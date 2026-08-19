La industria manufacturera dominicana eleva las ventas por encima de la producción en el segundo trimestre

Vista general de una línea de ensamblaje automatizada, donde brazos robóticos operan de forma coordinada para ensamblar componentes electrónicos en una moderna fábrica. La imagen ilustra el impacto de la tecnología y la robótica en la eficiencia de los procesos industriales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria manufacturera de la República Dominicana reporta un crecimiento de ventas superior al aumento de la producción durante el segundo trimestre de 2026, un fenómeno poco habitual que refleja un dinamismo particular en el sector industrial del país. Los números muestran que la demanda de productos industriales ha logrado sobrepasar la capacidad de respuesta de las fábricas, generando movimientos relevantes en la gestión de inventarios y el comportamiento empresarial.

Empresas afiliadas a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) informaron un incremento significativo tanto en la producción como en las ventas en el periodo abril-junio de este año. El balance de ventas alcanzó un 59.9 %, mientras que la producción se ubicó en 58.2 % al comparar ambos indicadores con el trimestre anterior. Este ritmo de crecimiento más acelerado en las ventas ha provocado un ajuste en los inventarios, con un salto en los niveles de inventario insuficiente que pasaron de 6% a 19%.

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De acuerdo con cifras divulgadas por Diario Libre, el 85.2 % de las empresas industriales realizó inversiones para ampliar su capacidad instalada, aunque ese porcentaje resultó inferior al registrado en el primer trimestre, cuando alcanzó 92.8 %.

La adquisición de maquinaria representó el principal destino de estas inversiones, con un aumento del 23% al 27% respecto al inicio del año. Este comportamiento sugiere una apuesta sostenida por el crecimiento y la modernización del sector manufacturero, a pesar de un entorno internacional que mantiene retos para la industria.

La industria manufacturera en Colombia muestra un crecimiento de apenas 0,7% y ventas en caída del 0,4% durante noviembre de 2025, según datos del Dane y la Andi - crédito iStock

Los datos del Índice de Confianza Industrial (ICI) elaborados por la AIRD muestran que las expectativas para el tercer trimestre siguen siendo positivas, con proyecciones de ventas en 63.3% y de producción en 63.5%. Este indicador, que mide el clima y la perspectiva empresarial, mantiene valores por encima del umbral de 50 desde 2022, lo que refleja una tendencia favorable para el sector.

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En el ámbito de las exportaciones, el porcentaje de empresas que destinó parte de su producción a mercados internacionales descendió de 77.4 % a 73%. Aun así, la dinámica de ventas internas compensó esta ligera baja en las exportaciones, estableciendo el mercado local como el principal motor de crecimiento para la industria en este periodo.

El Índice de Clima Empresarial en el segundo trimestre de 2026 cerró en 55.9 puntos, superando el registro del trimestre anterior, que fue de 53. Entre los factores que integran este índice, la percepción sobre la economía nacional subió de 52 a 53.2, mientras que la percepción sobre la economía internacional pasó de 41 a 50.5. Otros factores, como la rama de producción, el clima para invertir y la situación de la empresa, también se mantuvieron por encima de los 50 puntos, confirmando el optimismo generalizado dentro del sector industrial.

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Un grupo de mujeres trabaja en una línea de ensamblaje dentro de una fábrica, usando cascos, gafas de protección, mascarillas y guantes. La imagen destaca el cumplimiento de estrictas normas de seguridad industrial en un entorno de producción. Varias cajas y estanterías organizadas forman parte del ambiente laboral, subrayando la importancia de la organización y la protección personal en el sector manufacturero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución observada en las ventas y la producción industrial durante este periodo pone de relieve la capacidad de adaptación y respuesta de las empresas dominicanas ante los desafíos económicos. Las inversiones en maquinaria y la ampliación de capacidades instaladas continúan siendo estrategias centrales para sostener el ritmo de crecimiento, en un contexto donde la demanda de bienes industriales mantiene su impulso.