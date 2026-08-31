Política

Relevaron a un segundo jefe del Ejército en Chubut y surgen sospechas por su vínculo con Villarruel

La fuerza asegura que el traslado responde a su planificación anual de personal. Pero en Esquel algunos sectores lo relacionan con las gestiones que se hicieron para que la vicepresidenta sobrevolara la zona afectada por los incendios

Sesión en el senado por la suspensión de las PASO - Victoria Villarruel
Gustavo Gavotti
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Los traslados y relevos anuales dentro del Ejército Argentino forman parte de los procedimientos habituales de la fuerza, pero el desplazamiento de Gonzalo Domine, segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel, previsto para fin de año, generó suspicacias porque el oficial llevaba apenas un año en ese destino.

En la localidad cordillerana, ubicada en el noroeste de Chubut, algunas fuentes vinculan la decisión con un episodio ocurrido en enero de este año, durante la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la región, afectada por los incendios forestales.

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El mayor Domine habría tenido participación en la gestión de una aeronave del Ejército que permitió a Villarruel realizar un sobrevuelo sobre la zona afectada por el fuego. Sin embargo, fuentes de la propia fuerza consultadas para esta nota negaron que el militar haya intervenido en ese operativo y señalaron que la aeronave estaba asignada a otra repartición.

La visita de Villarruel al Parque Nacional Los Alerces se produjo el 12 de enero pasado. Durante su estadía, la vicepresidenta recorrió parte de la zona afectada, dialogó con brigadistas y responsables del operativo de combate contra los incendios y realizó un sobrevuelo.

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Bomberos combaten el fuego que afectó Los Alerces
Bomberos combaten el fuego que afectó Los Alerces

De acuerdo con los registros periodísticos de ese momento, Villarruel había solicitado al Ministerio de Seguridad una aeronave para recorrer el área afectada, pero el pedido habría sido rechazado por el Gobierno. Posteriormente, la vicepresidenta habría recurrido a autoridades del Ejército para concretar el sobrevuelo.

“No hay un tiempo mínimo para los relevos”

Desde el Ejército minimizaron el desplazamiento de Domine y descartaron que exista un trasfondo político detrás de la decisión. Fuentes de la institución señalaron que se trata de “un proceso normal, previsto al finalizar el año calendario”.

Además, explicaron que no existe un período mínimo de permanencia en un destino para los oficiales y que los cambios se determinan en función de las necesidades de la fuerza.

“La asignación de destinos dentro de la fuerza responde a las necesidades orgánicas de personal en toda la estructura, tanto en los nombramientos como en las asignaciones de pases generales”, indicaron desde la institución.

Según precisaron, el proceso se define a principios de año, en el marco del Programa Anual de Personal, y la notificación a los oficiales alcanzados se realiza con anticipación para efectivizar los traslados, en la mayoría de los casos, a fin de año.

Para definir los nuevos destinos interviene una junta que analiza los perfiles de cada oficial y su competencia para las funciones que deberá desempeñar.

Victoria Villarruel saludó a Javier Milei por su cumpleaños
La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel está totalmente rota (Foto: @VickyVillarruel)

En Esquel, sin embargo, la explicación oficial no disipó las sospechas. Fuentes locales sostienen que el relevo de Domine podría estar relacionado con su presunto vínculo con Villarruel y consideran llamativo que haya permanecido apenas un año como segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3.

La visita de Villarruel y el helicóptero

Durante aquella visita a Chubut, Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la situación de los incendios forestales en la Patagonia.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques Nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, escribió la vicepresidenta junto a una imagen de Epuyén, una de las localidades afectadas.

El supuesto papel de Domine en la gestión del sobrevuelo es uno de los elementos que alimentó las versiones sobre las razones de su relevo. Sin embargo, fuentes castrenses consultadas para esta nota desvincularon al oficial de esa gestión y remarcaron que el helicóptero utilizado durante el recorrido dependía de otra repartición.

El reemplazo

Más allá de la controversia, fuentes vinculadas al caso confirmaron que Domine será reemplazado por Mateo Zabala, un mayor que actualmente cumple funciones en Casa Militar y que, según fuentes del caso, mantiene cercanía con el entorno de Karina Milei por su rol en un área dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

El movimiento se produce en un contexto de fuerte tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, por lo que en Esquel algunos sectores interpretan el relevo en esa clave. El Ejército, en cambio, sostiene que la decisión responde exclusivamente a su planificación interna de personal.

La larga disputa entre Villarruel y los Milei

La confrontación entre Villarruel y los hermanos Milei comenzó poco después de la asunción del Gobierno, en diciembre de 2023. La vicepresidenta esperaba tener influencia en las áreas de Defensa y Seguridad, pero Javier Milei decidió asignar esas carteras a otros sectores políticos. Desde entonces, la relación atravesó sucesivos cortocircuitos públicos y políticos.

Uno de los primeros quiebres se produjo en marzo de 2024, cuando Villarruel convocó a una sesión para tratar el DNU 70/2023, pese a que la Casa Rosada buscaba postergar el debate. Más adelante llegaron otros cruces por su rol institucional, su vínculo con el Senado y distintas diferencias con el Ejecutivo.

Durante 2025 y este año, la tensión se profundizó con nuevos enfrentamientos públicos y cuestionamientos cruzados entre la vicepresidenta y el entorno presidencial.

En ese contexto, el relevo de un oficial del Ejército en Esquel, a pocos meses de haber asumido su cargo y luego del episodio que lo habría vinculado con la vicepresidenta, vuelve a quedar atravesado por dos lecturas: la de un movimiento rutinario dentro de la estructura militar o la de una decisión impactada por la disputa política entre Villarruel y el Gobierno.

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