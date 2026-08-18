Sin certezas sobre las reelecciones indefinidas, los intendentes avanzan en la carrera por la sucesión de Kicillof

Kicillof junto a un grupo de intendentes

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La derogación de la ley que limita los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires no asoma. Pese a la voluntad del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de modificar esa legislación y permitir que intendentes vuelvan a tener la posibilidad de ser candidatos todas las veces que deseen, no hay señales de un acuerdo por fuera de la Legislatura bonaerense que luego se materialice en los votos necesarios para su sanción. Ante este escenario, varios intendentes —en su mayoría del peronismo— ya trabajan en una precandidatura a la gobernación para suceder a Kicillof.

En principio, hay más de una decena de intendentes y dirigentes del peronismo que muestran credenciales para ser posibles candidatos —o precandidatos si hay PASO— para la elección a la gobernación bonaerense. De ese total, hay ocho nombres que no podrán ir por un nuevo mandato como intendentes y se anotan en la lista de eventuales sucesores o sucesoras de Kicillof: Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (en uso de licencia en Quilmes), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (en uso de licencia en Avellaneda), Juan Andreotti (San Fernando) y Fernando Espinoza (La Matanza).

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A tales jefes comunales se les suman Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Julio Alak (La Plata), que también lanzaron un operativo de recorridas por distintos puntos de la provincia, aunque ellos sí podrán ir por una reelección ya que fueron electos en 2023 y transitan su primer mandato. Además de intendentes, en el peronismo también “caminan” la Provincia, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el de Gobierno, Carlos Bianco. El primero ya tuvo adhesión explícita de algunos intendentes que hoy están en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), al igual que Ferraresi, que también juntó el respaldo de algunos de sus pares en sus primeros pasos como eventual precandidato.

Mariel Fernández, Federico Otermín, Mayra Mendoza, Gustavo Menéndez, Leonardo Grosso, Emilio Pérsico, entre otros dirigentes durante el acto lanzamiento de la intendenta de Moreno

El intendente en uso de licencia de Avellaneda y actual Jefe de Asesoramiento Institucional, es uno de los intendentes que dan a entender que los cambios a la ley que limita las reelecciones indefinidas no saldrán, al menos desde la Legislatura. No es el único. Mariel Fernández planteó que hay que trabajar en la renovación de los equipos de trabajo. En el mismo sentido se pronunció Otermín. Achával, por su parte, aseguró que es un problema que debe resolver la política.

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Bianco dijo días atrás que los votos no están porque la oposición se muestra distante en el terreno legislativo, más allá de que los intendentes no peronistas, contó, le han manifestado su rechazo al limitante de las reelecciones. “Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos. Todos están a favor de la re-reelección”, aseguró la mano derecha del gobernador, en un mensaje tácito a los intendentes de la UCR. Por el radicalismo son 17 los intendentes que no pueden ser reelectos. Por eso Bianco planteó: “Ahora hay muchos a los que le decís: ‘Bueno, entonces, los legisladores que te representan, que lo voten’. ‘Ah, no, nosotros estamos de acuerdo, pero no podemos votarlo’. Y, bueno, así medio difícil, amigo”, graficó. Los intendentes del radicalismo tienen baja influencia en el devenir de diputados y senadores.

Mapa de votos

En la Legislatura, quienes deberían votar esperan señales. El kicillofismo tiene un proyecto presentado el año pasado por la senadora Ayelén Durán. En Gobernación dicen que esa es la iniciativa que representa el espíritu del Poder Ejecutivo. En su momento, el kirchnerismo le ha pedido a Kicillof que presente una iniciativa propia. Por ahora eso no sucede. Igualmente, el kirchnerismo acompaña una derogación de la iniciativa sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa. Sin embargo, desde el espacio de Máximo Kirchner, piden discutir todo el paquete político/electoral en conjunto: una hoja de ruta en la que el Ejecutivo no quiere adentrarse.

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La semana pasada hubo una reunión de la comisión de Legislación General en el Senado bonaerense. En ese ámbito se encuentra el proyecto de Durán. La comisión es presidida por Germán Lago, un legislador que se encuadra en el MDF y responde políticamente a la vicegobernadora, Verónica Magario. El texto no se incluyó en el orden del día y no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Lago esperará directrices para avanzar con el tratamiento. A la par, el Frente Renovador busca poner en estudio el proyecto en la comisión de Reforma Política, cuya presidenta es la senadora Malena Galmarini. Si hay acompañamiento pleno de los legisladores del bloque de Fuerza Patria en Legislación General, la iniciativa podría tener dictamen de mayoría para ser llevada al recinto. Hay 11 integrantes, 6 del bloque que preside Sergio Berni. De los senadores peronistas que hay en esa comisión, ninguno es del massismo.

El Senado bonaerense

En la Cámara alta, el peronismo tiene quórum propio. Cuenta con 24 legisladores de un total de 46. Pero hay tres del massismo —Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano— que, por pertenencia partidaria, no acompañan los cambios. Eso no quiere decir que trabarán el debate. “Nuestra posición es clara, pero si están los votos, no seremos un obstáculo”, dejan correr desde el Frente Renovador.

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El peronismo apuesta a conseguir el quórum en el Senado con la presencia de los tres integrantes del bloque Unión y Libertad —Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas. Sin embargo, lejos está de los dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas si los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y Hechos se abroquelaran y bajasen al recinto. Queda suelta la senadora, Nerina Neuman de la UCR. Hoy, la posición del radicalismo legislativo es no modificar la ley vigente. En ese caso —con el radicalismo también rechazando— el oficialismo requeriría de 26 legisladores: es decir, tres más de lo que en principio cuenta para sí. Siempre y cuando estén todos los legisladores presentes.

Si en el Senado el tema es ajustado, pero se explora alguna alternativa, la negociación en Diputados es aún más compleja. El bloque de Fuerza Patria tiene 39 integrantes de un total de 92 miembros. De esos 39 hay 10 que forman parte del massismo. El cálculo parte entonces desde 29. En principio, necesitaría ocho senadores para conseguir el quórum. El bloque de Nuevos Aires, que cuenta con tres integrantes, acompañaría. En ese caso, llega a 32.

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Conseguir los votos para modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas en la Cámara de Diputados es otro problema para el peronismo

Una alternativa es explorar el bloque Unión y Libertad que tiene cinco integrantes. Una vez llegado al quórum, el oficialismo debería alcanzar dos tercios si el tratamiento es sobre tablas. Ahí, la apuesta son las ausencias clave para bajar el número necesario para habilitar el tratamiento. Una estrategia arriesgada que siempre puede variar, pero que ha funcionado en anteriores votaciones.

En tanto que los bloques de La Libertad Avanza (20 integrantes), el PRO (11 miembros), Espacio Abierto Hechos (dos miembros), los unibloques Derecha Popular, Izquierda Socialista y PTS-FIT no acompañan. A priori, 36 votos en contra.

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Ante esta complejidad en el terreno legislativo, que además está atravesado por la discusión interna del peronismo y por cómo tienen que ser los cambios que limitan las reelecciones indefinidas, intendentes ven que, al menos en la actualidad, son bajas las chances de modificar el escenario.