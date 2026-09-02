Chaco aprobó la suspensión de las PASO: de quién fue el voto clave y cómo impacta en el escenario nacional

Leandro Zdero consiguió que Chaco suspenda las elecciones PASO de 2027, el año en que buscará la reelección como gobernador. (Instagram)

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El gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, se anticipó al resto de los mandatarios provinciales y consiguió que se suspendan las elecciones PASO en los comicios chaqueños del 2027. En esa elección, el mandatario de extracción radical y aliado de la Casa Rosada buscará su reelección.

En la Legislatura unicameral chaqueña hay paridad entre el oficialismo y la oposición. Tanto Chaco Puede (donde confluyen la UCR, LLA y el Pro) como el PJ y los demás partidos opositores tienen 16 bancas.

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El número mágico es el 17. Habilita el quórum para sesionar y, llegado el caso, la mayoría simple que permite aprobar normas. El bloque oficialista lo consiguió con Katia Blanc. La legisladora tiene el monobloque Frente Renovador y respondía a Sergio Massa.

Sin embargo, en el entorno del ex ministro de Economía tomaron distancia de Blanc. “La decisión de la diputada es personal sin el aval de la conducción nacional del Frente Renovador”, indicó una alta fuente del massismo a Infobae. El voto de la legisladora se dio “en el marco de una pelea por los medicamentos e insumos de hospitales de Chaco”, agregaron.

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El peronismo y el resto de los bloques que se oponían a la iniciativa contaban con que no se sentaría en su banca. De allí la sorpresa cuando la vieron tomar su lugar y habilitar el comienzo de la sesión especial convocada por Chaco Puede.

El gobernador chaqueño buscará mantener su alianza con el Gobierno nacional para las elecciones del año que viene

“La prioridad son los niños”

“Estoy sentada acá porque pude entender que, por una mala gestión de un gobierno, necesita (atender) prioridades de la gente. A mí no me hace bien redireccionar plata. Pero sé cuáles son las prioridades de los chaqueños”, sostuvo Blanc al exponer durante el debate.

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Rodeada de bancas vacías, agregó: “Estoy totalmente convencida de que nos debemos una reforma electoral integral. La sociedad pide oxigenar la política hace mucho tiempo”.

“Quiero distinguir la cuestión nacional de la provincial. En Nación se está pidiendo la eliminación de la primaria. En Chaco las suspendemos por un año. Quiero dejar el mensaje: entendí dónde tienen que ir las prioridades de la gente”, remarcó.

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Consciente de que su presencia en la sesión generaría ruido, afirmó: “No voy a ser más o menos peronista por estar sentada acá. La prioridad son los niños, la salud, que la gente no puede pagar la luz ni llega a mitad de mes. Que no me corran con el ‘peronómetro’. Acá estoy porque no me alejo de la agenda de la gente”.

Tras manifestarse en contra de las candidaturas testimoniales, reivindicó las internas partidarias. “Purifica a los partidos internamente”, consignó. Además, calificó de “sano” que quien pierda en la competencia dentro de un partido no tenga la posibilidad de presentar candidaturas con otro sello.

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Luego, propuso que el ahorro que significará para la provincia la no realización de la interna abierta, estimado en $5 mil millones, se destine al Hospital Pediátrico de Resistencia.

La reacción

“Hasta las 8:55 no iba a dar quorum y menos votar el proyecto del oficialismo. Pero luego apareció en el recinto”, dijo a Infobae un legislador justicialista con visible enfado con Blanc. Más adelante, agregó: “Durante toda la semana hablamos con ella. Y esa era su postura. Algo cambió”.

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Horas después de la votación, el Frente Chaqueño (donde convive el panperonismo) emitió un comunicado en el que expuso que, tras la determinación, Blanc se fue del interbloque.

La Legislatura de Chaco tiene 16 bancas para el oficialismo y 16 para la oposición, y el quórum de 17 se alcanzó con el voto de Katia Blanc.

“Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la decisión individual de la diputada Katia Blanc de acompañar al oficialismo en la eliminación de las PASO. Su voto contradice la posición política sostenida por nuestro espacio”, expresó el escrito. “A partir de esta decisión, entendemos que la diputada tomó la determinación de irse del Interbloque”.

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Más adelante, sentenció: “Nuestra prioridad seguirá siendo trabajar para dar respuestas a los chaqueños, no resolver las conveniencias electorales del Gobernador. Las decisiones individuales que se apartan de ese compromiso no representan al Interbloque Frente Chaqueño”.

“Zdero podrá cambiar las reglas y buscar aliados circunstanciales, pero no puede esconder una realidad: su gobierno no resuelve los problemas que hoy vive la provincia y sabe que así pierde las elecciones”, remató.

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El texto y las razones

Al plenario llegaron dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El de mayoría tenía las firmas del oficialismo y recomendaba la sanción. El de minoría llevaba las rúbricas del PJ y aconsejaba que continúe el debate en comisión.

Se aprobó el primero. En los fundamentos, estableció: “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico de gran magnitud”, se estableció en los fundamentos.

En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó.

Asimismo, consideró que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. En este sentido, la presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Por el contrario, garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.