Senado: aliados de la UCR, el PRO y el PJ disidente frenaron el dictamen del Súper RIGI

El plenario de tres comisiones no pudo dictaminar aún el Súper RIGI (Prensa Senado)

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Problemas para el oficialismo en el Senado: el Súper RIGI no pudo ser dictaminado esta tarde, pese a que el mismo “pasó a las firmas”, debido a una oposición de último momento de aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandan proteger los insumos nacionales. Al término del encuentro, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, señaló a los medios acreditados en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”.

En concreto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el justicialista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigen ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer siempre la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

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Al no tener un guiño desde el Ejecutivo, Bullrich sólo validó los cambios anticipados desde hace unos días relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea la iniciativa reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Lo que sí queda claro es que el texto, de llegar en alguna ocasión al recinto, volverá en segunda revisión a Diputados.

El senador radical bonaerense Maximiliano Abad (Infobae en Vivo)

Las incorporaciones en cuestión fueron leídas por el libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el también porteño Agustín Monteverde, que cometió el error de decir que el plenario -en conjunto con Economía Nacional; y Legislación General- pasaba a “cuarto intermedio”, pese a la intención de comenzar a recolectar las rúbricas de un despacho que no llegará, por ahora, a buen puerto. Tuvo que ser silenciado por sus colegas. Vale aclarar que, además de los tres mencionados, la macrista Victoria Huala (La Pampa) tampoco avaló hasta el momento lo que quiere el oficialismo.

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¿Qué plantean los legisladores?

Para verificar la oferta, sugieren que la eventual autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

En tanto, la propuesta -a la que tuvo acceso Infobae- impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

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El senador del peronismo disidente Carlos Espínola (NA)

Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

Se dilató otro régimen

Antes de que no se llegara al un dictamen sobre el Súper RIGI, otro plenario analizó la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), tampoco pudo ser despachado este miércoles.

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El cónclave fue accidentado, con acusaciones desde la oposición hacia el oficialismo por no haber conseguido quorum y empujar dos reemplazos de último momento, algo que había prometido terminar semanas atrás la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Vischi leyó varias incorporaciones al articulado de la iniciativa en cuestión, aunque el convite pasó a cuarto intermedio. Lo que más llamó la atención fue que un propio colega de bancada, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamó mayores precisiones en el compre local. En resumen, una jornada poco positiva para dos bloques de peso en esta Cámara.

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