se relanzó en 2019 con una nueva estructura organizativa. Un año después, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), a instancias de una iniciativa impulsada por AAJRA. En ese mismo período, el CPACF adoptó también esa definición, mientras la asociación coordinaba una marcha en la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el antisemitismo y en apoyo a los secuestrados israelíes.

El trabajo institucional se profundizó en los años siguientes. En 2022 se organizó un viaje a Israel en el marco del programa Taglit Derechos Humanos, destinado a abogados jóvenes interesados en el sistema legal israelí. Un año más tarde, Najenson asumió un rol en el Board of Governors de la IJL, y la entidad comenzó a trabajar en la conformación de la Red Latinoamericana de Abogados Judíos. En 2023 también se desarrolló, junto a la Universidad de Ben Gurión y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), una charla sobre antisemitismo en la Facultad de Derecho de la UBA, y se aprobó un proyecto de investigación sobre la contribución del judaísmo a los derechos humanos universales, dirigido por Agustín Ulanovsky.

La Asiciacion de Abogados Judíos de la Republica Argentina (AAJRA) conmemoró sus 20 años con un acto en la Legislatura porteña

Ya en 2026, la asociación participó de la Primera Conferencia Internacional de la IHRA realizada en Buenos Aires, y la DAIA la distinguió por su compromiso con el liderazgo femenino en el marco del desayuno conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer.

La jornada de reconocimiento en la Legislatura porteña tuvo continuidad por la noche con un encuentro en el restaurante Maro, sobre la Costanera Rafael Obligado, donde la asociación compartió un brindis por sus dos décadas de actividad.

Temas Relacionados

Asociación de Abogados Judíos de la República ArgentinaAAJRAÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Femicidio en Entre Ríos: mató a su pareja durante una discusión y después se entregó

El acusado, de 46 años, quedó detenido a disposición de la Justicia. Qué reveló la autopsia al cuerpo de la víctima

Femicidio en Entre Ríos: mató a su pareja durante una discusión y después se entregó

Alerta amarilla en el AMBA por la llegada de tormentas fuertes: para cuándo se esperan las lluvias

El SMN advierte sobre la llegada de rayos, ráfagas y granizo desde las últimas horas del miércoles. Crece la preocupación por la cantidad de agua que puede caer y hay advertencias para toda la zona metropolitana

Alerta amarilla en el AMBA por la llegada de tormentas fuertes: para cuándo se esperan las lluvias

El ex comisario Walter Maciel declarará en el juicio por la desaparición de Loan Peña

Su abogado defensor informó en la audiencia de hoy que el imputado hablará ante el tribunal el jueves de la próxima semana

El ex comisario Walter Maciel declarará en el juicio por la desaparición de Loan Peña

El Paso Cristo Redentor vuelve a cerrar ante la llegada de nuevas nevadas intensas

Las coordinaciones viales de Argentina y Chile resolvieron la medida ante un pronóstico que podría extenderse durante todo el fin de semana. El cruce fronterizo estuvo más de 30 días clausurado por la nieve

El Paso Cristo Redentor vuelve a cerrar ante la llegada de nuevas nevadas intensas

Un colectivo atropelló y mató a una mujer de 70 años en el barrio porteño de Constitución

El chofer de la formación de la línea 39 tiene 47 años y fue detenido. El SAME le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, pero no pudo revertir la situación

Un colectivo atropelló y mató a una mujer de 70 años en el barrio porteño de Constitución

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

La presentación del Diablito Echeverri en el Benfica tras ser cedido por el Manchester City: “Vamos a cumplir todos los objetivos”

Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Milán antes del Gran Premio de Italia: el gesto que sorprendió al futbolista

Revelaron cuáles son las exigencias de Mauro Icardi para elegir su próximo club: el equipo español que espera su chance

Un jugador de la selección argentina confesó por qué decidió mirar la celebración de España en el Mundial 2026

TELESHOW

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

La dedicatoria de Pablo Granados a Migue por sus 40 años: “Feliz cumple, torero del amor”

Narda Lepes habló en Infobae a la Tarde y apuntó contra las recetas virales: “Un montón de la comida más rica que comí en mi vida no es linda”

Bautista Mascia habló de la salud de Denisse González tras dos internaciones consecutivas: “No se curó”

La férrea defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

INFOBAE AMÉRICA

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso

República Dominicana interviene ocho hospitales para evaluar la mortalidad materno-infantil

¿Qué nacionalidad concentró la mayor cantidad de residencias otorgadas por la República Dominicana durante 2026 en las tres categorías?

El sistema judicial dominicano resuelve el 94.9% de los casos ingresados, según el PNUD

455 km de autonomía y un precio competitivo: así es el SUV eléctrico que busca conquistar el mercado colombiano