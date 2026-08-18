Milei prepara dos discursos clave para explicar la marcha de la economía y admite la necesidad de una recuperación

Javier Milei habla durante el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Fotos: Jaime Olivos)

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En la Casa Rosada avisan que se vienen semanas intensas desde lo mediático. “Hay números que claramente no son los que nos gustarían en este momento de la gestión”, avisa un ministro en diálogo con Infobae. Según ese razonamiento, eso supone el riesgo de que la oposición o sectores no afines al Gobierno aprovechen para apuntar por cifras vinculadas al empleo, la actividad, la morosidad y la inflación.

Las lecturas son relativas, afirman. “Si el año próximo competimos contra un kirchnerista y comparamos la inflación anual de 2023 con la que vayamos a tener ese período, la discusión es claramente diferente. La percepción presente nos jode, de todas maneras”, se sincera un funcionario que circula diariamente por la Casa Rosada. Ante eso, el Gobierno busca lecturas tangenciales para relativizar la narrativa que se instaló en la agenda pública de variables negativas en la economía.

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Una de las que más gustó en las últimas semanas es que el Gobierno padece problemas en la “microeconomía” (el Presidente afirma que no existe tal cosa y que la macroeconomía es una sumatoria de “micros”) porque resulta una herencia vigente de los desajustes globales que produjeron las políticas económicas de la anterior administración.

Fue un análisis esgrimido por Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment, que ante el streaming Club de Inversores, marcó: “La microeconomía es una herencia que está en transición. Javier Milei heredó una macro y una micro detonadas. Acá no se aprecia lo que hizo esta gente. Este plan económico es una genialidad por todo lo que evitó y por donde llegó. Ordenó la macro a tal punto de que ahora hablamos de micro. Ya no hablamos más del dólar, ni de la brecha, ni de la inflación, ni de la deuda, ni de las LEFIs, ni la emisión, etc. Murieron los consultores macro, ahora son todos consultores micro”. El mensaje fue compartido por Milei y referentes del área económica del Gobierno.

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Esta mañana, Milei criticó a través de un posteo en X a la “alta política” de no tener “siquiera la capacidad mínima para leer números, ya que prefieren un relato emocional en base a encuestas precarias sobre el dato duro”.

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Se trata de un mensaje menos conciliatorio que el que dio este lunes en el acto por el 17 de agosto, en el que resaltó que “si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor”. Fue la primera declaración pública que se le conoció al Presidente en las últimas dos semanas, dando a entender que si la actividad económica no genera la percepción de cambios sustanciales, existen riesgos políticos para La Libertad Avanza.

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“Javier lo dice en términos generales”, simplifica uno de los miembros de la mesa chica de Economía. En tanto, uno de los estrategas comunicacionales del Gobierno remarca que no le llamó la atención esa declaración: “Ya más de un funcionario se refirió al hecho de que la recuperación tarda más de lo que nos gustaría”. “La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, expresó el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, durante un encuentro con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participa en un evento empresarial en Buenos Aires (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)

Un importante gobernador alertó -en diálogo con Infobae- que no es optimista respecto de la recuperación de la percepción social porque el nivel de crecimiento de los salarios no llegará a superar en gran cuantía a la inflación de cara a los comicios. “Esto lo hablé con ellos (con la cúpula del Ministerio de Economía). Me marcaban que iban a ver un escenario optimista con unos salarios creciendo al 2,5% mientras que la inflación iba a ser del 1,5%. Me parece muy difícil de alcanzar”, afirmó.

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Milei pasó los últimos días en la Quinta de Olivos manteniendo reuniones de gestión. Una de sus principales tareas fue en preparar el terreno para dos importantes discursos que tendrá de cara a los actores empresariales y económicos por esta semana. El jueves estará en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, en el Hotel Alvear, organizada por el Council of the Americas. Al día siguiente, viajará hasta Rosario para disertar en una ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hay temáticas que, a priori, parece ser que están en los planes del propio Milei: la morosidad y la incertidumbre que se produjo en las últimas semanas por las tasas de interés.

Mientras sigue la discusión respecto de la recuperación de la actividad, el Ministerio de Economía evalúa usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para licitar plazos fijos de largo plazo —a dos, tres o cinco años, ajustados por UVA— a los que los bancos podrían acceder compitiendo por tasas. La medida busca resolver un problema estructural del sistema financiero: los créditos hipotecarios son a largo plazo, pero los depósitos que fondean a los bancos son mayormente a 30 días. Según el ministro Luis Caputo, el sector bancario ya manifestó interés en la propuesta, que solo espera concretarse.

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El viceministro José Luis Daza planteó la necesidad de transparentar la forma en que se publican los datos de morosidad, argumentando que las reglas contables actuales distorsionan la realidad: muchos deudores ya refinanciaron sus créditos y están pagando, pero permanecen categorizados como morosos durante meses por razones técnicas. Economía estudia impulsar cambios en las normativas o metodologías de publicación para que las estadísticas reflejen con más precisión quiénes siguen sin pagar y quiénes ya regularizaron su situación. El Gobierno espera además que los datos de mora de junio, que el BCRA publicará el 21 de agosto, muestren una leve baja.