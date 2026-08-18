Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Identificaron y sancionaron al padre que filmó a su hija de 9 años mientras conducía su auto cerca de una ruta en Chubut

La Agencia Nacional de Seguridad Vial logró dar con el hombre y ahora la jurisdicción correspondiente determinará los pasos a seguir con la investigación

El video muestra a una niña de 9 años al volante de una camioneta mientras su padre la filmaba y la alentaba desde el asiento del acompañante

Guardar

Identificaron y suspendieron al padre al que se le viralizó un video en Lago Puelo, Chubut, en el que su hija de 9 años conduce una camioneta por las calles de la localidad mientras él la filma y celebra desde el asiento del acompañante. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó a Infobae que las autoridades lograron dar con el hombre en las últimas horas.

El video, publicado originalmente por el medio ANBariloche, no tardó en recorrer las redes sociales y los portales de noticias locales.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades de Lago Puelo iniciaron una investigación para identificar y sancionar al adulto responsable. Desde la ANSV confirmaron a Infobae que en las últimas horas lograron dar con el padre. Identificaron al hombre y lo suspendieron preventivamente.

PUBLICIDAD

Asimismo, los tiempos y formas de cómo sigue la investigación y si requiere una sanción mayor, lo decidirá la jurisdicción correspondiente.

Las imágenes muestran a la menor —identificada solo como Juli— al volante de la camioneta familiar, concentrada en la ruta, mientras su padre la felicita y la alienta con comentarios. Junto a ellos viajaba otro niño, hermano menor de la niña, sin las medidas de seguridad correspondientes.

PUBLICIDAD

Un padre filmó a su hija de 9 años mientras conducía un auto en Lago Puelo
El análisis de las imágenes permitió ubicar el episodio en la calle Sander, un sector que conecta con la RP 16 y una vía alternativa del pueblo

La secuencia arranca con una pregunta del niño menor: “Papi, ¿después me puedo subir yo?”. El hombre le respondió que no, con una justificación que no hizo más que confirmar la situación: el pequeño todavía no alcanza los pedales. “Tu hermana porque llega a los pedales”, le explicó. Luego, en tono de broma, agregó: “Nos lleva a El Bolsón ahora”.

A lo largo del recorrido, el adulto elogió a su hija con frases que quedaron registradas en el video. “Muy buena la piloto, eh. ¿Y el copiloto? Eaa. Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés Juli ya?”, le preguntó. La niña, sin despegar la vista del camino, respondió: “Nueve”. El hombre cerró el intercambio con una pregunta retórica: “¿Y estás manejando? ¿Qué te copiás de tu papá, vos? ¿Viste que tu papá podía?”.

Las imágenes generaron un repudio generalizado en la comunidad de Lago Puelo, una localidad de unos pocos miles de habitantes ubicada sobre la Ruta Provincial 16 (RP 16), a 4 kilómetros al norte del lago que le da su nombre y a unos 13 kilómetros de El Bolsón, Río Negro. El municipio tomó conocimiento del caso y activó de inmediato los mecanismos de investigación.

Julián Cayún, titular del área de Protección Ciudadana y Tránsito de Lago Puelo, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse. “Es lamentable esta noticia”, sostuvo Cayún en declaraciones recogidas por el portal Noticias del Bolsón. El funcionario subrayó la gravedad del episodio en dos sentidos: que un adulto haya autorizado a una menor a conducir un vehículo y que, al mismo tiempo, otro niño viajara dentro del mismo sin las medidas de seguridad reglamentarias.

A partir del análisis de las imágenes, las autoridades lograron ubicar el lugar donde ocurrió el episodio. Según precisó Cayún, se trataría de la calle Sander, en un sector que conecta con la RP 16 y con una vía alternativa de circulación dentro del pueblo. Con esa información, el municipio avanzó en la identificación del conductor y confirmó que se trataría de un vecino de la propia localidad.

“En principio, la primera disposición que se va a llevar a cabo tiene que ver con la inhabilitación absoluta de la licencia”, afirmó Cayún, quien además señaló que podrían existir otras actuaciones y sanciones a determinar por los organismos correspondientes.

Lago Puelo, que suele aparecer en los medios por sus atractivos turísticos a la vera de la Cordillera de los Andes, tanto en temporada invernal como en verano, se convirtió esta vez en el escenario de un episodio lamentable.

Temas Relacionados

Lago PueloAgencia Nacional de Seguridad VialChubutEl BolsónMenores de edadÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tren Mitre retomó sus servicios completos: cuáles fueron las obras de mantenimiento que se hicieron

Hasta ahora, el ramal Tigre cuenta con 34 kilómetros de vías completamente renovadas. Además, se llevaron a cabo trabajos en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 8 puentes o alcantarillas

El tren Mitre retomó sus servicios completos: cuáles fueron las obras de mantenimiento que se hicieron

Reabrió el Paso Cristo Redentor: miles de camiones cruzaron la frontera, pero todavía no se habilitará para autos

El paso fronterizo entre Argentina y Chile volvió a ver tráfico después de 35 días y se descomprimió la cantidad de vehículos de carga que esperaban en Mendoza. Qué se sabe sobre los permisos para el turismo y los particulares

Reabrió el Paso Cristo Redentor: miles de camiones cruzaron la frontera, pero todavía no se habilitará para autos

Secreto de sumario, prisión domiciliaria y nueva marcha: cómo sigue el caso de la mujer que murió con una copa de vino

Ilda Goyochea falleció en un presunto accidente mientras estaba junto a dos amigos en su casa de La Rioja. Su familia impulsa una movilización y reclama respuestas sobre las circunstancias de su muerte

Secreto de sumario, prisión domiciliaria y nueva marcha: cómo sigue el caso de la mujer que murió con una copa de vino

A Maradona le daban medicación que le podía generar riesgo cardíaco, aseguró un testigo clave en el juicio por su muerte

La afirmación la hizo Carlos Damin, el toxicólogo que participó de la Junta Médica y que este martes declaró en el debate oral. También testificó el nefrólogo. Todos aseguran que el Diez tenía daños en distintos órganos

A Maradona le daban medicación que le podía generar riesgo cardíaco, aseguró un testigo clave en el juicio por su muerte

Un incendio arrasó con una casa en Córdoba: dos mujeres terminaron gravemente heridas por las quemaduras

El fuego destruyó por completo la vivienda de la localidad de Santa María de Punilla. Las víctimas, de 15 y 40 años, fueron derivadas al Instituto del Quemado

Un incendio arrasó con una casa en Córdoba: dos mujeres terminaron gravemente heridas por las quemaduras

DEPORTES

Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: el show del Burrito Ortega a sus 52 años en el Senior de River Plate

Gimnasia La Plata y Riestra definen por penales el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina

El particular elogio de Rodri a Julián Álvarez tras su llegada al Barcelona: el guiño del argentino en las redes sociales

La imagen que nadie mostró: la actitud de Guillermo Barros Schelotto que desató la pelea en el túnel del Amalfitani

Boca Juniors enfrenta a Recoleta en busca de clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Morian Casán: “Es la más grande”

Carmen Barbieri habló de su ausencia en la serie de Morian Casán: “Es la más grande”

Lucas Upstein: 150 videos al año, humor negro y una carrera a fuerza de insistencia

Facundo Arana habló de su vínculo con María Susini: “Si no es con ella, no quiero a nadie más”

La foto de Chechu Bonelli que hizo enojar a Ivana Figueiras: “¿Es la que está cansada del quilombo?”

Las vacaciones de Marcela Baños mientras Marixa Balli ocupa su lugar en Pasión de Sábado: bikini, playa y sol

INFOBAE AMÉRICA

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

Bukele y su impacto en la campaña de Abelardo de la Espriella: videos virales, mano dura y una elección 2026 atravesada por la inseguridad en Colombia

La comisión de postulación aprueba el perfil del contralor general para el período 2026-2030 y prohíbe afiliación política

El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

Panamá auditará a Naturgy y Cable & Wireless en medio del debate por el costo y calidad de los servicios públicos

La Federación de Fútbol presenta a Eduardo Lara como nuevo técnico de la selección sub-20 masculina de El Salvador