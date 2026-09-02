Las ventas de autos usados cayeron 7,3% en agosto y frenaron la recuperación: cuáles fueron los modelos más elegidos

El mercado de autos usados cayó nuevamente en agosto, aunque en el acumulado del año mantiene un promedio de baja interanual estable cercano al 5%. (Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo)

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En un mercado automotor que venía mostrando cierta capacidad de recuperación mes a mes, agosto volvió a dejar una señal de enfriamiento. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 155.246 autos usados en Argentina durante el mes pasado, lo que representó una caída del 7,33% frente a las 167.525 unidades registradas en agosto de 2025. En cambio, cuando la comparación se hace con julio, la baja fue de tan solo el 1 por ciento.

Con el resultado del mes pasado, el mercado de autos usados acumuló 1.203.684 operaciones en los primeros ocho meses de 2026. Y ese volumen representa una retracción del 4,87% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían vendido 1.265.292 vehículos. Esta cifra no es muy diferente a la de los meses previos, lo que mantiene al mercado de los usados en una estabilidad mayor al de los autos 0 km, que cada mes aumenta su distancia con los números de referencia de 2025.

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El dato marca un deterioro frente al cierre del primer semestre y también frente a julio, meses en los que se había dado vuelta el excelente resultado de junio, cuando el sector había logrado su mejor registro del año hasta ese momento, con poco más de 155.000 operaciones y una mejora intermensual. En el séptimo mes del año, pese a la fuerte comparación contra el mejor mes de 2025, el mercado incluso había conseguido sostener un leve avance frente a junio. Agosto interrumpió esa secuencia y dejó al negocio nuevamente en terreno negativo tanto en la medición mensual como en la interanual.

Una de las dificultades que se dan en estos meses es la baja cotización con la que se toman los usados en parte de pago, lo que lleva a los usuarios a no concretar operaciones por otro auto, tanto 0 km como de ocasión.

La trayectoria de 2026, de todos modos, no muestra una caída lineal. Enero había comenzado con 153.070 transferencias, febrero descendió a 130.229 y marzo rebotó hasta 153.995. Abril se sostuvo en 154.792, mayo volvió a romper la tendencia con 144.050 operaciones, junio recuperó hasta 155.492 y julio alcanzó 156.810. Agosto, con 155.246 unidades, quedó apenas por debajo de ese nivel, aunque sin consolidar una reacción.

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La CCA atribuye la cautela a precios, stock y crédito

Para Alejandro Lamas, secretario de la CCA, el rasgo dominante del mercado sigue siendo la prudencia de la demanda. “El público está muy cuidadoso con su dinero al momento de adquirir un auto usado. En estos últimos meses los precios se han acomodado y la gente lo sabe”, sostuvo.

El directivo afirmó que el comprador recorre más opciones antes de cerrar una operación y que ese comportamiento se repite en todo el país. Según su descripción, las agencias disponen de stock, pero el nivel de actividad sigue condicionado por un mercado que no termina de destrabarse.

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Lamas también puso el foco, una vez más, en el financiamiento. “Las diferentes instituciones bancarias no ofrecen tasas competitivas que seduzcan al futuro cliente”, señaló. En esa línea, agregó un dato adicional que se repite en los últimos meses, y que también marca el pulso del mercado de ocasión. Según comentó el directivo de la CCA, muchas operaciones se frenan porque quien busca comprar discute el valor del vehículo elegido, pero luego no acepta la tasación del auto que entrega como parte de pago.

El Volkswagen Gol y su heredero Trend, siguen siendo la referencia del mercado de autos usados

Sobre el segmento de eléctricos, Lamas dijo que en Europa y Estados Unidos se observa una depreciación fuerte de esos vehículos, y planteó que en la Argentina todavía resta ver cómo impactará esa tendencia en un mercado con menor poder adquisitivo. Hacia adelante, su pronóstico fue de estabilidad antes que de recuperación: “No creemos que en los próximos meses la situación cambie”, dijo, y estimó que el año podría cerrar con un nivel de ventas similar al de 2025.

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El Gol y Trend volvió a liderar entre los modelos usados

En el ranking de agosto, el Volkswagen Gol volvió a ubicarse al frente con 8.647 unidades transferidas. El segundo lugar fue para la Toyota Hilux, con 5.758 operaciones, mientras que el tercer puesto quedó para el Chevrolet Corsa, con 4.418.

La lista continuó con la Ford Ranger, con 4.193 unidades; la Volkswagen Amarok, con 4.039; el Peugeot 208, con 3.493; la Ford EcoSport, con 3.143; el Toyota Corolla, con 3.041; el Ford Ka, con 2.889; y el Fiat Palio, con 2.837 transferencias.

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Cuatro plazas explican más de dos tercios del mercado

Aunque el desempeño provincial no fue el dato principal del mes, la evolución territorial ayuda a entender dónde se concentra la actividad. La provincia de Buenos Aires volvió a ser el principal distrito, con 56.662 operaciones en agosto y un acumulado de 449.755 en lo que va del año, equivalente al 37,36% del total nacional.

Detrás se ubicaron Córdoba, con 19.434 ventas en agosto y 148.088 en el acumulado; Ciudad de Buenos Aires, con 13.988 y 107.994; y Santa Fe, con 14.427 y 107.561. Entre las cuatro jurisdicciones reúnen la mayor parte del movimiento del mercado de segunda mano.

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En la comparación contra julio, las subas más altas se dieron en Catamarca (10,41%), Tucumán (9,73%), La Rioja (6,95%) y Santa Cruz (4,80%). En sentido contrario, las bajas más marcadas correspondieron a Chaco (9,82%) y San Luis (6,71%). En el acumulado enero-agosto frente al mismo tramo de 2025, solo Santiago del Estero (6,70%) y Jujuy (0,71%) mostraron crecimiento.