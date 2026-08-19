Katopodis acusó al Gobierno de retener fondos para obras y advirtió por el deterioro de las rutas

Gabriel Katopodis acusó al Gobierno nacional de retener fondos del impuesto a los combustibles destinados a obras viales en la provincia de Buenos Aires

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La provincia de Buenos Aires quedó en el centro de una disputa con el Gobierno nacional por los fondos del impuesto a los combustibles que deben financiar obras viales y no están siendo transferidos, una situación que para la administración bonaerense ya paraliza proyectos, agrava los costos logísticos y golpea la economía regional. Así lo aseguró en Infobae A las Nueve el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA, Gabriel Katopodis.

El funcionario afirmó que el reclamo no se limita a la red vial y que alcanza a la actividad productiva, el turismo, el transporte de carga y la vida cotidiana. El funcionario sostuvo que la provincia debería recibir al menos el 20% de lo recaudado por coparticipación en esos conceptos, y detalló que solo en el fondo hídrico la suma asciende a $290 mil millones en junio de 2026, mientras que en rutas llega a $1,3 billones.

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Katopodis aseguró que existe una ley que se cumple desde hace 40 años y que la actual administración nacional decidió incumplir al desviar esos recursos hacia otros destinos. En esa línea, planteó que el problema ya no es una discusión sectorial, porque gobernadores e intendentes de distintos partidos también expresaron preocupación por la falta de respuestas y por la postergación de obras estratégicas.

El ministro de Infraestructura bonaerense advirtió que la falta de transferencia de fondos paraliza obras, encarece la logística y afecta la economía regional (Captura de video)

Fondos viales y a obras detenidas en varias provincias

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense describió la situación con una crítica directa: “Es muy grave que estén los fondos y no se usan. Es muy grave que el Gobierno funcione como una caja registradora cobrándonos en cada estación de servicio los 365 días del año, que esa plata, que era para obras, se la queden, que no sabemos dónde está, que la timbeen, pero el estado de las rutas en una situación absolutamente deplorable y para lo que significa para la Argentina”.

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Para el funcionario, la falta de inversión en rutas tiene un efecto inmediato sobre la economía. Dijo que el deterioro de la red vial encarece la logística y afecta algunos de los pocos sectores que todavía sostienen actividad dentro del esquema económico actual: “Están golpeando los pocos motores que todavía el pulmotor que todavía tiene este plan económico”.

Entre los ejemplos que citó aparece el nuevo puente Chaco-Corrientes, una obra cuyo financiamiento, según explicó, estaba garantizado con un crédito del Banco Mundial y que sigue sin avances. Katopodis sostuvo que ya existía una precalificación de empresas para avanzar con la licitación y añadió: “Tres años, la plata ahí parada pagando punitorios de parte del Gobierno nacional, la obra que no se hace”.

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Al mismo tiempo mencionó el corredor Cristo Redentor, en Mendoza, donde la conversión de un ramal ferroviario en automotor quedó frenada. Según su descripción, la paralización genera cuellos logísticos que luego se traducen en pérdidas económicas y en mayores riesgos sobre las rutas: “Si hay más muertes en las rutas, si hay un cuello logístico, si tenés cuarenta días cuatro mil camiones clavados en el límite con Chile, se encarece la economía”.

Katopodis sostuvo que la provincia de Buenos Aires debería recibir al menos el 20% de lo recaudado por coparticipación en el impuesto a los combustibles y el fondo hídrico Foto: Walter Carrera-gv/GCBAzzzz

Acciones judiciales

Katopodis sostuvo que la provincia ya recurrió a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley y la transferencia de los recursos. Precisó que existen causas penales iniciadas y que Buenos Aires presentó una causa y una medida cautelar en un juzgado federal en febrero de 2025.

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El ministro afirmó que, si el Gobierno nacional no utiliza esos fondos para su destino original, las provincias deberían recibirlos para ejecutar las obras. A su entender, hay un consenso entre gobernadores para reclamar esa asignación y para exigir que los recursos lleguen también a municipios.

En el caso bonaerense, el funcionario habló de un “castigo doble”. Explicó que el plan económico nacional afecta de manera particular a la industria y al comercio de la provincia y sumó una acusación de discriminación en la distribución de fondos para infraestructura.

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En ese marco, destacó la postura del gobernador Axel Kicillof, a quien presentó como una figura activa en la defensa de la industria y en la confrontación con el modelo nacional. “Rescato mucho la actitud del gobernador, de Axel, de plantarse, de confrontar desde el primer día, pero de no entregar ninguna”, señaló.

Katopodis vinculó esa supuesta discriminación con la paralización de obras como la autopista hasta 9 de Julio y otros proyectos viales. Según planteó, la falta de inversión perjudica a toda la estructura productiva de la provincia, desde la industria y el comercio hasta el turismo y el transporte.

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El ministro defendió además el modelo de gestión bonaerense y remarcó la búsqueda de acuerdos con el sector privado para fortalecer la economía local. Sostuvo que la provincia apunta a desarrollar cadenas de valor con participación de pequeñas y medianas empresas y a garantizar seguridad jurídica y una distribución equitativa de los recursos.

Al cerrar su planteo, Katopodis afirmó: “La gente ya hizo todo el esfuerzo que podía hacer durante estos tres años y ahora ese esfuerzo se tiene que repartir de una manera más justa para que la clase media, los trabajadores puedan salir y poner un poquito más de horizonte, de expectativa hacia adelante”.

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