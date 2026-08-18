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El presidente Arévalo inaugura la primera misión oficial de la ONU sobre empresas y derechos humanos en Guatemala

La visita de dos semanas del Grupo de Trabajo evaluará políticas públicas y conductas corporativas en seis departamentos, con reuniones con autoridades, comunidades, sindicatos y compañías, antes de divulgar observaciones preliminares al cierre

Diez personas, un hombre y nueve mujeres, posan en una fila entre las banderas de Guatemala y Naciones Unidas, en un vestíbulo con columnas
Bernardo Arévalo recibió a las expertas de la ONU Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė en el inicio de la primera misión oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)
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El presidente Bernardo Arévalo recibió este lunes a las expertas ONU Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, en el inicio de la primera misión oficial del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en Guatemala, una visita de dos semanas que revisará políticas públicas y prácticas corporativas antes de emitir observaciones que formarán parte del seguimiento internacional con conclusiones previstas para 2027.

La misión estará en el país del 18 al 28 de agosto y recorrerá la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa. El itinerario incluye reuniones con ministerios, autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, sindicatos, académicos y representantes de empresas y asociaciones industriales.

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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el objetivo es examinar cómo actúan el Gobierno de Guatemala y el sector privado frente a sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos.

La visita pondrá el foco en la aplicación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el marco adoptado por unanimidad en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante el encuentro inaugural, Arévalo reafirmó la disposición de su gobierno para colaborar con los procedimientos especiales de Naciones Unidas y destacó los esfuerzos institucionales emprendidos en derechos humanos.

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La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario también remarcó la importancia de la visita para evaluar el cumplimiento de esos principios.

Retratos de dos mujeres. Una con cabello rizado oscuro, gafas y chaqueta a rayas. La otra con cabello rubio ondulado, labial rojo y chaqueta oscura.
Dos mujeres muestran expresiones sonrientes en retratos individuales dispuestos uno junto al otro, ambas con vestimenta formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misión revisará derechos laborales, reparación y acceso a la justicia

La agenda de trabajo abarcará todos los sectores sociales y se concentrará en temas como el respeto de los derechos laborales, los mecanismos de reparación y el derecho a la justicia.

La llegada de las expertas abre un proceso de revisión que alcanzará tanto decisiones estatales como conductas empresariales en territorios donde operan compañías y se producen conflictos vinculados con derechos.

En declaraciones a medios de comunicación, una de las integrantes del grupo explicó el alcance inmediato de la visita: “Somos expertas independientes. Venimos en una visita oficial a Guatemala que va a durar dos semanas y esta es la primera reunión inaugural con el señor presidente, que nos recibió muy amablemente.

Ahora empezaremos una serie de reuniones con todos los actores: público, privado y social para documentar la situación de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial”.

La experta añadió que el grupo presentará sus observaciones al cierre de la misión. “Les invitamos a todos y todas con mucho gusto el viernes 28 de agosto a las 12:00 en el Wyndham Garden, aquí en Ciudad de Guatemala, para la conferencia de prensa, donde compartiremos nuestras observaciones finales”, señaló.

Ante preguntas sobre la reunión con Arévalo y los temas abordados, la integrante del grupo evitó adelantar conclusiones. “Todo esto lo vamos a comentar al final. Nosotros tenemos también nuestros protocolos de actuación en este tipo de visitas. Entonces, simplemente decirles que nos abrieron las puertas para venir a Guatemala y observar la situación y poder dar recomendaciones que ojalá sean útiles para el país”, dijo.

Los Principios Rectores fijan el marco global para gobiernos y empresas

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos fueron adoptados en 2011 y establecen la referencia internacional para que los Estados y las compañías prevengan, mitiguen y reparen impactos negativos derivados de la actividad empresarial. De acuerdo con la ACNUDH, ese instrumento busca aclarar qué se espera de la conducta estatal y corporativa en esta materia.

El Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos ese mismo año. Actualmente está integrado por Robert McCorquodale, presidente; Fernanda Hopenhaym, vicepresidenta; Damilola Olawuyi, Pichamon Yeophantong y Lyra Jakulevičienė.

La visita que comenzó con la reunión en la sede presidencial es la primera misión oficial de este mecanismo en Guatemala. Su agenda contempla la recopilación de información de actores públicos, privados y sociales para documentar la situación de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y traducir ese diagnóstico en recomendaciones para el país.

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