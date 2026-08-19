Los chats de Nadia Beller que complican a Fernando Cerimedo y el mensaje del presidente Rodrigo Paz sobre el caso

Los chats que difundió Nadia Beller que complican a Fernando Cerimedo

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La detención de Fernando Cerimedo por el ataque a tiros contra su pareja, la abogada Nadia Beller, abrió una crisis que trascendió la investigación policial y alcanzó al Gobierno de Bolivia. Una serie de chats difundidos por la propia víctima expuso la relación que el consultor argentino decía mantener con el presidente Rodrigo Paz Pereira y puso bajo discusión cuál era su verdadero grado de influencia dentro de la administración boliviana.

Este miércoles por la mañana, mientras permanecía internada por los tres disparos que recibió la noche del martes en Santa Cruz de la Sierra, Beller publicó en su perfil de Facebook una captura de una conversación que atribuyó a Cerimedo y con la que buscó desmentir la explicación oficial sobre el papel que desempeñaba el argentino cerca del mandatario boliviano.

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“Vergonzoso como miente el vocero”, escribió Beller.

Fernando Cerimedo creó La Derecha Diario y fue uno de los operadores digitales que intervino en campañas políticas de Brasil, Argentina, Bolivia y Honduras

En el chat que acompañó la publicación, la cuenta identificada como Cerimedo se atribuye capacidad para influir sobre decisiones de Paz Pereira. “Y por suerte Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura”, dice uno de los mensajes.

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“Al fin”, agrega. Y continúa: “Ahora ya. Semana pasada lo entendió. Y está saliendo bien”.

La captura no permite establecer, por sí sola, que el presidente boliviano haya realizado cambios de ministros por indicación de Cerimedo. Sí muestra que, en una conversación privada que Beller atribuye al consultor, este se adjudicaba una influencia directa sobre decisiones políticas de Paz.

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Qué dijo José Luis Gálvez sobre el rol de Cerimedo

La ex candidata a diputada fue atacada por dos sicarios disfrazados de repartidores

La publicación fue una respuesta a la conferencia de prensa que José Luis Gálvez, vocero presidencial, brindó el martes por la noche, en la que el Gobierno reconoció la relación de Cerimedo con el Presidente, aunque buscó delimitar sus alcances.

“El señor Cerimedo ha sido un colaborador cercano en la campaña que antecedió a la elección del presidente. Eso es de conocimiento público. Y su asesoría estaba en el marco de comunicación digital, en concreto”, afirmó Gálvez.

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El vocero admitió, además, que la relación no terminó después de la victoria electoral. “Terminada la campaña, él siguió colaborando a la gestión del presidente, específicamente”, explicó.

Sin embargo, Gálvez aseguró que Cerimedo nunca tuvo una designación oficial. “Él no ha ocupado un cargo específico en la estructura del Estado”, sostuvo. También se refirió a una tarjeta que circuló en las redes sociales y que presentaba al argentino como “asesor principal”: “Ese cargo de asesor principal no existe en la estructura del Estado y, por lo tanto, tampoco esa tarjeta fue emitida por el Gobierno nacional”.

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El propio Gálvez aportó, no obstante, un dato que dio cuenta de la proximidad de Cerimedo con Paz. Cuando recordó su llegada a la vocería presidencial, a fines de abril, contó que preguntó cuál debía ser su relación con el consultor argentino.

“Entendí que era una asesoría personal del presidente, que era un resabio de lo que era la campaña”, reveló.

Gálvez aseguró que, desde que él asumió su función, el papel de Cerimedo fue “tangencial”. “Él no definía políticas de comunicación, él no establecía el cómo deberían hacerse las declaraciones o cosa parecida”, afirmó. También explicó que mantenía consultas esporádicas y que con el tiempo Cerimedo se había ido alejando porque desarrollaba actividades en otros países.

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Beller intentó contradecir precisamente esa caracterización al publicar el chat en el que Cerimedo se atribuía influencia sobre Paz en los cambios de ministros.

La foto del dinero y la placa de reconocimiento

La mujer difundió además otra imagen que sumó nuevos interrogantes sobre la cercanía del consultor con el poder político boliviano. En la fotografía aparecen numerosos fajos de billetes dentro de un cajón y, delante de ellos, una placa de reconocimiento a Cerimedo.

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En la distinción puede leerse “Reconocimiento a: Lic. Fernando Cerimedo” y debajo aparece la inscripción “ASESOR PERSONAL DE S.E.”. En la parte superior se observa además una referencia a un “Curso de Seguridad y Protección de Personas”, junto con emblemas institucionales bolivianos.

La inscripción de la placa coincide con la caracterización que hizo el propio Gálvez cuando explicó que, al asumir como vocero, había entendido que Cerimedo mantenía una “asesoría personal del presidente”.

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“No quiero que el caso sea declarado en reserva, tengo derecho de conocer las investigaciones. La policía lo va a encubrir. Miren como lo condecoraban”, escribió Beller en Facebook al difundir la imagen.

La fotografía no permite establecer, por sí misma, de quién era el dinero, cuál era su procedencia ni si estaba relacionado con alguna actividad ilícita.

La discusión sobre el verdadero rol que Cerimedo desempeñaba en Bolivia adquirió relevancia por la trayectoria política que construyó el consultor argentino durante los últimos años en distintos países de la región.

Cerimedo trabajó en la Argentina en el equipo de campaña de Javier Milei, en el área de comunicación digital. Su tarea concluyó después de la victoria del líder de La Libertad Avanza en la segunda vuelta electoral de 2023.

Aunque no tenía un contacto directo y cotidiano con quien luego se convertiría en Presidente, Cerimedo se atribuía el manejo de “redes de trolls” que impulsaban la campaña de Milei.

Fuentes del gobierno argentino consultadas por Infobae tomaron distancia en las últimas horas del empresario, quien desde el año pasado se había instalado en Bolivia para trabajar en el equipo electoral de Paz Pereira.

Su proximidad con el nuevo poder boliviano quedó expuesta durante la revuelta que ocurrió meses atrás contra el recién asumido presidente. Según constató Infobae en aquellos días, Cerimedo tenía acceso a información clasificada sobre el dispositivo de seguridad de la gestión de Paz Pereira mientras el Gobierno era asediado por piquetes y bloqueos en calles y rutas de distintas zonas del país.

Cerimedo también se atribuyó haber trabajado en la campaña de Nasry Asfura, quien ganó la Presidencia de Honduras. Antes de sus experiencias en Argentina, Bolivia y Honduras, había trabajado de manera cercana con Jair Bolsonaro y, especialmente, con su hijo Eduardo Bolsonaro, quien fue diputado federal y actualmente reside en Estados Unidos.

El mensaje de Rodrigo Paz y la postura oficial

En medio del impacto político del caso, Rodrigo Paz Pereira fijó personalmente su posición. El mandatario puso el foco en la situación de Beller y ordenó que la investigación avanzara sin condicionamientos.

“Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller ante los hechos ocurridos. He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido”, afirmó.

El presidente boliviano agregó: “La Sra. Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación, que debe desarrollarse con absoluta transparencia e independencia”.

Y concluyó: “La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia”.

La posición fue reforzada posteriormente por Gálvez. “El presidente ha instruido absoluta colaboración con la investigación y cero interferencias”, aseguró el vocero.

“El presidente, ni nadie de este Gobierno va a encubrir ni socavar a nadie que haya cometido ilícitos, pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, agregó.

Según Gálvez, las declaraciones realizadas por Beller “contienen acusaciones extremadamente graves y deben ser investigadas en su integridad”. Y definió la posición de Paz: “Ninguna persona vinculada al Gobierno, a su entorno, ni en el país está por encima de la ley”.

El vocero también fue consultado sobre una de las acusaciones públicas realizadas por Beller: que Cerimedo no percibía un salario por sus tareas sino que obtenía comisiones vinculadas con grandes contratos.

“Lo primero tendrá que investigarse”, respondió.

“Si eso fuera el caso, bueno, es un caso complejo y grave, pero habrá que investigar al respecto. Dejemos que la investigación siga su curso”, agregó Gálvez.

Y continuó: “Me cuesta creer algo parecido, pero es lo que ella ha declarado, es la víctima. Hay que tomar muy en serio lo que dice, pero al mismo tiempo ser respetuoso del proceso investigativo”.

Los chats previos y la acusación por tentativa de femicidio

Fernando Cerimedo asiste a la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) en Buenos Aires, Argentina, el 4 de diciembre de 2024

Mientras las publicaciones de Beller abrieron interrogantes sobre el verdadero grado de influencia política de Cerimedo, otros chats difundidos por la abogada incorporaron un elemento de mayor gravedad para la investigación judicial: un episodio de violencia física ocurrido semanas antes del ataque a balazos.

Las primeras conversaciones se remontaron al 25 de junio.

Ese día, Beller le envió a la cuenta identificada como Fernando Cerimedo varias fotografías en las que exhibía lesiones y hematomas en distintas partes de su cuerpo.

“Mirá mi rodilla”, escribió junto a una imagen.

“Mirá mi codo”, agregó en otro mensaje.

Después envió una fotografía de su cuello y escribió: “Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo”.

“Tenés que ponerte frío amor”, respondió la cuenta identificada como Cerimedo.

“No... tengo que alejarme de vos”, contestó Beller.

Y agregó: “¿Qué más frío? Ayer casi me quemé la piel con esa carne congelada y sigue la hinchazón y el morete”.

La conversación continuó con referencias al dolor que padecía Beller. “Necesito que pase el dolor de mi cuello”, escribió.

Luego preguntó: “¿Pudiste conseguir el inmovilizador de cuello?”.

“Me están buscando pero no te va a servir me dijeron. Igual me están buscando uno”, respondió Cerimedo, según la captura.

Más adelante agregó: “Entonces no te va a ayudar. Nada. Al contrario”. Y luego aclaró: “Pero igual lo están buscando”.

Las imágenes muestran las lesiones y la conversación sobre cómo tratarlas. Pero otro intercambio, fechado el 11 de julio, contiene una referencia explícita de Beller a una agresión que le atribuye a Cerimedo.

“Ah ahora decís que no me pegaste”, escribió la abogada.

Y agregó: “Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos”.

“Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas nunca tuviste arrepentimiento”, continuó Beller. “Igual ya me di cuenta por la forma en la que actuaste”.

La respuesta atribuida a Cerimedo es uno de los elementos que ahora adquirió relevancia en la investigación.

“Te pedí disculpas de mil formas”, contestó.

“Pero vos solo querés seguir castigándome. Vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue”, continuó.

Las capturas no contienen una admisión explícita de Cerimedo en la que diga expresamente que golpeó a Beller. Sin embargo, ante la acusación directa de la mujer de haberla ahorcado, arrojado al piso y golpeado en el pómulo, la respuesta atribuida al consultor sostuvo que le había pedido “disculpas de mil formas”.

También existe una correspondencia temporal entre ambos intercambios. El 25 de junio, Beller mostraba lesiones y hablaba específicamente del cuello y el pómulo. Dieciséis días después, el 11 de julio, mencionaba esas mismas zonas cuando describía la agresión que atribuía a Cerimedo.

El martes por la noche la violencia escaló hasta un episodio que pudo haber terminado con la vida de la abogada. Beller fue atacada en la puerta de un hotel de la zona empresarial de Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres, en moto y vestidos como repartidores, llegaron hasta el lugar y le dispararon.

La mujer recibió tres balazos. Los atacantes se llevaron su cartera y su teléfono. Beller fue trasladada de urgencia a un centro médico y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Horas después, Cerimedo fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando se disponía a tomar un vuelo. La investigación derivó en una acusación formal en su contra por tentativa de femicidio.

El Gobierno boliviano aseguró que no habrá ningún tipo de protección política para quien hasta hace poco se movía cerca del Presidente.

Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra

“Este señor se encuentra sometido a la investigación correspondiente y no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política. Por eso es que está aprehendido”, afirmó Gálvez.

Las acusaciones de Beller también alcanzaron a personas del entorno presidencial. Consultado sobre esa situación, el vocero admitió el impacto que produjeron dentro del Gobierno.

“Definitivamente, hay una indignación”, dijo Gálvez. “Sorprende e indigna, siendo claro. Pero no queremos interferir en lo absoluto”.

Y transmitió una definición que atribuyó directamente a la decisión de Paz Pereira: “Si hay algo que deba ser investigado por alguien cercano al presidente o alguien del entorno del Gobierno, igual somos ciudadanos y tenemos que rendir cuentas ante la ley”.

La Justicia deberá determinar ahora quién ordenó y ejecutó el ataque contra Beller y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas investigadas. En paralelo, los chats y fotografías que la abogada comenzó a publicar desde su internación abrieron otra discusión: cuál era realmente el lugar de Cerimedo en el círculo de poder de Rodrigo Paz y hasta dónde llegaba la influencia que el consultor decía ejercer.

Paz respondió con una orden pública de investigar “sin excepciones”. Beller, desde su internación, eligió otra vía: comenzó a exponer conversaciones y fotografías sobre Cerimedo, el hombre que trabajó para la campaña presidencial, continuó colaborando después de la victoria y que, según reconoció el propio vocero de Paz, mantuvo una “asesoría personal del presidente”.