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Aerolíneas Argentinas volvió a sobrevolar el espacio aéreo venezolano luego de casi dos años y medio de prohibición de la dictadura venezolana

La reanudación del uso del corredor Maiquetía ocurrió este sábado a la mañana en el vuelo AR1328 de la aerolínea de bandera. El destino era la ciudad de Punta Cana

Aerolíneas Argentinas
El hecho ocurrió luego del veto impuesto en marzo de 2024 bajo el régimen del exdictador Nicolás Maduro
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Aerolíneas Argentinas volvió a sobrevolar Venezuela desde el sábado 15 en horas de la mañana, una habilitación que restituye el uso del corredor Maiquetía para planificar sus rutas e impacta de manera directa en sus vuelos al Caribe y a Estados Unidos, después de una restricción vigente desde marzo de 2024.

La reanudación impacta en la operación diaria de la compañía: la empresa podrá volver a utilizar esa traza en entre 12 y 14 vuelos semanales a Miami, entre cuatro y cinco a Aruba y entre cinco y siete a Punta Cana. El desvío obligado por otros espacios aéreos y hacia el Atlántico elevaba los costos, sobre todo por combustible, con pérdidas periódicas de miles de dólares.

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Mapa con línea de trayectoria de vuelo verde brillante, icono de avión en la línea, etiquetas de texto PUJ, Santo Domingo, Maracaibo, Caracas, VENEZUELA, RORAIMA
El detalle del vuelo del sábado con destino a Punta Cana que pasó sobre el espacio aéreo venezolano (FlightAware)

El regreso ya había empezado a verse en el seguimiento de trayectos de los últimos días y luego fue comunicado oficialmente a los pilotos de la empresa. El primer caso detectado fue el vuelo AR1328, con destino a Punta Cana que retomó la ruta directa redujo el tiempo de viaje en alrededor de media hora.

La autorización revierte una prohibición que regía desde marzo de 2024

La restricción había sido impuesta por la dictadura venezolana de Nicolás Maduro como represalia por el decomiso y traslado a Estados Unidos del avión venezolano-iraní de Emtrasur, retenido en Ezeiza desde junio de 2022.

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La aeronave fue inmovilizada durante el gobierno de Alberto Fernández y Javier Milei autorizó en febrero de 2024 a la Justicia y al FBI de Estados Unidos a llevársela.

Logo de Aerolíneas Argentinas, número de vuelo 1328, y detalles de salida desde Ezeiza, Argentina, y llegada a Punta Cana, República Dominicana
El histórico vuelo que restituyó el corredor que estaba vetado (FlightAware)

La medida alcanzó no solo a los servicios de Aerolíneas Argentinas hacia Punta Cana, Aruba y Miami, sino a todos los aviones con matrícula argentina. Esa limitación obligaba a rodear el espacio aéreo de Venezuela y complicaba especialmente rutas que, por geografía, dependen de un corredor más directo hacia el norte del continente.

Fuentes del Gobierno atribuyeron el destrabe a las gestiones del canciller Pablo Quirno con el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela, Félix Plasencia, que asumió en julio de 2026. La publicación agregó que el funcionario argentino ya había tenido contactos previos con el antecesor de Plasencia, Yván Gil, durante la asistencia militar y consular enviada tras los terremotos de junio en ese país.

avion irani venezuela maduro sancionado por estados unidos varado en argentina
La restricción había sido impuesta por el gobierno venezolano como represalia por el decomiso y traslado a Estados Unidos del avión venezolano-iraní de Emtrasur, retenido en Ezeiza desde junio de 2022 (Sebastian Borsero)

La reanudación de los sobrevuelos se inscribe, además, en una lenta recomposición del vínculo bilateral por la vía política en conversaciones directas con el gobierno encabezado interinamente por Delcy Rodríguez.

Las dos embajadas permanecen cerradas desde agosto de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos de Caracas después de que Milei desconociera el resultado de las elecciones presidenciales venezolanas.

El cambio operativo reabre la discusión sobre un eventual regreso a Caracas

Por ahora, la autorización se limita al uso del espacio aéreo y no implica el retorno de vuelos directos entre Buenos Aires y Caracas. Aerolíneas Argentinas no vuela a la capital venezolana desde agosto de 2017, cuando canceló de forma permanente esa ruta por la crisis sociopolítica y económica del país y por razones de seguridad.

En el repaso publicado por el blog aéreo Sir Chandler, el servicio a Caracas había operado hasta 2014 con Airbus 340. Después pasó al 737-800, primero en la ruta Ezeiza-Caracas-La Habana y, tras la eliminación de la escala cubana a fines de 2016, en una operación triangular con Bogotá de una o dos frecuencias semanales. Hacia fines de 2017, la compañía dejó de volar allí.

Mapa de Sudamérica con contornos de países y ciudades capitales. Una línea verde marca una ruta de vuelo entre los puntos PUJ y EZE
El detalle completo de la ruta aérea del vuelo de este sábado desde Buenos Aires a República Dominicana por parte de Aerolíneas Argentinas (FlightAware)

El cambio de corredor aéreo también puede modificar la asignación de aviones en algunas rutas. En el blog se señaló que la nueva traza permite volar a Punta Cana con Boeing 737 MAX, un dato con consecuencias operativas y comerciales para servicios que antes debían absorber mayor tiempo de vuelo por el rodeo.

Antes de este acuerdo, la Cancillería argentina había elevado notas formales de reclamo a Caracas y llevó el caso ante la Organización de Aviación Civil Internacional, la agencia de las Naciones Unidas con sede en Montreal.

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