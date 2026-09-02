Cuba

Condenan a dos cubanos en Cancún por retener a un hombre y exigir 8,000 dólares a su familia

El fallo fijó cuatro años y seis meses de cárcel para Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez, tras un juicio oral por hechos ocurridos en una vivienda

La justicia de Quintana Roo condenó a Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez a cuatro años y seis meses de prisión por privación ilegal de la libertad agravada en Cancún. (Imagen: Daniel Benítez)
La justicia de Quintana Roo condenó a Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez a cuatro años y seis meses de prisión por privación ilegal de la libertad agravada en Cancún. (Imagen: Daniel Benítez)
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La justicia de Quintana Roo condenó a dos ciudadanos cubanos a cuatro años y seis meses de prisión cada uno, en una causa por privación ilegal de la libertad agravada ocurrida en Cancún. Los sentenciados fueron identificados como Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez.

La resolución se dictó tras un proceso iniciado en abril de 2024, luego de que agentes policiales localizaran a la víctima dentro de una vivienda y detuvieran a los dos acusados. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló que el afectado también era cubano y que había llegado poco antes a la ciudad.

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Las autoridades no precisaron la situación migratoria del hombre, su lugar de procedencia ni la forma en que conoció a los condenados. Tampoco dieron detalles sobre las circunstancias de su llegada a Cancún según Periódico Cubano.

La investigación ubicó la retención en una vivienda de Cancún

El expediente situó los hechos en el municipio de Benito Juárez. Según la investigación, la víctima fue llevada contra su voluntad a una casa del fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 224 de Cancún, donde permaneció bajo vigilancia, inmovilizada y sin posibilidad de retirarse por sus propios medios.

Durante el tiempo que estuvo en el inmueble, los responsables habrían amenazado con quitarle la vida si sus familiares no reunían el dinero solicitado. La exigencia económica ascendía a USD 8,000 y, de acuerdo con las actuaciones, se planteó como condición para permitir que el ciudadano cubano recuperara su libertad.

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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la víctima, también de nacionalidad cubana, había llegado poco antes a Cancún. (Imagen: Daniel Benítez)
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la víctima, también de nacionalidad cubana, había llegado poco antes a Cancún. (Imagen: Daniel Benítez)

El afectado pudo pedir ayuda después de aprovechar un descuido de las personas que lo vigilaban. La información oficial indicó que logró acercarse a un lugar desde el que alertó a personas que estaban fuera de la vivienda, lo que permitió solicitar la intervención policial.

Los agentes acudieron al domicilio, ingresaron a la propiedad y encontraron al hombre que permanecía retenido. En el mismo operativo detuvieron a Planas Pita y Morejón Rodríguez, mientras la Fiscalía abrió una investigación para reunir elementos sobre lo ocurrido.

La causa incluyó información relacionada con el traslado de la víctima hasta la vivienda, las condiciones de su permanencia dentro del inmueble, las amenazas denunciadas y el pedido de dinero dirigido a sus familiares. Esos elementos fueron presentados posteriormente ante las autoridades judiciales.

Una jueza impuso la misma pena para los dos acusados

El proceso avanzó hasta la etapa de juicio oral, donde se analizaron las pruebas reunidas durante la investigación. Una jueza declaró responsables a los dos acusados por el delito de privación ilegal de la libertad agravada y fijó para cada uno una pena de cuatro años y seis meses de cárcel.

Los acusados habrían amenazado con matar al ciudadano cubano si sus familiares no reunían USD 8,000 para devolverle la libertad. (Imagen: Daniel Benítez)
Los acusados habrían amenazado con matar al ciudadano cubano si sus familiares no reunían USD 8,000 para devolverle la libertad. (Imagen: Daniel Benítez)

La Fiscalía de Quintana Roo no precisó si la sentencia contempla multas, una reparación económica para la víctima u otras medidas complementarias. Tampoco informó si los dos condenados cuentan con recursos legales pendientes o si existe una apelación contra la resolución, de acuerdo con datos de Periódico Cubano.

Aunque el expediente incluyó una retención, amenazas y una exigencia económica, la condena oficial correspondió a privación ilegal de la libertad agravada. La información difundida por las autoridades no indicó que el fallo incluyera una condena por el delito de secuestro.

Hasta el momento, la responsabilidad judicial comunicada se limita a Planas Pita y Morejón Rodríguez. La Fiscalía no dio a conocer la existencia de otras personas investigadas o procesadas por este caso, ni informó que los hechos estuvieran relacionados con una organización criminal más amplia.

El pedido de auxilio realizado desde la vivienda permitió que los agentes llegaran al lugar, localizaran a la víctima y detuvieran a los acusados. Más de dos años después del inicio de la causa, la justicia mexicana emitió la sentencia contra los dos ciudadanos cubanos.

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