Trump anunció que se reunirá con Kim Jong-un antes de fin de año y reveló que Corea del Norte tiene 57 armas nucleares

Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, en un encuentro previo; el presidente estadounidense aseguró que volverán a reunirse antes de que termine el año (EFE/EPA/YONHAP)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que se reunirá con el dictador de Corea del Norte, Kim Jon-un, antes de que termine el año.

“Sí, me reuniré con él”, respondió Trump, consultado al respecto mientras mostraba a algunos periodistas las obras en curso en la Casa Blanca.

Trump también ofreció una evaluación inusual y particularmente precisa sobre el arsenal atómico de Kim. “Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debería haberse permitido que esto pasara”, dijo el presidente a periodistas en la Casa Blanca. “Pero las tiene. Me llevo muy bien con él”, agregó.

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Trump y Kim se reunieron en tres ocasiones durante el primer mandato del presidente estadounidense en la Casa Blanca, pero no mantuvieron conversaciones durante su segundo período.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, aseguró que desconoce las comunicaciones reportadas entre su hermano y Trump, aunque calificó de "excelente" la relación entre ambos (Jorge Silva/Pool vía AP/Archivo)

El anuncio se da horas después de que la poderosa hermana de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, afirmara que desconocía cualquier comunicación reportada entre su hermano y Trump, aunque aseguró que el vínculo entre ambos sigue siendo “excelente”. “Respecto a las recientes noticias de Washington sobre comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo absolutamente ningún conocimiento de eso”, dijo en un comunicado. “Es probablemente el único asunto de política exterior de nuestro máximo liderazgo que desconozco”, agregó, aunque remarcó que su hermano todavía guarda “buenos recuerdos y sentimientos” hacia Trump.

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Trump había dicho el lunes, al ser consultado sobre si Kim había respondido a sus pedidos de conversar, “sí, lo hizo”. El presidente estadounidense insiste en que está haciendo la situación “mucho más segura” a través de sus vínculos con el líder norcoreano. Según reportó el diario The Wall Street Journal el martes, citando a funcionarios estadounidenses no identificados, Trump presiona a sus asesores para organizar un encuentro con Kim tan pronto como este otoño boreal.

Washington y Seúl acortan sus ejercicios militares conjuntos

Soldados del Ejército de EE.UU. participan de un ejercicio conjunto con Corea del Sur cerca de la zona desmilitarizada, en el marco de unos simulacros que Trump ordenó acortar una semana (REUTERS/Kim Soo-hyeon/Archivo)

El anuncio también llega horas después de que Washington y Seúl confirmaran que sus ejercicios militares anuales, conocidos como Escudo de la Libertad Ulchi (UFS), terminarán una semana antes de lo previsto, por orden de Trump. El mandatario había dicho el domingo, un día antes de que comenzaran los ejercicios, que instruyó al Pentágono a reducirlos, citando su “buena relación” con Kim.

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El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que el ejercicio se ajustó para desarrollarse entre el 17 y el 21 de agosto, en lugar de extenderse hasta el 27, como estaba previsto originalmente. La decisión se tomó “a sugerencia de la parte estadounidense”, precisó. El Pentágono aseguró que los simulacros, “sustancialmente reducidos”, “preservarán la disposición esencial” sin causar “ninguna degradación en los objetivos de entrenamiento estadounidenses”. Los ejercicios estaban diseñados en dos fases: una primera, centrada en la defensa ante posibles amenazas norcoreanas, y una segunda, orientada a una contraofensiva, que ahora quedó descartada.

Kim Yo Jong, sin embargo, restó importancia al recorte: “no consideramos que valga la pena comentarlo y nos resulta completamente poco interesante”, dijo, y agregó que reducir la escala o duración del ejercicio no cambia su carácter “provocador y agresivo”. La agencia estatal norcoreana KCNA publicó el miércoles por la mañana un comentario en el que calificó a los ejercicios como “la amenaza más inmediata y abierta” para Corea del Norte y “la seguridad regional”, sin mencionar la orden de Trump ni su interés en retomar el diálogo con Kim.

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El canciller surcoreano, Cho Hyun, dijo el miércoles ante legisladores que su gobierno no fue informado con anticipación sobre el plan de Trump para reducir los ejercicios. “Ni nuestro gobierno ni funcionarios del gobierno de Estados Unidos sabían de antemano lo que el presidente Trump reveló a través de Truth Social”, afirmó Cho.

Estados Unidos mantiene desplegados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país, un legado de la Guerra de Corea (1950-1953), que terminó con un armisticio y no con un tratado de paz formal.