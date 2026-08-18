Identificaron y sancionaron al padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía su auto cerca de una ruta en Chubut

El video muestra a una niña de 9 años al volante de una camioneta mientras su padre la filmaba y la alentaba desde el asiento del acompañante

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Identificaron y suspendieron al padre al que se le viralizó un video en Lago Puelo, Chubut, en el que su hija de 9 años conduce una camioneta por las calles de la localidad mientras él la filma y celebra desde el asiento del acompañante. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó a Infobae que las autoridades lograron dar con el hombre en las últimas horas.

El video, publicado originalmente por el medio ANBariloche, no tardó en recorrer las redes sociales y los portales de noticias locales.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades de Lago Puelo iniciaron una investigación para identificar y sancionar al adulto responsable. Desde la ANSV confirmaron a Infobae que en las últimas horas lograron dar con el padre. Identificaron al hombre y lo suspendieron preventivamente.

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Asimismo, los tiempos y formas de cómo sigue la investigación y si requiere una sanción mayor, lo decidirá la jurisdicción correspondiente.

Las imágenes muestran a la menor —identificada solo como Juli— al volante de la camioneta familiar, concentrada en la ruta, mientras su padre la felicita y la alienta con comentarios. Junto a ellos viajaba otro niño, hermano menor de la niña, sin las medidas de seguridad correspondientes.

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El análisis de las imágenes permitió ubicar el episodio en la calle Sander, un sector que conecta con la RP 16 y una vía alternativa del pueblo

La secuencia arranca con una pregunta del niño menor: “Papi, ¿después me puedo subir yo?”. El hombre le respondió que no, con una justificación que no hizo más que confirmar la situación: el pequeño todavía no alcanza los pedales. “Tu hermana porque llega a los pedales”, le explicó. Luego, en tono de broma, agregó: “Nos lleva a El Bolsón ahora”.

A lo largo del recorrido, el adulto elogió a su hija con frases que quedaron registradas en el video. “Muy buena la piloto, eh. ¿Y el copiloto? Eaa. Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés Juli ya?”, le preguntó. La niña, sin despegar la vista del camino, respondió: “Nueve”. El hombre cerró el intercambio con una pregunta retórica: “¿Y estás manejando? ¿Qué te copiás de tu papá, vos? ¿Viste que tu papá podía?”.

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Las imágenes generaron un repudio generalizado en la comunidad de Lago Puelo, una localidad de unos pocos miles de habitantes ubicada sobre la Ruta Provincial 16 (RP 16), a 4 kilómetros al norte del lago que le da su nombre y a unos 13 kilómetros de El Bolsón, Río Negro. El municipio tomó conocimiento del caso y activó de inmediato los mecanismos de investigación.

Julián Cayún, titular del área de Protección Ciudadana y Tránsito de Lago Puelo, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse. “Es lamentable esta noticia”, sostuvo Cayún en declaraciones recogidas por el portal Noticias del Bolsón. El funcionario subrayó la gravedad del episodio en dos sentidos: que un adulto haya autorizado a una menor a conducir un vehículo y que, al mismo tiempo, otro niño viajara dentro del mismo sin las medidas de seguridad reglamentarias.

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A partir del análisis de las imágenes, las autoridades lograron ubicar el lugar donde ocurrió el episodio. Según precisó Cayún, se trataría de la calle Sander, en un sector que conecta con la RP 16 y con una vía alternativa de circulación dentro del pueblo. Con esa información, el municipio avanzó en la identificación del conductor y confirmó que se trataría de un vecino de la propia localidad.

“En principio, la primera disposición que se va a llevar a cabo tiene que ver con la inhabilitación absoluta de la licencia”, afirmó Cayún, quien además señaló que podrían existir otras actuaciones y sanciones a determinar por los organismos correspondientes.

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Lago Puelo, que suele aparecer en los medios por sus atractivos turísticos a la vera de la Cordillera de los Andes, tanto en temporada invernal como en verano, se convirtió esta vez en el escenario de un episodio lamentable.