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Revelaron cuáles son las exigencias de Mauro Icardi para elegir su próximo club: el equipo español que espera su chance

El delantero de 33 años es agente libre tras su exitoso paso por el Galatasaray

Mauro Icardi, con camiseta rojigualda y pelo rubio, junto a China Suarez, con cabello castaño claro, ambos sonriendo en un estadio
Mauro Icardi, junto a su pareja, la China Suarez, en los festejos por la última liga ganada por el Galatasaray
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El agente de Mauro Icardi, Letterio Pino, salió a hablar en público y trazó con precisión el perfil del destino que busca el delantero argentino: estabilidad deportiva y un proyecto con horizonte de dos o tres años, por encima de cualquier oferta económica. Las declaraciones, recogidas por el periodista Nicolò Schira, llegaron horas después de que la Lazio pusiera sobre la mesa la propuesta más concreta que el rosarino recibió en los últimos meses, pero quedara en stand by.

“El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, afirmó el representante, con una claridad que delimita el margen de maniobra de cualquier club interesado. El requisito no es menor para un jugador que, en Galatasaray, llegó a percibir diez millones de dólares por temporada antes de que la oferta de renovación con rebaja del 50% (y apenas 12 meses de lazo) terminara de convencerlo de que era hora de buscar otro destino.

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La postura del agente resignifica también la pausa al intento de la Lazio. El conjunto romano había ampliado su propuesta inicial —dos millones y medio de dólares por un año— a un contrato de dos temporadas a tres millones de euros cada una. Pino reconoció que el interés fue real y que el director deportivo Angelo Fabiani actuó de forma correcta durante el proceso: “Hubo la posibilidad, fue muy amable Fabiani, pero nos dijimos: esperemos un momento, paremos”. El freno, según esa lectura, no es una puerta cerrada.

A pesar del rechazo, el vínculo con el club romano no se rompió. Que Icardi sea agente libre le permite seguir negociando más allá del cierre formal del mercado, lo que extiende los plazos para ambas partes. El propio Pino había afirmado el lunes que “estaríamos considerando seriamente a la Lazio porque sería la elección de un club increíble”, una señal de que la conversación continuaba incluso después de la primera negativa.

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Los Biancocelesti, por su parte, tienen argumentos para renegociar. Incorporó a Davide Frattesi, Josip Sutalo y Andrea Pinamonti en el último mercado, refuerzos que modificaron su perfil deportivo, y arrancó la Serie A con dos victorias en dos partidos. Las dudas de Icardi sobre la ausencia del club en competiciones europeas y el nivel del plantel encuentran en esos movimientos una respuesta, aunque parcial.

La Juventus también estuvo cerca, a principios de año

Pino confirmó además que la Juventus tanteó al jugador en enero. “¿Hubo la posibilidad de verlo en la Juve? ¡Absolutamente sí! Tuvimos una charla con Ottolini, Comolli y la directiva de la Juventus”, reveló el representante, lo que agrega una dimensión al recorrido del delantero durante el mercado. Esa negociación no prosperó, pero evidencia que el interés de los grandes clubes italianos por el ex Inter estuvo lejos de ser anecdótico.

La Fiorentina también lo consideró como reemplazante de Moise Kean, a instancias de su director deportivo Fabio Paratici —quien ya lo había querido en la Juventus—, pero finalmente eligió otros nombres.

El Elche espera desde España mientras el tiempo corre

Fuera de Italia, el Elche, de la primera división española y propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik, mantiene su interés. El club ilicitano fue uno de los primeros en hacer gestiones formales y sigue a la espera de una señal. La posibilidad de instalarse en España cobró fuerza a finales del año pasado, cuando trascendió que el entorno del jugador veía con buenos ojos esa opción, aunque la mira de Icardi permaneció orientada hacia Italia.

Mientras tanto, el delantero trasladó sus pertenencias de Estambul a Italia, un gesto que habla más que cualquier declaración sobre sus preferencias geográficas. A sus 33 años, libre desde su salida del Galatasaray —donde marcó 77 goles, repartió 25 asistencias y ganó seis títulos de liga en 134 partidos— espera el proyecto que cumpla las condiciones que fijó su representante.

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