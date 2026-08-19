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Sin acuerdo para dictaminar, el Senado continúa el debate por Sociedades y Súper RIGI

La primera iniciativa seguirá analizándose en la comisión de Legislación General, desde las 11.30. Hay 14 expositores anotados. En tanto, por la tarde -16-, un plenario aguarda la disertación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante una exposición en Diputados
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A pesar de la dificultad que tiene el oficialismo en el Senado, que comanda Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), para avanzar con iniciativas que desea el Ejecutivo, diversas comisiones continuarán hoy con los debates de los proyectos sobre Sociedades y Súper RIGI, aunque sin previsión de dictamen alguno, que empujaría una eventual dilación para sumar temas de peso y pensar en una sesión en el corto plazo.

Desde las 11.30, la comisión de Legislación General, que preside la mileísta Nadia Márquez (Neuquén), oirá a 14 expositores anotados. Varios de ellos, reclamados por la oposición. El texto en cuestión es promocionado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, blanco predilecto de las críticas en la Cámara alta y, al mismo tiempo, excusa fácil para mirar, tanto desde La Libertad Avanza como por bancadas dialoguistas, hacia otro lado.

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Fue el propio Sturzenegger quien defendió la iniciativa en el Senado, en junio pasado. El funcionario hizo mención a la aplicación de la inteligencia artificial y el mundo de los algoritmos que se incorporan, de manera muy acelerada, en procesos productivos. Según el ministro, con la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain, se podría superar en condiciones a Estados Unidos y Europa.

Los aliados, por ahora, ni quieren hablar sobre este articulado. De hecho, se espera otro encuentro para la semana próxima, con el fin de oír más opiniones de expertos para un proyecto que prevé procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

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Para la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General reanudará el análisis del Súper RIGI, cuyo objetivo es atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno considera “industrias del futuro”.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut
Los oscilantes misioneros Carlos Arce y Elizabeth Decut quedaron en el lote de legisladores poco confiables en la Cámara alta (Prensa Senado)

Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y aliados que se mostraron dubitativos, La Libertad Avanza prometió la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Ayer, desde un despacho de peso -que no es peronista- sentenciaron ante Infobae: “Un par de oficialistas insinuó el apuro de un dictamen. No sé qué se les cruza por la cabeza. Yo no pienso firmar”.

Guiño

Mientras desde Balcarce 50 piensan cómo dar vuelta un escenario que se complejiza, las comisiones de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y de Presupuesto y Hacienda se reunirán, desde las 10, para analizar una iniciativa cuya finalidad es “establecer el marco jurídico para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono”.

Presentó uno de los textos la -por ahora- dialoguista salteña Flavia Royón, aunque en la versión web se sumaron las firmas de la filo radical chubutense Edith Terenzi y del jefe del PRO, Martín Goerling Lara. Otro articulado parecido es el de la oscilante misionera Elizabeth Rojas Decut, quien junto a su comprovinciano Carlos Arce pasaron hace un tiempo al lote de legisladores no confiables.

En el de Royón se destaca que “el establecimiento de cupos de exportación de Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles, definidos en función de la brecha entre las emisiones proyectadas y las metas comprometidas, permite equilibrar dos objetivos: promover la inserción internacional del mercado argentino de carbono y preservar la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos climáticos”.

Por otra parte, en los argumentos se habla de “promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de manera rentable, estableciendo un límite máximo legal de contaminación y creando un mercado donde las empresas compran y venden permisos de emisión”.

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