Viaje a Chile y anuncio bajo reserva: cómo serán las horas previas a la cadena nacional de Milei por Malvinas

Javier Milei en el aniversario del 2 de abril de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

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El presidente Javier Milei llegó a la reunión de Gabinete del martes sabiendo que le comunicaría a los ministros que dos días más tarde daría una cadena nacional orientada a comunicar los avances que Argentina tuvo en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas, en este marco se determinó que el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema”, comunicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia una vez terminado el encuentro.

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Horas más tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier dio a conocer que la emisión de la conferencia será a las 21 horas y que en la confección del discurso estaban trabajando tanto Presidencia, como la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Ese último punto no es menor. La comunicación de las tres áreas es digitadas por el sector vinculado Santiago Caputo. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que estaba en condiciones de revisar el apoyo al Reino Unido sobre las islas, el asesor presidencial fue uno de los que más vuelo le dio a la noticia a través de su cuenta de X. “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”, esgrimió.

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Milei viajará este jueves a Santiago de Chile en una visita de pocas horas: partirá a las 7, disertará a las 10.20 en el Foro de Madrid, organizado por la Fundación Disenso, y mantendrá reuniones con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y con el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda. Luego regresará a Buenos Aires para grabar a las 16 el mensaje sobre la cuestión de Malvinas que se emitirá a las 21 por cadena nacional.

Hay un fuerte hermetismo en los tres sectores mencionados anteriormente sobre cuál puede ser el material del discurso. Por lo que pudo saber Infobae, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos no hay una referencia vinculada a una negociación puntual de intermediación con Malvinas. La principal ascendencia que tiene Trump en materia de asesoría de política exterior es Marco Rubio, quien no tiene mayores novedades al respecto de algún avance concreto.

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Javier Milei en su último acto por el 2 de abril. REUTERS/Agustin Marcarian

Dos funcionarios de primera línea consultados por este medio dijeron que no tienen ningún tipo de acceso a lo que Milei podría llegar a decir. “Veo que está subiéndose a una agenda nacionalista con un tono parecido al que defiende la economía”, dijo uno de ellos. El otro afirmó: “Puede ser que se haya envalentonado, pero realmente no sé qué va a decir”. Entre quienes no conocen el contenido del anuncio, temen que el Gobierno genere demasiadas expectativas a un discurso que podría no estar a la altura.

Una tercera fuente con conocimiento de lo que se está hablando puertas adentro dijo que el mensaje que se emitirá mañana no está motivado en dispersar el foco mediático sobre la economía ni que fue un envalentonamiento producto de las declaraciones de Trump. “No son ninguna de las dos”, afirmó. El hermetismo que hay, de todas maneras, es total.

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Una de las novedades que incorporó el discurso que Milei dio en el aniversario del 2 de abril de este año fue la advertencia por inversiones de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en un yacimiento de la Cuenca Malvinas Norte. Allí afirmó que el país adoptará “todas las medidas diplomáticas necesarias” para proteger sus recursos frente a lo que calificó como actividades “unilaterales e ilegítimas”. El pedido de sanciones a aquellas empresas que explotan recursos sobre la cuenca marítima que circunvala a Malvinas podría ser uno de los ejes que signen el discurso de Milei.

En tanto, el canciller Quirno estuvo esta mañana en el evento “Vientos de Cambio” en una cumbre internacional organizada por la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton. Según medios apostados en ese foro, habría dicho que “siempre hay posibilidades” de recuperar las Malvinas.

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El dato que precipitó el nuevo escenario fue la declaración pública de Trump en el Despacho Oval. Consultado por periodistas sobre el reclamo territorial entre la Argentina y el Reino Unido, respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

Fue la primera vez que el presidente estadounidense se pronunció en público sobre esa disputa. Hasta ahora, en los últimos años, la posición de la Casa Blanca había sido de neutralidad, aunque con gestos concretos hacia Londres.

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Quirno fue el único funcionario argentino que habló públicamente sobre los dichos de Trump antes del anuncio de la cadena nacional. En una edición especial de “Economía de Quincho”, emitida por Infobae en Vivo, sostuvo: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”.

El canciller agregó que hacen falta “acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos” para responder a lo que describió como “situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos”. También explicó que la salida debe buscarse por la vía diplomática y por el trabajo interno del país.

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