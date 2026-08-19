El jefe del bloque PRO en el Senado relativizó la negociación con LLA y cuestionó el programa económico: "Está complicada la calle"

El presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling

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“Soy escéptico a cualquier tipo de acuerdo, porque falta un montón, y más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente”. Con esta frase, el presidente del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, resumió hoy las dudas que existe en un sector del partido que lidera Mauricio Macri en relación a la foto difundida la semana pasada sobre el reencuentro formal con LLA escenificado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los hermanos Martín y “Lule” Menem, y los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis.

En diálogo con Infobae, el senador misionero, además, volvió a defender a las PASO como herramienta electoral, sostuvo que el PRO debe encabezar “una alternativa que no sea ni kirchnerismo ni Milei” y advirtió que la economía -sobre todo en el interior del país- atraviesa una situación crítica.

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“Con respecto a las PASO, cuando entró el proyecto al Senado nosotros lo planteamos y lo discutimos en la mesa ejecutiva del partido, donde está Mauricio (Macri), donde está Jorge Macri, donde está (Rogelio) Frigerio, (Ignacio) ”Nacho” Torres, María Eugenia Vidal. En esa instancia se definió que lo mejor era mantener las PASO, no eliminarlas. Sí, por ahí, discutir, modificar la ley, cambiar varios aspectos que entendemos que hay que mejorar, pero a partir de ahí quedó esa decisión. No se habló más después porque todavía no se trató el proyecto", planteó Goerling.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, los hermanos Martín y “Lule” Menem, y los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis

En esta línea, el legislador ratificó que su postura personal es “mantener las PASO, entendiendo que es una herramienta que sirve, que sirvió y que no se puede cada dos años ir cambiando el sistema electoral, según lo que le convenga siempre al oficialismo de turno”. “El año pasado suspendimos; ese sistema electoral tiene que tener certeza. Si hay que sacar, hay que dar una discusión amplia, ir con todas las fuerzas políticas y tomar una decisión, no en función de si me perjudica o me beneficia”, completó.

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Sobre el reencuentro entre el PRO y La Libertad Avanza, la calificó como “una reunión más”. “En este caso, la pidió Karina (Milei) y, como dijo Mauricio, siempre vamos a ir a cualquier reunión que nos llamen para charlar, tratar de apoyar y ayudar a que salgan las cosas, pero de ahí a que se traduzca en una oferta, en un acuerdo electoral concreto, creo que falta un montón”, añadió.

“Creo que esa discusión recién hay que darla el año que viene o muy sobre fin de año, también en función de si el Gobierno insiste en la eliminación de las PASO o no, porque eso cambia el escenario. Por ahora soy escéptico a cualquier tipo de acuerdo, porque falta un montón, y más después de toda la experiencia que hemos tenido con esta gente”, indicó Goerling, en relación al historial de idas y vueltas entre ambos espacios que eclosionó con las críticas públicas de Mauricio Macri tras una frustrada reunión con Javier Milei en Casa Rosada.

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Entre el PRO y LLA hay una historia de desconfianza mutua. El senador recordó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el oficialismo intentó absorber dirigentes del PRO de forma individual, sin negociar con el partido como bloque. “Siempre estuvimos como para armar un gran acuerdo, pero lo que dijimos es, con respeto, que nos mantengan y respeten nuestra identidad como partido, no la sumisión. Eso lo planteó Mauricio desde el principio”, afirmó. Y agregó: “Algunos se fueron y otros quedamos”.

Mauricio Macri y Hernán Lacunza. Foto de archivo, cuando el economista asumió como ministro nacional del gobierno de Cambiemos (Adrián Escandar)

Consultado sobre si el Gobierno mostró algún cambio de actitud, señaló que “no está ese espíritu” desde Casa Rosada y defendió la construcción de una tercera vía. “Hay que armar un frente que no sea ni kirchnerismo ni Milei. Creo que el PRO tiene que liderar eso”, planteó. Y advirtió sobre los riesgos de una polarización extrema: “Si juntás todo de un lado y dejás al kirchnerismo del otro, polarizás ahí y no te queda nada en el medio como para amortiguar los extremos”.

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En relación al lanzamiento del economista Hernán Lacunza como posible candidato del PRO para el año que viene, destacó que cualquier eventual negociación con el Gobierno debe hacerse “desde una fortaleza y no de la debilidad”. “Hernán se lo manifestó a Mauricio, y él lo alentó; alienta a todos para que corran. Y está con la vocación de serlo. Ahora, si prende, si llega, se verá, pero creo que es sano”, señaló.

En otro pasaje de la entrevista con Infobae, Goerling cuestionó el plan económico del Gobierno. Su diagnóstico fue severo: “Mi provincia está muy mal. La economía diaria está muy mal, el consumo está muy mal, se cierran fábricas, se cierran negocios”. Y cuestionó la brecha entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de la mayoría de la población. “Realmente está complicada la calle”, resumió.

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El caso de Misiones, según el senador, ilustra un problema que el Gobierno no termina de atender. La provincia no cuenta con red de gas natural y depende exclusivamente de la electricidad como fuente de energía. La desregulación de la tarifa spot, dijo Goerling, “le está matando las industrias” sin que haya alternativa de reconversión posible, a diferencia del resto de Argentina. “Esas cuestiones que uno pide y no escucha respuesta, se hace complicado. Si quiere reelegir el Gobierno va a tener que escuchar, o si no, se le va a complicar el panorama”, advirtió.

En el plano legislativo, el Senado discutirá por estas horas, en diferentes comisiones, los proyectos sobre Sociedades y Súper RIGI que busca impulsar el oficialismo. En este punto, Goerling subrayó que LLA enfrenta una restricción aritmética que condiciona toda su estrategia parlamentaria: cuenta con 21 senadores propios y necesita 37 para abrir una sesión. “En todas las comisiones no tiene mayoría para sacar dictamen de nada. Con lo cual todos los proyectos va a tener que negociar, consensuar, hablar y buscar acuerdos. No va más la imposición”, afirmó. Y recordó el debate por la Ley de Tierras como ejemplo de lo que ocurre cuando se fuerzan proyectos sin consenso suficiente.

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