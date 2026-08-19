El presidente del Banco Central estimó que agostó cerrará con una inflación menor al 1,9% de junio

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, expuso el panorama inflacionario durante el FIEL Premium Meeting. (Foto: Banco Central)

Guardar

Luego de que la inflación saltara a 2,1% en julio, en gran medida por factores estacionales como las vacaciones de invierno, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se mostró optimista respecto a cómo están corriendo los precios en lo que va del mes y sostuvo que probablemente el dato de inflación de agosto se ubique por debajo de 1,9 por ciento.

La postura de Bausili quedó expuesta durante el FIEL Premium Meeting, que se desarrolló este miércoles en formato virtual. “Seguimos viendo una reducción de la inflación, los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos, a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En junio, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) marcó que la inflación fue de 1,9%. Ahora para el presidente de la entidad, en agosto podría ubicarse por debajo de ese valor, al menos por lo que mostraron las mediciones de alta frecuencia de las primeras dos semanas del mes.

El presidente, Javier Milei, festejó que la inflación mayorista de julio se ubicará en 0,8%.(Foto: @JMilei)

Su mensaje ganó relieve tras la difusión de los últimos datos del Indec, que informó que la inflación mayorista en julio fue de 0,8%. Ese registro fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien había anticipado que la inflación mensual iba a comenzar con cero a mediados de este año. El dato, sin embargo, solo refleja el comportamiento de los precios mayoristas, es decir, aquellos a los que los productores e importadores venden en el mercado interno y no incluye los servicios.

PUBLICIDAD

En su intervención, Bausili explicó que las presiones que habían visto en el primer trimestre y que fueron caracterizado como temporarias, resultaron ser así y dejaron de ejercer presión en el segundo trimestre. A su vez, remarcó que la inflación de abril, mayo y junio mostró una “marcada reducción” respecto del periodo de octubre a marzo. En ese marco, el titular del BCRA señaló que las expectativas del mercado permanecen están bien ancladas en este aspecto. Con una proyección de inflación para todo el año completo 2026 alrededor del 30% y 2027 del 20 por ciento.

Relevamientos de agosto

Las consultoras privadas, como Analytica, LCG y EconViews, difundieron sus relevamientos para las primeras semanas de agosto y registraron comportamientos dispares en los precios de alimentos y bebidas. Pero en línea con la expectativa de Bausili, consideran que la inflación de agosto se va a ubicar entre 1,8% y 1,9 por ciento.

PUBLICIDAD

Analytica detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas durante la segunda semana del mes y calculó un alza de 1,8% para el promedio de cuatro semanas. El informe de la consultora destacó subas de 5,4% en verduras y de 3% en pescados y mariscos, mientras que carnes y derivados subieron 0,7%, y frutas, 0,3%. Para el nivel general, la proyección también se ubicó en 1,8%. Un dato que si se confirma, implicaría una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales.

Según Analytica, en la segunda semana de agosto, el precio de la carne tuvo una suba de 0,7%. (Foto: Ilustrativa Infobae)

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el BCRA, la mediana de las respuestas de los analistas ubicó la inflación de agosto en ese mismo 1,8%. De este modo, tanto las estimaciones oficiales como las privadas coinciden en una tendencia de moderación de los precios para el mes en curso.

PUBLICIDAD

Por su parte, LCG reportó una baja de 0,3% en la segunda semana de agosto en alimentos y bebidas. Según la consultora, esa caída compensó parte del aumento de la semana anterior. El promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró a 2,2%, 0,3 p.p. por debajo del registro previo. Entre los factores que explican ese movimiento, LCG identificó el ajuste en el precio de carnes, que bajó 1% después de una suba la semana anterior, y una nueva caída en bebidas, con un descenso de 1,6 por ciento.

El comportamiento de los precios en supermercados y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBa) también fue evaluado por EconViews. De acuerdo con su relevamiento, en la segunda semana de agosto la canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados del Gran Buenos Aires subió 0,1%. En ese período, el rubro verdulería encabezó las subas con 0,8%, mientras que carnes descendió 0,3%, y el promedio acumulado de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,2 por ciento. Por lo que, hasta el momento, proyectan que el índice general en agosto se va a ubicar en 1,9 por ciento.

PUBLICIDAD

Las diferencias en los porcentajes registrados por cada consultora muestran que el proceso inflacionario presenta comportamientos distintos entre rubros y regiones. Algunos productos, como verduras y pescados, registraron incrementos significativos, mientras otros, como carnes y bebidas, bajaron sus precios en las últimas semanas. Este fenómeno llevó a que el promedio general se ubique por debajo del 2% en varias mediciones, señalando una desaceleración en los precios de alimentos y bebidas, aunque con variaciones internas relevantes.

Luego del salto que marcó la inflación en julio, a pesar de que fue por factores estacionales, el Gobierno necesita mostrar una desaceleración el ritmo de aumento de precios en agosto. Hasta el momento los relevamientos de las consultoras son optimistas, marcan que la inflación rompería con el piso del 2% mensual en el octavo mes del año aunque lejos de empezar con cero este indicador como en algún momento habló el Gobierno.

PUBLICIDAD