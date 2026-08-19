El Gobierno descuenta la unidad del peronismo en 2027, negocia con el PRO y sigue de cerca a los outsiders

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a su equipo en Casa Rosada

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“Estamos viviendo un adelantamiento de los tiempos electorales producto de la ansiedad de los medios que, a su vez, genera ansiedad en la política y en sus dirigentes”, precisó a Infobae un importante funcionario para graficar la actualidad del Gobierno. Más allá del diagnóstico, hace meses que la administración libertaria trabaja en el operativo reelección de Javier Milei y evalúa los distintos escenarios conforme se mueven las piezas del tablero político.

Si bien La Libertad Avanza apuesta a que el peronismo no pueda superar su interna, descuenta que resolverá las diferencias de cara a 2027. No obstante, le bajan el precio a las reuniones de unidad que protagonizaron en los últimos días Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. “Los une el espanto. Tienen una agenda en común para hacer daño y postergan su propia discusión”, se expidieron ante este medio desde el armado.

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Asimismo, en algunas oficinas de Casa Rosada aseguran que el peronismo se ordenará “si cree que tiene chances”, y anticipan que el candidato presidencial por el sello será finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “No va a ser otro que Axel (Kicillof) porque además, a medida que pase el tiempo, va a ser más difícil bajar las PASO”, sostuvo una fuente con acceso al despacho presidencial.

En las filas libertarias prefieren enfrentar al mandatario provincial por su perfil radicalizado antes que a un “peronista blando” o una expresión del Partido Justicialista más conservadora. Es por eso que el mandatario suele subirlo al ring para profundizar la polarización. “Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del 27, nos imaginamos reelectos en primera vuelta. Siguiente pregunta”, desafió el pasado martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la habitual conferencia de prensa.

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa

Sin embargo, algunos alfiles violetas se muestran expectantes por los movimientos del peronismo: “Son medio raros. A veces mantienen un candidato vivo para sustituirlo por uno que sorprenda, como pasó con Alberto Fernández”, deslizaron como posibilidad por los pasillos de Balcarce 50.

En la administración libertaria saben que, para ganar en 2027, la sociedad deberá percibir en sus bolsillos el repunte económico que tanto mencionan. Si eso no ocurre, apuestan a que “el temor” al regreso del peronismo opere como un argumento a favor de la reelección. “Hay todo un sector que quizás no está convencido, pero no quiere volver para atrás”, precisó un hombre que transita Casa Rosada a diario.

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Asimismo, siguen de cerca la aparición de los candidatos “outsiders” como Jorge Brito, impulsado por Emilio Monzó, o Dante Gebel, pero garantizan que si el PJ se ordena no ven lugar para “los disruptivos”. Además, minimizan la proyección electoral tras remarcar la necesidad de competir detrás de un sello o una estructura partidaria. “La disrupción se dice y se hace. Si no tenes estructura es difícil. Se plantan en la tele, manifiestan su intención, pero hay que construir un partido”, expresó una fuente libertaria.

El otro frente que concentra la atención del oficialismo es el PRO. En los últimos días, a partir de la decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de retomar el vínculo con Mauricio Macri, los libertarios conformaron una mesa técnica para intentar avanzar en un entendimiento electoral a futuro. En el oficialismo son optimistas, bastante más que en el campamento amarillo, donde se muestran “escépticos” ante el nuevo contacto.

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Reunión del Gobierno y PRO en Casa Rosada

El “gran tema” que divide aguas es la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, no fue de la partida del primer encuentro que se celebró el pasado jueves en Casa Rosada. Al respecto, en las filas violetas las posturas convergen: por un lado, hay quienes sostienen que los primos Jorge y Mauricio Macri deberán resolver sus diferencias antes de poder avanzar en la negociación.

Por otra parte, hay quienes creen precipitado haber convocado al expresidente, amparados en los números que exhibe, y se inclinan por abrir diálogo con el alcalde porteño, que aspira a ir por otros cuatro años al frente de la Ciudad. “Mauricio está muerto. El acuerdo con el PRO en la provincia está avanzado y con Jorge podemos discutir para cerrar sin que pidan mucho más”, expresaron desde el entorno del libertario.

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