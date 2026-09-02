Política

Cuál fue la respuesta del entorno de Kicillof al acto de Máximo Kirchner por CFK en San José 1111

El encuentro que encabezó el diputado nacional y jefe de La Cámpora, al cumplirse cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, sirvió para ratificar la figura de la expresidenta como conductora un espacio que la quiere de candidata por el peronismo en las próximas elecciones. El leve debate por las nuevas canciones

reunión Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los intendentes por DNU Milei
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El acto que encabezó el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, este martes en la puerta de San José 111 al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio del cual fue víctima la expresidenta Cristina Kirchner dejó algunas postales que reavivaron -fundamentalmente entre la militancia- la discusión interna del espacio; sobre todo porque antes de empezar su discurso el diputado nacional arengó a los presentes a cantar una canción que tiene al gobernador, Axel Kicillof, como uno de los destinatarios Axel Kicillof, como uno de los destinatarios. La composición -basada en la reconocida melodía de La Vecina, de la banda de cumbia Amar Azul- ratifica la conducción de Cristina Kirchner y tiene un mensaje tácito dedicado al gobernador, que tiempo atrás pidió por “nuevas canciones”, dentro del peronismo. Entonces, La Cámpora, en 2024, hizo una nueva canción que estrenó en un acto en La Plata y desató un ida y vuelta de acusaciones internas. Ahora, la historia volvió a encenderse. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof quiere correrse de la subtrama y trabaja en una demostración de fuerza propia dentro de un par de semanas.

“Nosotros queremos ganarle a Milei y miramos para adelante”, fue la respuesta que se lanzó desde el entorno de Kicillof ante la consulta de este medio sobre la arenga de Máximo Kirchner del último martes durante el acto en la intersección de las calles San José y Humberto 1°. Ayer no fue un día más en la dinámica del peronismo. Todo el arco peronista se expresó al respecto. Varios partidos políticos del orden nacional firmaron un documento en solidaridad con CFK. Máximo Kirchner pidió por su candidatura y cuestionó la “proscripción” de la expresidenta y la militancia que llegó hasta San José 1111 volvió a cantar lo que para algunos es la canción de la discordia. Pese a que se buscó relativizar la performance del acto, la música se impone.

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Máximo Kirchner habla en el acto para reivindicar a Cristina Kirchner a cuatro años del intento de asesinato
"De San José a La Rosada", la bandera en apoyo a CFK

El nuevo aniversario del intento de asesinato de la expresidenta volvió a mostrar activo a quien hasta ahora es el principal sector opositor al gobierno de Javier Milei, pero que de momento no encuentra un marco de cohesión de cara a las elecciones del año que viene.

Hubo un acercamiento días atrás. Fue cuando se juntaron los gobernadores Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego); el senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el propio Kirchner y los presidentes de las bancadas del PJ en el Congreso, Germán Martínez por Diputados y José Mayans por el Senado. Se acordó defender en el Congreso el esquema de las PASO. Si las elecciones fueran el próximo fin de semana, el peronismo no tendría una hoja de ruta que transitar y hoy por hoy solo las primarias parecerían ordenar esa instancia.

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Construcción propia en Nación y en PBA

No a modo de respuesta, pero sí para dar una muestra de respaldo político y construcción propia, en el kicillofismo están enfocados en su plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro “Construir la esperanza”, que se llevará adelante el próximo 19 de septiembre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Villa Domínico, Avellaneda.

Flyer Acto Kicillof en Avellaneda
El flyer con la invitación al acto del MDF del próximo 19 de septiembre

El intendente (en uso de licencia) de ese distrito, Jorge Ferraresi, hoy ratificó que “la etapa que viene” es “con Kicillof”. Fue en un mensaje en el marco del Día de la Industria. Ferraresi es uno de los dirigentes de Kicillof que también se ocupa de la expansión del MDF por fuera de Buenos Aires, mientras evalúa la posibilidad de ser uno de los precandidatos a gobernador por este sector peronista. El mes pasado estuvo en la provincia de Mendoza inaugurando un local de Kicillof en San Martín, junto a Gabriel Katopodis. Este martes recibió a la intendenta de Santa Rosa, Mendoza, Florencia Destéfanis.

A la par del acto que el MDF diseña para el próximo 19 de septiembre, Kicillof seguirá con su expansión federal. Este martes, uno de los directores del Banco Provincia y armador de Kicillof, el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, junto al diputado provincial y secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, estuvieron en Misiones. Se llevó la invitación formal para que, la semana que viene, Kicillof realice algunas actividades en la provincia del Nordeste. Su presencia se definirá en las próximas horas.

En el tramo provincial, los intendentes y dirigentes que están en el espacio de Kicillof siguen con los plenarios seccionales. El sábado pasado se realizó el de la Quinta sección electoral. Fue en el distrito de Mar Chiquita, donde gobierna un intendente kicillofista como lo es Walter Wischnivetzky. El sábado que viene será el encuentro del MDF de la Séptima sección electoral, en la región central de la provincia. El municipio elegido fue Saladillo, un distrito históricamente radical. De esa sección, el espacio de Kicillof solo tiene un intendente propio: Gustavo Cocconi de Tapalqué, mientras que el de Olavarría, Maximiliano Wesner, y el de Azul, Nelson Sombra, responden al cristinismo. El restante por el peronismo, Eduardo “Bali” Bucca, de Bolívar, mantiene diálogo con todos los sectores.

Con los plenarios, en el MDF dejan correr que “el 70% del peronismo de cada sección está con Axel”. La hipótesis también abre una discusión sobre la sucesión de Kicillof. Los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (en uso de licencia en Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza) y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, son los nombres que el MDF muestra como cartas. Si bien hay cierto acuerdo de que transiten de manera coordinada, algunos de estos dirigentes admiten que el nombre elegido será “el que mejor mida” para ir a una PASO. Una resolución que llegará en los primeros meses del 2027.

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