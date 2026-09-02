Bautista Mascia habló de la salud de Denisse González tras dos internaciones consecutivas: “No se curó”

Bautista Mascia habló sobre la salud de Denisse González tras dos internaciones por una baja de plaquetas en agosto (Video: Bondi Live)

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Bautista Mascia, pareja de Denisse González, brindó detalles sobre el estado de salud de la influencer y exparticipante de Gran Hermano, luego de que la joven atravesara dos internaciones consecutivas por una baja de plaquetas durante el mes de agosto. En una entrevista con Bondi Live, el joven contó cómo fueron esas semanas y remarcó que, aunque el cuadro se estabilizó, ella continúa bajo tratamiento médico.

“Fueron semanas bastante duras, agosto fue medio picante”, relató el ganador del reality show. Según explicó, todo comenzó con un examen general que arrojó un resultado alarmante en los valores de plaquetas de Denise, lo que derivó en una primera internación de dos semanas. “Estuvimos dos semanas en el hospital haciendo tratamientos y exámenes. En un momento encontraron algo, pero empezaron a probar distintos tratamientos, uno venía bien y después bajó”, detalló.

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Denisse González permaneció dos semanas internada después de que un examen general detectara valores alarmantes de plaquetas

El uruguayo contó que, apenas cinco días después de recibir el alta, su novia debió volver a ser internada. “A los cinco días volvimos y la internaron de vuelta. Estuvimos cinco días más en el hospital y fue bastante duro”, señaló, en referencia a la segunda etapa de hospitalización que atravesó la pareja durante ese mismo mes. Según explicó, desde entonces la joven continúa un tratamiento ambulatorio, con controles periódicos en el centro médico.

“Ahora hace más de una semana que ya salimos y, por suerte, sigue con un tratamiento desde casa”, afirmó el cantante, quien detalló que su pareja debe asistir de manera regular al hospital para realizarse extracciones de sangre y aplicarse inyecciones. El joven remarcó que, pese a la mejora en el panorama general, el cuadro médico continúa en observación. “El panorama de hoy es estable, no es que se curó. Se va controlando y los médicos se fijan cómo salen los exámenes, y en base a eso se fijan cómo se sigue”, explicó.

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La influencer volvió a ser internada cinco días después del alta y atravesó una segunda hospitalización de cinco días

Mascia también se refirió al impacto que tuvo el proceso en la vida cotidiana de la pareja, y remarcó que, más allá de la incertidumbre médica, decidieron no frenar por completo las actividades de González. “Lo importante es que estamos en un momento en el que no se pone en pausa su vida, va a empezar con actividad”, sostuvo, en un tramo de la entrevista en el que además contó que la joven retomó, de a poco, compromisos laborales fuera del ámbito hospitalario.

En ese sentido, el músico relató que Denisse debió afrontar con cierto nerviosismo su primera aparición pública tras el mes de internaciones. “Ahora estaba un poco nerviosa porque tenía su primer trabajo fuera del ámbito hospitalario en el que estuvimos el último mes”, explicó Bautista, quien remarcó su satisfacción por ese avance. “Estoy muy contento y ella también, porque más allá del tratamiento está volviendo de a poco a la vida”, agregó.

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Bautista Mascia afirmó que Denisse González sigue con tratamiento ambulatorio, controles médicos, extracciones de sangre e inyecciones

El relato del ganador de GH se dio en un contexto en el que la propia Denisse González había compartido detalles de su situación médica a través de sus redes sociales. Días atrás, la joven contó que atravesaba un tercer tratamiento, luego de que los dos anteriores no lograran estabilizar sus niveles de plaquetas. “No sé cuándo me voy a curar, no sé si es que me voy a curar, tampoco sé cuándo va a ser el último día que me saquen sangre”, había expresado la influencer en un mensaje en el que combinó honestidad y humor para describir el proceso.

Ella también relató en ese momento el nivel de exigencia física que le implicó atravesar dos internaciones consecutivas, y remarcó que, en la segunda oportunidad, sus valores de plaquetas llegaron a ubicarse en niveles más bajos que en la primera hospitalización. “Rompí el récord en la baja de plaquetas, la primera internación fue con tres mil y esta con mil”, había escrito en aquel entonces, en un mensaje en el que buscó restarle dramatismo a la situación pese a la gravedad del cuadro.

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Con el testimonio de Bautista Mascia, la pareja continúa comunicando públicamente los avances de un proceso médico que, según remarcó el cantante, todavía no tiene un diagnóstico definitivo ni una fecha estimada de resolución, aunque sí un tratamiento que, hasta el momento, permitió estabilizar el cuadro de salud de la influencer.