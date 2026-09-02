Autoridades costarricenses declaran alerta verde por aumento en la actividad del volcán Rincón de la Vieja

El volcán Rincón de la Vieja mantiene una elevada actividad eruptiva tras registrar más de cien eventos entre julio y agosto. Crédito: OVSICORI

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica declaró alerta verde para varios sectores de los cantones de Upala y Liberia debido al incremento en la actividad eruptiva del volcán Rincón de la Vieja, que durante las últimas semanas ha registrado una sucesión de explosiones y descenso de material volcánico.

Entre julio y agosto se contabilizaron más de cien erupciones, mientras que solamente durante los últimos días se registraron alrededor de 20 eventos eruptivos.

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El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) confirmó este miércoles que el macizo mantiene una actividad eruptiva “muy, muy alta”, con explosiones capaces de generar lahares y provocar afectaciones en sectores cercanos.

Uno de los eventos de mayor relevancia ocurrió el lunes 31 de agosto, cuando se produjo una erupción de alta energía que expulsó material desde el cráter.

Según la CNE, el evento provocó además el descenso de lahares calientes, corrientes formadas por barro, agua, rocas y otros materiales volcánicos que pueden desplazarse rápidamente por los cauces de los ríos.

Estos flujos representan una de las principales amenazas asociadas actualmente con la actividad del Rincón de la Vieja, particularmente en los cauces ubicados en el sector norte del volcán.

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Los registros recientes muestran que la actividad del macizo venía aumentando desde semanas atrás. El 21 de agosto, el Ovsicori había reportado 84 erupciones desde el 2 de julio, cuatro de las cuales generaron lahares que descendieron por ríos ubicados en el flanco norte.

En ese momento, los especialistas también habían identificado un incremento en la emisión de dióxido de azufre, cuya cantidad prácticamente duplicó el promedio de la semana anterior.

La tendencia llevó a los vulcanólogos a advertir desde agosto que podían producirse nuevas erupciones de una magnitud similar o incluso superior a las registradas hasta ese momento.

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Cinco distritos bajo alerta verde

Ante este escenario, la CNE estableció la alerta verde para cinco distritos ubicados alrededor del macizo.

En el cantón de Upala, provincia de Alajuela, la medida comprende Dos Ríos y Aguas Claras.

Mientras tanto, en el cantón de Liberia, Guanacaste, incluye los distritos de Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé.

Estos cinco distritos conforman precisamente parte de la zona de influencia directa del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja.

La declaratoria de alerta verde implica principalmente un estado de vigilancia y preparación por parte de instituciones, comités municipales de emergencia y habitantes de las zonas potencialmente expuestas.

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Las autoridades hicieron énfasis particularmente en el peligro que representan los ríos y quebradas que nacen o atraviesan sectores cercanos al volcán.

“No se acerquen, no ingresen ni interactúen con los ríos que pueden transportar material volcánico”, indicó la CNE en su mensaje dirigido a la población.

La institución también solicitó evitar que animales domésticos o de producción beban agua de estos cauces, debido a que pueden contener sedimentos, sustancias y material volcánico capaces de representar un riesgo para su salud.

La CNE declaró alerta verde para cinco distritos de Upala y Liberia ante el riesgo generado por erupciones y lahares. Crédito: CNE

Precaución ante posible caída de ceniza

Otra de las recomendaciones está relacionada con eventuales episodios de caída de ceniza.

La CNE pidió a quienes viven en las comunidades cercanas evitar exposiciones innecesarias al aire libre en caso de presentarse este fenómeno.

“Si debe salir, utilice mascarilla y ante cualquier complicación de salud, acuda a un centro médico”, señaló la institución.

La ceniza volcánica puede provocar irritación en ojos y vías respiratorias, especialmente entre personas que presentan enfermedades respiratorias previas.

Desde semanas atrás, el volcán se mantiene además en nivel de alerta 3 o precaución establecido por el Ovsicori debido al aumento de su actividad explosiva.

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El Ovsicori mantiene un monitoreo permanente del Rincón de la Vieja ante la posibilidad de nuevas erupciones de considerable energía. Crédito: OVSICORI

Los científicos mantienen vigilancia mediante estaciones sísmicas, sensores acústicos, mediciones geodésicas y de gases, cámaras y observaciones de campo, herramientas que permiten identificar variaciones en el comportamiento del macizo.

La secuencia de eventos confirma que el Rincón de la Vieja atraviesa uno de sus periodos de mayor actividad eruptiva de 2026, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente.

La CNE insistió en que cualquier modificación en las condiciones del volcán será comunicada oficialmente y pidió a las comunidades mantenerse informadas únicamente mediante fuentes institucionales.