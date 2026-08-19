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Segundo cargamento procedente de Estados Unidos con destino a Australia es interceptado en Panamá

El nuevo hallazgo fue de 41 paquetes en un puerto del Pacífico, semanas después de que otro cargamento con 320 unidades fuera interceptado durante su tránsito por el país

El contenedor permanecía en tránsito por un puerto de la costa pacífica panameña cuando fue sometido a una diligencia de registro y allanamiento. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)
El contenedor permanecía en tránsito por un puerto de la costa pacífica panameña cuando fue sometido a una diligencia de registro y allanamiento. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)
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Las autoridades panameñas detectaron un segundo contenedor procedente de Estados Unidos y con destino a Australia con presunta droga en menos de tres semanas.

La nueva incautación ocurrió en un puerto de la costa del Pacífico, donde fueron encontrados 41 paquetes rectangulares, en una ruta que ya había sido identificada a comienzos de agosto con otro cargamento mucho mayor.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas informó que el contenedor se encontraba en tránsito por Panamá cuando fue sometido a una diligencia de registro y allanamiento.

La operación se realizó conjuntamente con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional y permitió localizar la carga irregular dentro de la unidad que posteriormente continuaría su recorrido hacia Australia.

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Junto con los paquetes, los investigadores encontraron un dispositivo localizador GPS, una batería portátil y dos sellos de diferentes colores, elementos que quedaron incorporados a las pesquisas.

Las sustancias todavía deberán ser sometidas a las pruebas científicas correspondientes para determinar su composición, por lo que oficialmente las autoridades las mantienen identificadas como presunta sustancia ilícita.

Un dispositivo localizador GPS, una batería portátil y dos sellos de distinta tonalidad fueron encontrados junto con el cargamento e incorporados a la investigación. Tomada del Senam
Un dispositivo localizador GPS, una batería portátil y dos sellos de distinta tonalidad fueron encontrados junto con el cargamento e incorporados a la investigación. Tomada del Senam

El hallazgo llama la atención porque repite la procedencia y el destino internacional de otro contenedor interceptado a principios de agosto. En aquella ocasión, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) encontró 320 paquetes de presunta droga en una unidad procedente del puerto de Savannah, Estados Unidos, que transitaba por Panamá antes de continuar hacia Sídney, Australia.

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En el primer caso, unidades especializadas detectaron anomalías en los sellos de seguridad durante labores de inteligencia, perfilamiento e inspección portuaria. La revisión posterior permitió encontrar los 320 paquetes ocultos dentro del contenedor.

Aquella operación elevó entonces a 44.197 la cantidad de paquetes decomisados por el Senan en 77 operaciones desarrolladas durante 2026.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos episodios. Las autoridades confirmaron que el primer contenedor había partido específicamente del puerto de Savannah y tenía como destino Sídney, mientras que en el nuevo procedimiento la Procuraduría únicamente informó que la carga procedía de Estados Unidos y se dirigía hacia Australia.

No se ha precisado públicamente la ciudad o terminal estadounidense de origen ni el puerto australiano de destino.

A comienzos de agosto fueron decomisados 320 paquetes en un contenedor que había salido de Savannah, Estados Unidos, con destino a Sídney, Australia. EFE/Aeronaval
A comienzos de agosto fueron decomisados 320 paquetes en un contenedor que había salido de Savannah, Estados Unidos, con destino a Sídney, Australia. EFE/Aeronaval

Sumados ambos procedimientos de agosto, las autoridades han encontrado 361 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en contenedores con la misma combinación de países de procedencia y destino: Estados Unidos-Australia, con tránsito por Panamá.

La coincidencia coloca nuevamente bajo atención el uso de la plataforma portuaria panameña dentro de rutas marítimas de largo alcance hacia Oceanía.

Panamá ocupa una posición especialmente sensible frente a este fenómeno debido a su conectividad marítima y al volumen de contenedores que atraviesa sus terminales portuarias.

Esa infraestructura facilita el comercio internacional, pero también obliga a las autoridades a mantener controles basados en inteligencia y perfiles de riesgo para identificar cargas contaminadas dentro de enormes flujos de mercancías legítimas.

Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el volumen de droga interceptado antes de estos casos. Entre enero y junio de 2026, Panamá había decomisado 54,66 toneladas de distintas sustancias ilícitas, de las cuales 32,68 toneladas correspondían a cocaína y 21,86 toneladas a marihuana.

En conjunto, ambas sustancias representaban prácticamente la totalidad de las incautaciones registradas durante el primer semestre.

Colón encabezó las incautaciones durante ese periodo con 15,24 toneladas, seguida por Panamá Oeste con 11,65 toneladas. Panamá registró 9,65 toneladas y Chiriquí 9,62, mientras Los Santos alcanzó 5,08 toneladas.

La extensa conectividad portuaria de Panamá convierte al país en un punto estratégico para el comercio marítimo internacional y para la detección de cargamentos ilícitos en tránsito. (AP Foto/Matías Delacroix)
La extensa conectividad portuaria de Panamá convierte al país en un punto estratégico para el comercio marítimo internacional y para la detección de cargamentos ilícitos en tránsito. (AP Foto/Matías Delacroix)

El comportamiento territorial evidencia que los mayores volúmenes se concentraron en provincias vinculadas directamente con corredores marítimos, portuarios o logísticos del país.

El comportamiento mensual también muestra variaciones importantes. Mayo fue el mes con mayor cantidad decomisada durante el primer semestre, con 12,49 toneladas, seguido por febrero con 10,50 toneladas y enero con 9,95. Junio cerró con 7,61 toneladas, mientras el acumulado de 54,66 toneladas permanecía por debajo de los niveles observados en varios años recientes.

Los dos contenedores interceptados en agosto agregan ahora un elemento particular a las rutas identificadas por las autoridades panameñas: cargamentos que llegan desde Estados Unidos y continúan hacia Australia.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el nuevo hallazgo, queda por determinar si existe alguna relación entre ambos procedimientos o si la coincidencia de origen y destino responde a operaciones independientes de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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